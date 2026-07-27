F1 quay trở lại Malaysia?

Sau gần một thập kỷ vắng bóng, trường đua Sepang sẽ trở lại lịch thi đấu F1 2026 khi Malaysia đăng cai chặng Bahrain Grand Prix.

Sau gần một thập kỷ vắng bóng trên lịch thi đấu Formula 1, Malaysia sẽ chính thức đưa giải đua xe Công thức 1 trở lại đường đua Sepang International Circuit (SIC) vào ngày 4/10/2026. Tuy nhiên, chặng đua lần này sẽ không mang tên Malaysia Grand Prix mà có tên gọi đặc biệt là Bahrain Grand Prix in Malaysia.

F1 trở lại Malaysia sau 8 năm vắng bóng

Thông tin được Formula 1 công bố cho biết sự kiện vẫn đang chờ hoàn tất các thỏa thuận cuối cùng cũng như phê duyệt chính thức từ Hội đồng Đua xe Thể thao Thế giới (WMSC). Chặng đua được tổ chức thông qua thỏa thuận giữa F1, FIA cùng chính phủ Bahrain và Malaysia. Thông tin bán vé sẽ được công bố trong thời gian tới.

Trường đua Sepang tại Malaysia được lựa chọn làm nơi tổ chức chặng đua Bahrain Grand Prix, vốn không thể đăng cai do các bất ổn địa chính trị tại Trung Đông.

Việc Sepang được lựa chọn không phải điều quá bất ngờ. Trước đó, nhiều nguồn tin đã cho biết Malaysia là ứng viên hàng đầu để thay thế Bahrain Grand Prix sau khi chặng đua tại Bahrain buộc phải hủy vì căng thẳng khu vực Trung Đông.

Về bản chất, đây được xem như việc Bahrain "thuê" trường đua Sepang để thay thế Bahrain International Circuit tại Sakhir. Vì vậy, chặng đua vẫn giữ nguyên tên gọi Bahrain Grand Prix, tương tự tiền lệ Azerbaijan từng đăng cai European Grand Prix năm 2016 dù cuộc đua diễn ra trên lãnh thổ Azerbaijan.

Mặc dù dừng đăng cai F1 kể từ sau mùa giải 2017, trường đua Sepang vẫn là nơi tổ chức các chặng đua MotoGP. Tuy nhiên, ý tưởng mang F1 trở lại Malaysia đang gặp nhiều ý kiến phản đối do hiệu quả về mặt chi phí tổ chức.

Malaysia Grand Prix lần đầu tiên được tổ chức tại Sepang vào năm 1999 và nhanh chóng trở thành một trong những chặng đua được yêu thích nhất nhờ thiết kế trường đua thử thách cùng điều kiện thời tiết nhiệt đới khó lường. Tuy nhiên, do chi phí đăng cai ngày càng tăng và lượng khán giả sụt giảm, chính phủ Malaysia quyết định kết thúc hợp đồng sau mùa giải 2017.

Bahrain hay Malaysia sẽ gánh chi phí tổ chức?

Một trong những câu hỏi lớn nhất là chi phí tổ chức sẽ do bên nào gánh vác. Theo ESPN, trước khi Formula 1 chính thức xác nhận sự kiện, nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra giữa các bên liên quan về việc phân chia chi phí. Nguồn tin của hãng cho biết Bahrain sẽ là bên tài trợ chính cho chặng đua, điều cũng lý giải vì sao cuộc đua vẫn giữ tên Bahrain Grand Prix dù được tổ chức tại Malaysia.

Nguồn tin của ESPN cho biết Bahrain sẽ là bên tài trợ chính cho chặng đua F1 này, điều cũng lý giải vì sao cuộc đua vẫn giữ tên Bahrain Grand Prix dù được tổ chức tại Malaysia.

Điều này đồng nghĩa Malaysia sẽ không phải chịu toàn bộ khoản phí đăng cai và phí bản quyền rất lớn từng khiến nước này chấm dứt tổ chức Malaysia Grand Prix trước đây. Dù vậy, quốc gia Đông Nam Á này vẫn được cho là sẽ phải đóng góp một phần đáng kể cho sự kiện.

Việc bổ sung Bahrain Grand Prix tại Sepang giúp lịch thi đấu F1 2026 tăng từ 22 lên 23 chặng. Tuy nhiên, mùa giải vẫn còn đối mặt nhiều bất ổn khi hai chặng cuối tại Qatar (29/11) và Abu Dhabi (6/12) vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi tình hình địa chính trị tại Trung Đông.

Việc bổ sung Bahrain Grand Prix tại Sepang giúp lịch thi đấu Formula 1 2026 tăng từ 22 lên 23 chặng. Ban tổ chức F1 vẫn đang dự trù kế hoạch khác nếu các chặng đua Qatar và Abu Dhabi bị ảnh hưởng.

Theo nhiều nguồn tin, Formula 1 cũng đang tìm kiếm thêm một địa điểm đăng cai khác nhằm đảm bảo số lượng chặng đua theo các cam kết về bản quyền truyền hình. Trường đua Imola (Italy) được cho là một trong những ứng viên có thể trở lại lịch thi đấu.