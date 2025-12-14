Nhà đầu tư lạc quan về giá vàng thế giới tuần tới

Sau khi củng cố nền giá vững chắc quanh 4.200 USD/ounce, vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi quyết định hạ lãi suất của Fed. Yếu tố này càng làm nhà đầu tư lạc quan về giá vàng tuần tới.

Nhà đầu tư dự báo giá vàng thế giới sẽ tăng trong tuần tới. Ảnh: Reuters.

Sau nhiều tuần biến động mạnh, thị trường vàng bước vào tuần này với ngưỡng 4.200 USD , khi thị trường chờ đợi định hướng chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), theo Kitco News.

Tuy nhiên ngay sau khi mở cửa, giá vàng giao ngay đã giảm xuống kiểm tra mốc hỗ trợ 4.180 USD /ounce. Ở thị trường châu Á, giá vàng ghi nhận đáy tuần quanh 4.174 USD /ounce.

Dù vậy, giá vàng đã kịp bứt phá mạnh lên trên mức 4.200 USD /ounce, và tới thứ Ba, kim loại quý đạt 4.220 USD /ounce.

Giá vàng thế giới bứt phá

Khi giá đi vào trạng thái tích lũy trong biên độ hẹp khoảng 30 USD , giới giao dịch vàng gần như "ngủ đông", chờ đợi quyết định của ngân hàng trung ương Mỹ về lộ trình lãi suất.

Thời điểm Fed công bố mức cắt giảm lãi suất 0,25% đúng như kỳ vọng vào chiều 10/12 (giờ địa phương), giá vàng ban đầu chỉ đi ngang trong biên độ hẹp, kiểm tra cả vùng hỗ trợ lẫn kháng cự.

Sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell kết thúc bài phát biểu và bắt đầu trả lời câu hỏi của báo chí về nền kinh tế Mỹ, giá vàng giao ngay đã tăng vọt 50 USD chỉ trong chưa đầy 30 phút, vượt mốc 4.235 USD /ounce. Đến 19h cùng ngày, vàng thiết lập đỉnh tuần mới trên 4.243 USD /ounce.

Các phiên châu Á và châu Âu sau đó chứng kiến vàng trở lại trạng thái trầm lắng, với giá kiểm tra quanh vùng hỗ trợ 4.215 USD /ounce.

Tuy nhiên, khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa vào ngày 11/12, giá vàng nhanh chóng tăng lại, giao dịch quanh 4.285 USD /ounce. Đáng chú ý, phiên giao dịch đầu ngày tại thị trường châu Á xuất hiện hoạt động chốt lời, song vàng vẫn giữ vững ngưỡng 4.270 USD /ounce.

Điều này tạo tiền đề cho cú bứt phá cuối cùng trong tuần khi kim loại quý vượt 4.353 USD /ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng tăng khoảng 2,5%.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cho biết động lực tăng giá của vàng vẫn rất vững chắc, với mục tiêu hướng tới các mốc cao hơn.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG THẾ GIỚI TRONG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 85 15 0 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

71 18 11

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall gần như đồng thuận tuyệt đối về triển vọng tăng giá trong ngắn hạn của vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng bày tỏ thái độ lạc quan.

Cụ thể, 13 chuyên gia tham gia khảo sát đều bày tỏ quan điểm lạc quan với đà tăng của giá vàng trong tuần tới. Có tới 11 chuyên gia (chiếm 85%) cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng và không ai dự báo giảm, trong khi 2 người còn lại (chiếm 15%) tin rằng giá sẽ đi ngang.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến ghi nhận 237 phiếu bầu, với tâm lý lạc quan của nhà đầu tư cá nhân tiếp tục tăng. Có 168 nhà đầu tư (71%) kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, 27 người (11%) dự báo giảm và 42 người (18%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Vàng đang ở vị thế rất tốt

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho rằng các nhà đầu tư không có lý do gì để trở nên bi quan lúc này vì vàng đang ở "vị thế rất tốt" để tiếp tục đà tăng vào năm 2026.

"Vàng đang thể hiện sức mạnh vượt trội so với bạc. Tôi nghĩ bạc đã đi trước quá xa và thị trường đang chứng kiến hoạt động chốt lời, khi nhiều nhà đầu tư đang chịu áp lực ký quỹ và bị kích hoạt lệnh cắt lỗ", ông nói.

Trong khi đó, theo Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures, cho rằng phần lớn GDP của Mỹ và toàn cầu đang được thúc đẩy bởi các trung tâm dữ liệu. Những kim loại dùng cho trung tâm dữ liệu như bạc, đồng sẽ được hưởng lợi, còn vàng vẫn giữ vị thế là tài sản trú ẩn an toàn.

Vì vậy, trong ngắn hạn, Pavilonis cho rằng các nhà giao dịch kim loại có thể học theo chiến lược "mùa altcoin" của thị trường tiền số, tức là xoay vòng từ vàng sang những kim loại bị bỏ quên.

Lịch kinh tế tuần tới sẽ dày đặc với hàng loạt quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương và những dữ liệu kinh tế Mỹ bị trì hoãn lâu nay.

Vào thứ Hai, thị trường đón nhận khảo sát sản xuất Empire State. Tiếp đó, báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ cho cả tháng 10 và 11, cùng doanh số bán lẻ tháng 11 và PMI sơ bộ tháng 12 sẽ được công bố vào thứ Ba.

Thị trường cũng tiếp tục theo dõi quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cùng CPI Mỹ tháng 11, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và khảo sát sản xuất Philly Fed trong ngày thứ Năm. Tuần sau sẽ khép lại với dữ liệu doanh số nhà hiện hữu Mỹ tháng 11 vào sáng thứ Sáu.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, dự báo BOJ có thể tăng lãi suất, trong khi BoE có thể cắt giảm vào tuần tới.

"Đồng USD mạnh hơn cũng góp phần nâng đỡ vàng", Chandler nói thêm, đồng thời lưu ý rằng với lượng thông tin lớn đã được thị trường hấp thụ, vàng có thể chững lại trước đỉnh gần 4.380 USD /ounce.