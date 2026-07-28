Nhà máy BYD gặp bão, lô xe sắp giao khách hư hỏng toàn bộ

Cơn bão Noul ghé qua đã khiến khu vực nhà máy của BYD chịu ảnh hưởng. Theo ghi nhận từ cộng đồng, loạt xe xuất xưởng đang chờ bàn giao đã hư hỏng toàn bộ.

Bão Noul, cơn bão nhiệt đới mạnh tại khu vực miền Nam Trung Quốc từ đầu năm 2026, đã đổ bộ và gây ảnh hưởng lớn đến khu vực này. Tổ hợp công nghiệp của tập đoàn BYD tại Khu Hợp tác Đặc biệt Thâm Thán thuộc khu vực Thâm Quyến và Sán Đầu là một trong những cơ sở chịu ảnh hưởng sau thiên tai.

Sự cố diễn ra đúng thời điểm hãng xe này đang mở rộng quy mô sản xuất tại căn cứ Thâm Thán nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng trên thị trường quốc tế. Trước đó, BYD đã công bố kế hoạch mở rộng quy mô lớn cùng chiến dịch tuyển dụng hơn 9.000 vị trí làm việc từ công nhân lắp ráp đến cấp quản lý.

Dù không có báo cáo về thương vong về người, thiệt hại đối với cơ sở vật chất, lượng ôtô thành phẩm cũng như các lệnh yêu cầu công nhân tạm dừng làm việc để đảm bảo an toàn đã làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Sự việc cũng khiến tiến độ bàn giao các mẫu ôtô của BYD như dòng Da Tang và mẫu Ti7 thuộc thương hiệu Fang Cheng Bao bị kéo dài.

Theo báo cáo từ cộng đồng người dùng 3YC User Report trên nền tảng WeChat, bão Noul đã buộc BYD phải tạm ngừng hoạt động 2 dây chuyền lắp ráp chính trong hai ngày. Mặc dù hoạt động sản xuất đã được khôi phục, lưu lượng ôtô xuất xưởng vẫn chưa trở lại mức trước khi bão đổ bộ.

Thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng nhà máy được ghi nhận ở mức tối thiểu, chỉ xuất hiện hư hỏng nhẹ tại khu ký túc xá container, hệ thống cửa kính và các thiết bị ngoài trời. Tuy nhiên, lượng ôtô thành phẩm đỗ tại bãi chứa ngoài trời trong lúc chờ giao cho khách hàng chịu ảnh hưởng đáng kể.

Các hình ảnh được đăng tải cho thấy nhiều phương tiện bị trầy xước, móp méo vỏ xe, nứt vỡ kính chắn gió và hư hỏng phần thân vỏ. Phần lớn số ôtô chịu ảnh hưởng thuộc dòng SUV Da Tang và Ti7, hai mẫu xe đang có lượng đơn đặt hàng tồn đọng rất lớn.

Các mẫu xe đang chờ bàn giao đỗ ở bãi đã bị hư hỏng nặng sau cơn bão. Ảnh: WeChat/3YC User Report.

"Các phương tiện chịu ảnh hưởng sau bão sẽ được hãng sửa chữa nhưng không bàn giao cho khách hàng thông thường mà chuyển sang bán cho nhân viên nội bộ với mức chiết khấu cao", đại diện nhóm người dùng 3YC User Report đã chia sẻ, theo CarnewsChina.

Trước sự cố này, tiến độ giao ôtô của BYD từng gặp rào cản do tình trạng thiếu hụt bộ pin Blade Battery 2.0, vấn đề vốn đã được giải quyết sau khi dòng Seal 08 ra mắt. Tuy nhiên, việc một lượng ôtô chuẩn bị bàn giao bị hư hỏng do thiên tai có thể kéo dài thời gian chờ đợi của người mua.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, BYD đã bàn giao 177.442 ôtô tại thị trường nội địa trong tháng 6/2026. Mặc dù vẫn giữ vị thế là một trong những nhà sản xuất có doanh số hàng đầu tại Trung Quốc, doanh số của BYD đã ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ năm trước kể từ đầu năm.