Ngôi sao thiết kế rời khỏi Apple

Abidur Chowdhury, nhà thiết kế công nghiệp tham gia phát triển iPhone Air, vừa rời Apple sau 6 năm làm việc.

Abidur Chowdhury tham gia phát triển iPhone Air, điện thoại siêu mỏng vừa ra mắt của Apple. Ảnh: TA.

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, nhà thiết kế công nghiệp Abidur Chowdhury, người tham gia quá trình phát triển iPhone Air, vừa rời Apple để chuyển sang một startup về AI.

Chowdhury từng xuất hiện trong video giới thiệu iPhone Air hồi tháng 9. Đoạn video dài khoảng 2 phút, trong đó ông giới thiệu về quy trình thiết kế và tính năng của iPhone Air.

Nguồn tin cho biết sự ra đi của Chowdhury gây làn sóng bất bình tại Apple, một phần do vị thế của ông trong bộ phận thiết kế ngày càng lớn. Phát ngôn viên công ty từ chối bình luận.

Thông thường, những người có vị trí quan trọng tại Apple mới xuất hiện trong video giới thiệu sản phẩm. Hồi tháng 9, video giới thiệu iPhone 17 Pro được dẫn dắt bởi Molly Anderson, Phó chủ tịch Thiết kế Công nghiệp tại Apple.

Chowdhury có hơn 6 năm làm việc cho Apple. Ông gia nhập công ty từ năm 2019, cùng thời điểm “huyền thoại thiết kế” Jony Ive nghỉ việc, chấm dứt kỷ nguyên kéo dài từ thời cố CEO Steve Jobs.

Không chỉ xuất hiện trong video ra mắt, Chowdhury còn đóng vai trò quan trọng với quá trình phát triển iPhone Air. Sự ra đi của ông không liên quan đến thiết bị, vốn được đánh giá cao về thiết kế dù doanh số không mấy ấn tượng.

Theo tin đồn, thế hệ tiếp theo của iPhone Air dự kiến ra mắt năm 2027. Gurman nhấn mạnh lý do thiết bị không mang tên "iPhone 17 Air" bởi Apple không muốn gắn sản phẩm với lịch ra mắt hàng năm.

Trước những tin đồn về việc iPhone Air thế hệ 2 bị hoãn do doanh số kém, cây viết từ Bloomberg khẳng định thực tế thiết bị không được lên lịch ra mắt năm sau. Thương hiệu "Air" cho phép Apple linh hoạt cập nhật theo thời gian riêng, tương tự iPhone SE trước đây.

Từ khi Ive rời đi năm 2019, đội ngũ thiết kế của Apple trải qua nhiều biến động. Hầu hết thành viên trong nhóm đã nghỉ hưu hoặc chuyển sang công ty khác, bao gồm LoveFrom do Ive sáng lập.

Bên cạnh kỹ thuật và sản xuất, thiết kế là bộ phận trung tâm của quy trình phát triển sản phẩm. Hiện nay, nhóm thiết kế tại Apple chủ yếu gồm nhân sự trẻ trong ngành và thành viên cấp dưới của tổ chức.

Đội ngũ này tiếp tục chứng kiến nhiều thay đổi từ đầu năm với sự ra đi của Giám đốc Vận hành Jeff Williams, người giám sát bộ phận thiết kế những năm gần đây. Mảng giao diện người dùng do Alan Dye dẫn dắt cũng trải qua nhiều xáo trộn.

Trong thông báo nghỉ hưu của Williams hồi tháng 7, Apple cho biết các nhóm nhỏ trong đội ngũ thiết kế sẽ báo cáo trực tiếp cho CEO Tim Cook.