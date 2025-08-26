Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

'Gánh' lượng mưa lớn nhất từ đầu mùa, gần 40 tuyến phố Hà Nội ngập

  • Thứ ba, 26/8/2025 10:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước) cho biết lượng mưa đo được cao nhất hơn 300 mm, cao nhất từ đầu mùa mưa đến nay, thành phố ghi nhận có 36 điểm ngập.

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 (từ chiều và đêm ngày 25/8 đến rạng sáng ngày 26/8) trên địa bàn thành phố có mưa lớn diện rộng.

Bao so 5 Kajiki anh 1

Mưa ngập trên đường Vành đai 3, Công ty Thoát nước đã huy động nhân lực, máy móc để làm công tác thoát nước.

Tổng lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6h30' ngày 26/8, cụ thể: Hoàn Kiếm 140 mm, Ba Đình 133 mm, Hoàng Mai 103 mm, Thanh Trì 241 mm... Lượng mưa này đã vượt quá công suất của hệ thống thoát nước Hà Nội khi chỉ đáp ứng được các trận mưa có cường độ đến 50 mm; trong khi đó tại phường Hai Bà Trưng lượng mưa lên đến 315 mm, Yên Sở 310 mm...

Theo tính toán của các đơn vị có chức năng, hiện hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố chỉ đáp ứng với những trận mưa có cường độ 310 mm/48h, tuy nhiên, chỉ trong đêm qua (trong vòng khoảng 8 giờ) lượng mưa đo được đã lên đến 315 mm, vượt quá khả năng thoát nước của hệ thống hạ tầng thành phố.

Tình trạng trên theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đã gây nên các điểm úng ngập, đọng nước; số liệu được cập nhật đến 6h sáng nay là khoảng 36 điểm. trong đó, có: Cao Bá Quát, Ngã 4 Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, Hoa Bằng (ngõ 99), Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8), Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC)…

Bao so 5 Kajiki anh 2

Mưa ngập trên phố Nguyễn Huy Tưởng Hà Nội sáng 26/8. Ảnh: Thanh Hiếu.

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, trong đêm qua và sáng nay, đơn vị đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa xả của các hồ điều hòa, trong đó có các hồ như: Thiền Quang, Bảy Mẫu, Đống Đa, Trúc Bạch, Giảng Võ... Bên cạnh đó là vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế... để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

“Đến 6h30 ngày 26/8 trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục có mưa, các lực lượng, phương tiện của Công ty vẫn đang túc trực làm nhiệm vụ thoát nước và vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình hạ mực nước mưa trong khu vực nội thành", đại diện Công ty Thoát nước thông tin.

Cây bật gốc trên đường phố Thanh Hóa do bão số 5 Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Trên 30 điểm ngập được Công ty Thoát nước thống kê đến sáng 26/8

Cao Bá Quát, Ngã 4 Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, Hoa Bằng (ngõ 99), Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8), Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC)…

Yên Duyên (đường Vành đai 3), Đường Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào UBND phường Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Chính ( từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai), Đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ), Ngõ 165 Thái Hà, Chợ xanh Thành Công, Gầm cầu chui xe lửa phố Thiên Đức, Đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn), Nguyễn Trãi (trường ĐHKH và NV-bên chẵn làn xe buýt), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Quan Nhân, Hầm chui số 5 ĐLTL, Hầm chui số 3 ĐLTL, Hầm chui Km9+656 ĐLTL, Hầm chui số 6 ĐLTL, Khu Tổng cục V - Bộ Công An, Nguyễn Xiển (từ ngã ba Nguyễn Trãi-Nguyễn Xiển đến ngõ 214), Triều Khúc (đối diện trường GTVT),

Ngọc Hồi (SN611-673), Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình), Lê Lợi - Trần Hưng Đạo (khu vực chợ Hà Đông), Quang Trung (từ ngã ba Phan Đình Giót - ngã tư Lê Trọng Tấn), Quang Trung (trước trường THPT Nguyễn Huệ), Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê), Tổ dân phố số 1+4 Phường Yên Nghĩa, Phố Xốm - đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát, Yên Nghĩa (từ Bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), Đường Quyết Thắng, Khu TT18, P.Phú La giao thông đi lại khó khăn.

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Mưa lớn xuyên đêm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong biển nước

Ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, từ đêm 25/8 đến sáng nay, Hà Nội hứng chịu mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường bị úng ngập, giao thông đi lại khó khăn, hàng loạt phương tiện bị chết máy giữa đường.

5 giờ trước

Dị thường như bão số 5

Di chuyển “thần tốc” và thẳng đường trên Biển Đông nhưng khi đổ bộ đất liền, bão đi rất chậm, có lúc đứng yên và di chuyển lòng vòng, vào bờ 12 giờ đồng hồ vẫn mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

5 giờ trước

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp, miền Bắc và miền Trung vẫn mưa xối xả

Bão số 5 Kajiki đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào, miền Bắc và Trung tiếp tục hứng mưa rất to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở 10 tỉnh.

5 giờ trước

https://tienphong.vn/ganh-luong-mua-lon-nhat-tu-dau-mua-gan-40-tuyen-pho-ha-noi-ngap-post1772634.tpo

Trọng Đảng/Tiền Phong

Bão số 5 Kajiki Hà Nội Bão Kajiki Bão số 5 Bão biển Đông Áp thấp nhiệt đới Bão số 5 Kajiki

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Hai Phong do lenh cam bien hinh anh

Hải Phòng dỡ lệnh cấm biển

18 phút trước 12:12 26/8/2025 Xã hội Xã hội

0

Sau khi bão số 5 di chuyển sang trung Lào, thời tiết ổn định trở lại, TP Hải Phòng dỡ bỏ lệnh cấm biển, cho phép tàu du lịch, hoạt động thủy sản, bến phà Đồng Bài - Cái Viềng... hoạt động trở lại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý