Đi xe máy dùng rượu bia, dắt xe về nhà có đảm bảo an toàn?

Nhiều người chọn cách đi bộ dắt xe máy sau khi dùng rượu bia để tránh các mức phạt nặng. Hành động này không vi phạm luật nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn được xếp vào nhóm "Các hành vi bị nghiêm cấm", theo Điều 9 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (Luật Giao thông 2024).

Quy định này áp dụng với người điều khiển ôtô, môtô, xe gắn máy, thậm chí cả người điều khiển xe đạp, xe đạp điện cũng sẽ bị phạt nếu lực lượng chức năng phát hiện có sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông.

Vậy trong trường hợp đã tự điều khiển xe máy đến các cuộc vui và có sử dụng rượu bia, đâu là cách để cả người và xe "về nhà" an toàn mà không bị xử phạt?

Có nên dắt xe về?

Tại nội dung khoản 8 Điều 2 Luật Giao thông 2024, "người tham gia giao thông đường bộ" là khái niệm bao gồm người điều khiển, người được chở trên phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt vật nuôi trên đường bộ; người đi bộ trên đường bộ.

Việc sử dụng rượu bia bị nghiêm cấm với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Với người đi bộ trên đường, dù dắt theo xe đạp, môtô, xe gắn máy được xem là đang không điều khiển phương tiện. Do vậy, người đi bộ dắt xe sẽ không bị ảnh hưởng bởi các quy định, chế tài về nồng độ cồn trong Luật Giao thông 2024 hay Nghị định 168/2024.

Đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn cũng bị xử phạt. Ảnh minh họa: Hoài Bảo.

Vì thế, trong trường hợp đã sử dụng rượu bia và trước đó cầm lái môtô, xe gắn máy và cả xe đạp, việc nhiều người cân nhắc dắt xe về có thể là giải pháp để không phạm luật.

Với phương án này, cần lưu ý xe cần được dắt liên tục suốt hành trình. Việc dắt xe cũng cần được đảm bảo thực hiện trên vỉa hè hoặc sát vào lề đường bên phải (ở những nơi không có vỉa hè cho người đi bộ) để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa tránh cản trở những người cùng tham gia giao thông.

Tuy nhiên, phương án này nhìn chung không thực sự khả thi nếu quãng đường di chuyển quá dài. Việc dắt một chiếc xe máy có thể nặng xấp xỉ 100 kg trên đường trong tình trạng say xỉn cũng không thực sự an toàn.

Đừng cố "lách luật"

Từng xuất hiện trường hợp một số người sử dụng rượu bia điều khiển xe 2 bánh nhưng khi gặp lực lượng CSGT sẽ chủ động xuống dắt xe nhằm tránh bị phạt.

Đây được xem là hành động "lách luật", cố tình né tránh việc bị xử phạt tại thời điểm lực lượng CSGT kiểm tra.

Bên cạnh hoạt động tuần tra, giám sát do lực lượng CSGT thực hiện, hệ thống camera giám sát thông minh AI đã được triển khai khá rộng rãi tại nhiều địa phương. Hành động điều khiển xe nhưng chủ động chuyển sang dắt bộ để "né" xử phạt nồng độ cồn do vậy sẽ không khó bị phát hiện và xử lý.

Lực lượng CSGT có thể phát hiện các hành vi "lách luật". Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Theo nội dung Điều 7 Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển môtô, xe gắn máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn sẽ bị xử phạt 2-10 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe hoặc tước quyền sử dụng bằng lái tùy mức độ vi phạm.

Với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy và xe thô sơ khác, việc sử dụng rượu bia tham gia giao thông sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 600.000 đồng tùy mức độ vi phạm, theo nội dung Điều 9 Nghị định 168/2024.

Nhìn chung tình huống đi bộ dắt xe sau khi uống rượu bia có thể thực hiện được nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro trên đường do không đủ tỉnh táo.

Giải pháp tốt nhất là gửi xe lại và sử dụng taxi, xe ôm công nghệ, hoặc liên hệ dịch vụ lái hộ để có thể đưa cả người và xe "về nhà" an toàn.