'Gánh' lượng mưa lớn nhất từ đầu mùa, gần 40 tuyến phố Hà Nội ngập

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước) cho biết lượng mưa đo được cao nhất hơn 300 mm, cao nhất từ đầu mùa mưa đến nay, thành phố ghi nhận có 36 điểm ngập.

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 (từ chiều và đêm ngày 25/8 đến rạng sáng ngày 26/8) trên địa bàn thành phố có mưa lớn diện rộng.

Mưa ngập trên đường Vành đai 3, Công ty Thoát nước đã huy động nhân lực, máy móc để làm công tác thoát nước.

Tổng lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6h30' ngày 26/8, cụ thể: Hoàn Kiếm 140 mm, Ba Đình 133 mm, Hoàng Mai 103 mm, Thanh Trì 241 mm... Lượng mưa này đã vượt quá công suất của hệ thống thoát nước Hà Nội khi chỉ đáp ứng được các trận mưa có cường độ đến 50 mm; trong khi đó tại phường Hai Bà Trưng lượng mưa lên đến 315 mm, Yên Sở 310 mm...

Theo tính toán của các đơn vị có chức năng, hiện hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố chỉ đáp ứng với những trận mưa có cường độ 310 mm/48h, tuy nhiên, chỉ trong đêm qua (trong vòng khoảng 8 giờ) lượng mưa đo được đã lên đến 315 mm, vượt quá khả năng thoát nước của hệ thống hạ tầng thành phố.

Tình trạng trên theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đã gây nên các điểm úng ngập, đọng nước; số liệu được cập nhật đến 6h sáng nay là khoảng 36 điểm. trong đó, có: Cao Bá Quát, Ngã 4 Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, Hoa Bằng (ngõ 99), Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8), Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC)…

Mưa ngập trên phố Nguyễn Huy Tưởng Hà Nội sáng 26/8. Ảnh: Thanh Hiếu.

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, trong đêm qua và sáng nay, đơn vị đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa xả của các hồ điều hòa, trong đó có các hồ như: Thiền Quang, Bảy Mẫu, Đống Đa, Trúc Bạch, Giảng Võ... Bên cạnh đó là vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế... để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

“Đến 6h30 ngày 26/8 trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục có mưa, các lực lượng, phương tiện của Công ty vẫn đang túc trực làm nhiệm vụ thoát nước và vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình hạ mực nước mưa trong khu vực nội thành", đại diện Công ty Thoát nước thông tin.

Cây bật gốc trên đường phố Thanh Hóa do bão số 5 Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Trên 30 điểm ngập được Công ty Thoát nước thống kê đến sáng 26/8 Cao Bá Quát, Ngã 4 Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, Hoa Bằng (ngõ 99), Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8), Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC)… Yên Duyên (đường Vành đai 3), Đường Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào UBND phường Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Chính ( từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai), Đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ), Ngõ 165 Thái Hà, Chợ xanh Thành Công, Gầm cầu chui xe lửa phố Thiên Đức, Đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn), Nguyễn Trãi (trường ĐHKH và NV-bên chẵn làn xe buýt), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Quan Nhân, Hầm chui số 5 ĐLTL, Hầm chui số 3 ĐLTL, Hầm chui Km9+656 ĐLTL, Hầm chui số 6 ĐLTL, Khu Tổng cục V - Bộ Công An, Nguyễn Xiển (từ ngã ba Nguyễn Trãi-Nguyễn Xiển đến ngõ 214), Triều Khúc (đối diện trường GTVT), Ngọc Hồi (SN611-673), Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình), Lê Lợi - Trần Hưng Đạo (khu vực chợ Hà Đông), Quang Trung (từ ngã ba Phan Đình Giót - ngã tư Lê Trọng Tấn), Quang Trung (trước trường THPT Nguyễn Huệ), Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê), Tổ dân phố số 1+4 Phường Yên Nghĩa, Phố Xốm - đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát, Yên Nghĩa (từ Bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), Đường Quyết Thắng, Khu TT18, P.Phú La giao thông đi lại khó khăn.