Nhiều nơi phạt nặng tài xế 'ôm' làn trái

Hành vi cho xe "ôm" làn trái, cản trở làn vượt xe bị phạt khá nặng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Ảnh: Reuters.

Làn trái dành riêng cho vượt xe đang được đề xuất triển khai cho các tuyến cao tốc tại Việt Nam, nhưng đã khá quen thuộc tại nhiều quốc gia trên thế giới. Do được bố trí riêng cho việc vượt xe, các nước cũng đề ra chế tài, phạt nặng những tài xế có hành vi cho xe chạy liên tục trên làn vượt xe, cản trở các xe khác cùng tham gia giao thông.

Mỹ cấm cản trở làn trái, phạt đến 1.000 USD

Tại nhiều bang ở Mỹ, nguyên tắc "Keep Right Except To Pass", tạm dịch "chỉ chạy ở các làn bên phải, trừ trường hợp cần vượt", được đưa thành luật dưới các hình thức khác nhau tùy thuộc từng bang.

Chẳng hạn, đạo luật Slow Poke tại tiểu bang Georgia yêu cầu tài xế khi điều khiển xe ở tốc độ thấp phải di chuyển ra khỏi làn vượt xe, chuyển sang làn bên phải để các xe có nhu cầu di chuyển nhanh hơn có thể tiếp tục chạy trên làn.

Mỹ cũng có bố trí làn ngoài cùng bên trái riêng cho vượt xe. Ảnh minh họa: DDS Georgia.

Bất kể tốc độ đang đi, tài xế ở Georgia phải chuyển làn khi có phương tiện di chuyển nhanh hơn đang đến gần. Một số trường hợp ngoại lệ bao gồm tình huống bắt buộc phải chạy ở làn đường vượt, xe cần ở làn đường vượt để ra khỏi cao tốc hoặc rẽ trái, khi cần đóng phí...

Đạo luật này cũng quy định trên đường có từ 2 làn xe trở lên, tài xế không được tiếp tục cho xe chạy ở làn vượt xe nếu đang có xe khác chạy phía sau với tốc độ cao hơn. Nếu không chuyển sang làn bên phải, hành vi được xem là cố tình cản trở, người vi phạm sẽ bị phạt tiền đến 1.000 USD , có thể bị trừ thêm 3 điểm giấy phép lái xe.

Đức bắt buộc đi về bên phải

Một trong những nguyên tắc giao thông cơ bản trên hệ thống cao tốc Autobahn nổi tiếng của Đức là "Rechtsfahrgebot" - tạm dịch "bắt buộc đi về bên phải". Nguyên tắc này buộc tất cả phương tiện khi tham gia giao thông phải đi ở làn đường càng sát lề đường bên phải càng tốt.

Nguyên tắc này giúp các xe tải nặng, hoặc xe không có nhu cầu di chuyển với tốc độ quá lớn có thể "dạt" sang một bên, nhường các làn đường bên trái cho những tài xế đang điều khiển phương tiện với tốc độ cao.

Làn ngoài cùng bên trái các tuyến cao tốc ở Đức cũng được gán chức năng duy nhất là vượt xe. Do vậy, tài xế chỉ có thể "mượn" làn này để vượt, sau đó phải ngay lập tức chuyển sang làn bên phải.

Tài xế ở Đức buộc phải di chuyển ở làn càng về bên phải càng tốt. Ảnh: ÖAMTC.

Tại Đức, hành vi ôm làn trái hoặc làn giữa trong thời gian dài khiến phương tiện phía sau không thể vượt lên được gọi là Behinderung. Người vi phạm bị phạt 80 EUR (khoảng 87 USD ) và bị cộng một điểm vi phạm vào hồ sơ lái xe.

Nếu cho xe chạy sai nguyên tắc chọn làn dẫn đến tình huống rủi ro mất an toàn cho các xe cùng tham gia giao thông, tài xế bị phạt 100 EUR (tương đương 109 USD ), cộng một điểm vi phạm. Trường hợp "ôm làn" gây tai nạn giao thông, mức phạt là 110 EUR (khoảng gần 120 USD ), kèm theo một điểm vi phạm.

Ở Đức, tài xế tích lũy đủ 8 điểm vi phạm sẽ ngay lập tức bị tước hoàn toàn quyền sử dụng giấy phép lái xe.

Nhật Bản buộc xe phải chạy trên làn đường bên trái

Nhật Bản là một trong những quốc gia trên thế giới bố trí cho xe chạy trên phần đường bên trái theo chiều di chuyển. Nội dung Luật Giao thông đường bộ của quốc đảo này do vậy bắt buộc người tham gia giao thông phải di chuyển vào làn ngoài cùng bên trái.

Trường hợp đường có ít nhất 3 làn xe, phương tiện giao thông được phép di chuyển ở bất kỳ làn nào, trừ làn ngoài cùng bên phải.

Nội dung bộ Luật này cũng quy định tài xế Nhật Bản chỉ được "mượn" làn bên phải liền kề khi cần vượt xe khác. Việc tiếp tục "ôm" làn sau khi đã vượt xong bị quy vào lỗi chạy sai làn đường quy định, khiến tài xế bị phạt 6.000 yen (tương đương khoảng 36,65 USD ), kèm theo trừ một điểm giấy phép lái xe.

Làn ngoài cùng bên phải ở Nhật Bản dành riêng cho vượt xe. Ảnh: Mototourist.

Thông thường, cảnh sát Nhật Bản sẽ cho rằng nếu một chiếc xe tiếp tục chạy 1,5-2 km trở lên trên làn đường vượt xe sau khi đã vượt xong, hoặc khi làn đường bên trái đang trống, lực lượng tuần tra sẽ yêu cầu tài xế dừng xe và tiến hành xử phạt.

Việc sử dụng làn trái để vượt xe cũng sẽ khiến tài xế Nhật Bản chịu khoản phạt 9.000 yen (khoảng 55 USD ) và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Mức phạt nặng hơn do việc vượt trái tại Nhật Bản sẽ đưa xe vào điểm mù, được xem là hành vi tham gia giao thông đặc biệt nguy hiểm.

Trung Quốc đặt tốc độ tối thiểu cho từng làn xe

Khác với cách làm của các quốc gia kể trên, Trung Quốc hạn chế việc "ôm" làn trái bằng cách ấn định tốc độ tối thiểu ở mức rất cao cho làn ngoài cùng bên trái.

Luật pháp Trung Quốc quy định trên cao tốc 2 làn xe, làn ngoài cùng bên trái có tốc độ tối thiểu 100 km/h.

Trung Quốc áp dụng tốc độ tối thiểu cho từng làn xe. Ảnh: Bruce Philip.

Với cao tốc 3 làn xe, ôtô chạy ở làn ngoài cùng bên trái phải di chuyển tối thiểu 110 km/h. Các làn giữa và làn trong cùng bên phải thường có tốc độ lần lượt 90 km/h và 60 km/h.

Đồng thời, xe tải và xe bus bị giới hạn tốc độ tối đa ở mức 80-100 km/h, do đó mặc định vi phạm nếu cố tình di chuyển ở các làn ngoài cùng trên cao tốc.

Tại Trung Quốc, hệ thống "mắt thần" dày đặc các camera giám sát có thể phát hiện bất kỳ hành vi chạy dưới mức tốc độ tối thiểu trên các làn ngoài cùng bên trái. Người vi phạm bị phạt 200 NDT, tương đương khoảng 30 USD , đồng thời trừ 3 điểm giấy phép lái xe.