Xem trước Omoda 4 sắp ra mắt, SUV tích hợp AI sẽ sản xuất ở Việt Nam?

Omoda 4 sẽ là mẫu xe mới nhất dự kiến được Omoda & Jaecoo sản xuất tại nhà máy của hãng đặt ở tỉnh Hưng Yên, ra mắt thị trường Việt từ đầu năm 2027.

Chery - tập đoàn mẹ của thương hiệu Omoda & Jaecoo - vừa tổ chức sự kiện ra mắt toàn cầu mẫu SUV mới mang tên Omoda 4 tại Indonesia. Đây cũng là sản phẩm chiến lược dự kiến được hãng xe Trung Quốc mở bán tại thị trường Việt vào đầu năm sau.

Theo thông số từ nhà sản xuất, Omoda 4 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.420 x 1.860 x 1.570 mm, trục cơ sở 2.700 mm. Số đo này ngang với một số mẫu SUV như Mazda CX-5 ( 4.590 x 1.845 x 1.680 mm, 2.700 mm), Honda CR-V (4.691 x 1.866 x 1.681 mm. 2.701 mm).

Tuy nhiên nếu đặt cạnh các mẫu SUV như Mitsubishi Destinator (4.680 x 1.840 x 1.780 mm, 2.815 mm), Hyundai Tucson (4.630 x 1.865 x 1.695 mm, 2.755 mm), Kia Sportage (4.660 x 1.865 x 1.700 mm, 2.755 mm), Omoda 4 lại nhỏ hơn đáng kể về thông số.

Thiết kế đầu và đuôi mẫu Omoda 4 vừa ra mắt tại Indonesia. Ảnh: Đan Thanh.

Vì vậy nếu so sánh về kích thước, mẫu xe có thể đặt ở nhóm SUV B+ nhưng có giá bán dễ tiếp cận hơn.

Nhìn vào thiết kế tổng thể, có thể thấy Omoda 4 sở hữu phong cách thiết kế hiện đại với ngôn ngữ Cyber Mecha. Đầu xe tập trung vào các đường cắt xẻ, cặp đèn dạng mảnh đặt ở viền nắp ca pô.

Có thể thấy kiểu dáng của Omoda 4 trẻ trung hơn và "nịnh mắt" người dùng Việt hơn so với đàn em Omoda C5 ra mắt trước đó.

Không gian cabin của Omoda 4 mang cảm giác tương lai. Theo thông tin từ nhà sản xuất, Omoda 4 sẽ là sản phẩm đầu tiên của hãng được tích hợp hệ sinh thái thông minh từ ByteDance (công ty mẹ của TikTok).

Khác với hệ thống AI hỗ trợ người lái trước đó, AI Cockpit mới trên Omoda 4 dự kiến có thể hiểu các câu lệnh đa ngôn ngữ, cập nhật vào các bản đồ nội địa để hỗ trợ dẫn đường. Hệ thống cũng có thể điều chỉnh giọng nói, tên gọi dựa theo thói quen sử dụng và nhu cầu của chủ xe.

Khoang lái hướng đến trải nghiệm người lái, giữ lại một số phím vật lý cơ bản ở yên ngựa. Ảnh: Đan Thanh.

Tại thị trường Indonesia, mẫu xe hiện được trưng bày duy nhất bản thuần điện. Omoda 4 được trang bị motor cho công suất 160 kW, mô men xoắn cực đại 275 Nm. Khối động cơ này cho phép mẫu xe di chuyển 0-100 km/h trong 7,1 giây.

Hiện tại, giá bán cũng như thông tin chi tiết về trang bị của mẫu xe sản xuất tại Việt Nam chưa được công bố. Và nếu có thể, nhiều khả năng chiếc SUV AI này cũng được bổ sung thêm các tùy chọn hybrid hay PHEV, thuần xăng nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của thị trường Việt.

Tuy nhiên với "truyền thống" định giá của Omoda & Jaecoo, cùng việc Omoda 4 được sản xuất tại nhà máy ở Hưng Yên, người dùng có quyền kỳ vọng vào một mẫu xe có giá bán cạnh tranh trong phân khúc SUV tầm trung.

Và nếu được bán với mức giá đủ hợp lý, đây nhiều khả năng sẽ là sản phẩm chiến lược mới của Omoda & Jaecoo nhằm cạnh tranh thị phần với các đối thủ đồng hương như BYD, Lynk & Co hay Geely, MG và kỳ vọng vào tương lai vượt lên nhóm xe doanh số dẫn đầu phía trên cùng các đại diện Nhật Bản.