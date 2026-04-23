Bán ế, xe điện này được đại lý giảm gần nửa giá

Xe điện Fiat 500e được đại lý ở Mỹ giảm gần 15.000 USD, tương đương xấp xỉ nửa giá niêm yết ban đầu.

Theo Carscoops, động thái quay lại thị trường Mỹ của Fiat từng được kỳ vọng khá lớn, nhưng giờ hãng xe thuộc tập đoàn Stellantis đang phải đối diện không ít khó khăn khi danh mục chỉ có duy nhất xe điện Fiat 500e.

Tình hình thậm chí trở nên xấu hơn cho Fiat từ khi khoản ưu đãi thuế liên bang bị hủy bỏ. Báo cáo gần nhất cho thấy doanh số Fiat tại Mỹ trong quý đầu năm nay chỉ đạt 68 xe, tương đương mỗi tháng khoảng 23 xe và mỗi ngày chưa đến một chiếc đến tay khách hàng.

Chuyên trang Carscoops đã làm một khảo sát nhanh, cho thấy hệ thống đại lý Fiat ở Mỹ hiện có hơn 100 xe 500e còn lưu kho, tương đương nguồn cung cho khoảng 5 tháng tiếp theo. Đây là lý do nhiều đại lý đang khuyến mại mạnh tay cho các mẫu xe Fiat 500e đời 2024 và 2025.

Tại đại lý Southern Dodge Chrysler Jeep Ram Fiat ở Norfolk (tiểu bang Virginia), một chiếc Fiat 500e INSPI màu đỏ đời 2024 đang được chào bán ở giá 19.134 USD .

Giá niêm yết của xe là 34.095 USD , nghĩa là đại lý đang triển khai ưu đãi 14.961 USD - tương đương gần nửa giá gốc. Trước đó, đại lý này từng chào bán mẫu hatchback điện với giá 25.071 USD nhưng không thành công.

Ở Hawk Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat thuộc tiểu bang Illinois, khách hàng có thể mua một chiếc Fiat 500e Armani Edition đời 2025 với giá 21.988 USD , rẻ hơn 15.507 USD so với mức niêm yết ban đầu 37.495 USD .

Một chiếc Fiat 500e bản Armani Edition cũng đang được giảm giá tại đại lý Taverna Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat ở tiểu bang Florida. Tuy nhiên, mức giảm ở địa chỉ này chỉ là 12.254 USD .

Chuyên trang Carscoops lưu ý Stellantis dường như đang cung cấp một chương trình ưu đãi trị giá 7.500 USD dành cho khách hàng Mỹ khi chọn mua xe điện các thương hiệu thuộc tập đoàn. Đây là khoản "bù đắp" được Stellantis tung ra để khuyến khích khách hàng mua xe điện sau khi chương trình ưu đãi thuế liên bang 7.500 USD bị bãi bỏ.