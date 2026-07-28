Chi tiết Omoda 4, xe AI có thể trò chuyện sắp đến Việt nam

Cần số được đặt ở phía sau vô lăng, các phím chức năng cơ bản vẫn được giữ lại tại yên ngựa. Để chỉnh đèn hay mở cốp, người dùng có thể thao tác thông qua cụm phím đặt ngay bên dưới khu vực táp lô. Là mẫu SUV dáng coupe kiểu thời trang vì vậy không gian hàng 2 của Omoda 4 không quá rộng rãi, khoảng sáng trần sẽ là điểm trừ của mẫu xe bởi khi ngồi hàng ghế sau, người cao khoảng 1,8 m dễ dàng đụng đầu nếu di chuyển ở các đoạn đường xóc nảy.