Ôtô 'biến hình' thành xe một chỗ ngồi

Mẫu xe đô thị Fiat Panda được "bóp" chiều ngang, trở thành ôtô một chỗ ngồi. Động cơ xăng cũng được thay thế bởi một hệ truyền động điện, cấp nguồn bằng ắc-quy.

Theo Carscoops, thợ độ xe Andrea Marazzi có xu hướng đi ngược với số đông. Thay vì kéo dài trục cơ sở hay mở rộng thân xe cho Fiat Panda, người này “bóp” chiếc xe đô thị đến mức chỉ vừa đủ chỗ cho một người ngồi.

Thành phẩm là một chiếc Fiat Panda thế hệ đầu tiên với chiều rộng chỉ 50 cm. Dù trông có vẻ bất khả thi, chiếc xe cỡ nhỏ này thật sự có thể vận hành dù bề ngang phía đầu xe chỉ đủ để bố trí cho duy nhất cụm đèn pha hình chữ nhật đặc trưng.

Andrea Marazzi cho biết đã dành ra một năm để hiện thực hóa dự án này. Bản độ được thực hiện phần lớn theo phương pháp thủ công, với mẫu xe nguyên bản là Fiat Panda đời 1993. Mục tiêu không chỉ đơn thuần tạo ra chiếc xe trưng bày, thay vào đó là một chiếc Fiat Panda có thể lái được, đồng thời giữ lại nhiều nhất có thể những đặc trưng của xe nguyên bản.

Phần lớn chi tiết của chiếc Fiat Panda nguyên bản được giữ lại. Thậm chí nếu nhìn từ hông, không dễ để nhận ra đây là phiên bản thu hẹp bề ngang của một chiếc Fiat Panda.

Phần nóc xe, cửa, bánh xe cũng như nhiều bộ phận khác được tích hợp vào thiết kế sau cùng. Thách thức lớn nhất là sắp xếp tất cả vào một kết cấu hẹp chỉ 50 cm, vừa vặn cho chỉ một người ngồi tại trung tâm.

Chiếc xe sau khi độ chỉ vừa đủ cho một người ngồi. Ảnh cắt từ clip.

Khối động cơ xăng nguyên bản của Fiat Panda thế hệ đầu tiên hẳn nhiên không thể đặt vừa chiếc xe độ thân hẹp.

Andrea Marazzi đã trang bị cho xe một hệ truyền động điện nhỏ gọn, đi kèm bộ ắc-quy 12 V. Tốc độ tối đa của chiếc Fiat Panda này chỉ khoảng 15 km/h. Xe cũng không được cấp phép lưu thông trên đường công cộng, bởi tốc độ di chuyển quá chậm và kết cấu lạ kỳ được cho là khá dễ bị lật khi tham gia giao thông cùng xe khác.

Bản độ thân hẹp này của Fiat Panda đã trình làng công chúng tại sự kiện Panda in Pandino vào năm ngoái. Sự quan tâm lớn dành cho mẫu xe là dễ hiểu, bởi không nhiều người từng được tận mắt chứng kiến một tỷ lệ “kỳ dị” như vậy trên ôtô.

Năm ngoái, trang tin Design Boom cho biết Andrea Marazzi đang nỗ lực chế tạo ra chiếc xe hẹp nhất thế giới. Anh cũng đồng thời là chủ nhân của dự án xe tải quái vật Panda theo phong cách Big Foot.