Chi tiết Omoda 4, xe AI có thể trò chuyện sắp đến Việt nam

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Omoda 4 vừa được ra mắt tại Indonesia và dự kiến có mặt ở Việt Nam từ đầu năm 2027. Phiên bản trên ảnh được trang bị hệ truyền động thuần điện. Omoda 4 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.420 x 1.860 x 1.570 mm, trục cơ sở 2.700 mm.
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So với mẫu xe Omoda C5, thiết kế của Omoda 4 trẻ trung và nịnh mắt hơn. Đầu xe sở hữu nhiều đường cắt gọt, khu vực lưới tản nhiệt khép kín được trang trí bằng các mảng sáng tối đối lập, cặp đèn LED chiếu sáng chính kết hợp daylight đặt ẩn bên dưới.
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Trái ngược với sự hầm hố ở đầu xe, phần đuôi của Omoda 4 lại được thiết kế với kiểu quen thuộc hơn.
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Cặp đèn hậu đặt vắt ngang qua phần đuôi với họa tiết đèn kiểu "sấm sét" là điểm đặc biệt nhất ở đuôi xe Omoda 4.
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Là một mẫu SUV có kích thước tầm trung với trục cơ sở đến 2.700 mm, Omoda 4 sở hữu không gian cốp khá rộng rãi. Khi gập hàng ghế thứ 2, dung tích cốp tăng lên thành 1.126 lít. Phía trước ở khu vực capo có thêm một hộc giữ đồ nhỏ, hay còn gọi là "front trunk".
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Hàng ghế phía trước của Omoda 4 khá rộng rãi. Ở trung tâm táp lô là màn hình 2K Ultra HD 13,2 inch. Đây là bản phân phối tại Indonesia vì vậy khu vực táp lô được sắp xếp dạng tay lái nghịch. Điểm đặc biệt ở khoang lái trần kính và bộ chip SnapDragon 8155 và công nghệ AI tích hợp, cho phép người lái trò chuyện và đưa ra các tác vụ chuyên sâu, điều chỉnh xe bằng giọng nói.
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Cần số được đặt ở phía sau vô lăng, các phím chức năng cơ bản vẫn được giữ lại tại yên ngựa. Để chỉnh đèn hay mở cốp, người dùng có thể thao tác thông qua cụm phím đặt ngay bên dưới khu vực táp lô. Là mẫu SUV dáng coupe kiểu thời trang vì vậy không gian hàng 2 của Omoda 4 không quá rộng rãi, khoảng sáng trần sẽ là điểm trừ của mẫu xe bởi khi ngồi hàng ghế sau, người cao khoảng 1,8 m dễ dàng đụng đầu nếu di chuyển ở các đoạn đường xóc nảy.
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Tại Indonesia, Omoda 4 được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch.
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Tại thị trường Indonesia, mẫu xe hiện được trưng bày duy nhất bản thuần điện. Omoda 4 được trang bị motor cho công suất 160 kW, mô men xoắn cực đại 275 Nm. Khối động cơ này cho phép mẫu xe di chuyển 0-100 km/h trong 7,1 giây.
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Giá bán của mẫu xe tại Indonesia hay chi tiết động cơ khi ra mắt Việt Nam vẫn chưa được công bố. Khi xuất hiện, đây sẽ là đại diện mới cạnh tranh cùng các mẫu xe như BYD Sealion 6, Geely EX5, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.
Sách hay đọc trên xe
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