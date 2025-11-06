Nhà đầu tư chứng khoán 'ngại' rót tiền

Thanh khoản thị trường rơi xuống mức thấp nhất trong hơn nửa năm, ở mức 20.200 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền đang co cụm và tâm lý thận trọng bao trùm giới đầu tư trong phiên 6/11.

Nhà đầu tư chứng khoán giữ trạng thái phòng thủ. Ảnh: Phương Lâm.

Bất chấp một vài nhịp hồi phục ngắn trong những phiên gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 6/11.

Ngay từ khi mở cửa, VN-Index liên tục giằng co quanh vùng tham chiếu, thể hiện tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Biên độ dao động rất hẹp trong gần một giờ đầu, cho thấy dòng tiền yếu và sự thiếu quyết đoán giữa hai phe mua - bán.

Tuy nhiên, sau giờ giao dịch đầu tiên, diễn biến thị trường bất ngờ đảo chiều mạnh. Áp lực bán gia tăng nhanh chóng trên diện rộng khiến chỉ số lao dốc một mạch, xuyên thủng vùng hỗ trợ ngắn hạn. Có thời điểm, VN-Index mất hơn 16 điểm, lùi sâu xuống mốc 1.638 điểm, phản ánh tâm lý bi quan lan tỏa rõ rệt.

Nhiều mã lớn trong nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép đồng loạt chịu áp lực chốt lời mạnh, kéo chỉ số chung trượt dốc.

Bước sang phiên chiều, lực cầu bắt đầu quay trở lại ở một vài cổ phiếu trụ, giúp thị trường thu hẹp đà giảm. Dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm bluechip, đặc biệt là VIC của Vingroup. Nhờ vậy, VN-Index có lúc bật lên trên tham chiếu trong thời gian ngắn, song đà phục hồi yếu ớt không thể kéo dài khi lực bán tiếp tục chiếm ưu thế. Nửa cuối phiên, thị trường quay đầu giảm, khép lại một ngày giao dịch ảm đạm.

Thanh khoản tiếp tục sụt giảm mạnh, cho thấy dòng tiền đang rút khỏi thị trường. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 20.200 tỷ đồng , mức thấp nhất trong hơn nửa năm, phản ánh tâm lý phòng thủ và sự dè chừng của nhà đầu tư trước các biến động ngắn hạn.

Kết phiên, VN-Index giảm 12,25 điểm, tương đương 0,7%, xuống còn 1.642,64 điểm. HNX-Index mất 0,55 điểm (-0,2%) còn 266,15 điểm; trong khi UPCoM-Index cũng giảm 0,28 điểm (-0,2%) xuống 116,22 điểm.

Toàn thị trường ngập trong sắc đỏ với 394 mã giảm (trong đó có 14 mã giảm sàn), 894 mã đứng giá và chỉ 314 mã tăng (18 mã tăng trần).

VN-Index ngắt đà hồi phục. Ảnh: TradingView.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là tâm điểm tiêu cực. Rổ VN30 có tới 23 mã giảm, chỉ 4 mã giữ giá và 3 mã tăng, kéo chỉ số đại diện nhóm này lùi gần 17 điểm xuống còn 1.869 điểm. Diễn biến này cho thấy lực đỡ của thị trường vẫn rất yếu, trong khi tâm lý ngắn hạn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Động lực khiến VN-Index tiếp tục trượt dốc trong phiên 6/11 đến chủ yếu từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Hàng loạt mã ngân hàng như VPB (-2,6%), VCB (-0,8%), TCB (-1,5%), HDB (-3,1%), TCX (-2,6%) và STB (-3%) đồng loạt suy yếu. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu trụ trong lĩnh vực bất động sản và tiêu dùng như VHM (-0,7%), GAS (-1,4%), MSN (-1,8%) và VJC (-2%) cũng đồng loạt điều chỉnh, khiến chỉ số càng thêm mất điểm.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp tục thể hiện vai trò "trụ đỡ" hiếm hoi, giúp VN-Index tránh được cú rơi sâu hơn. Ngoài VIC (+0,6%), một số mã khác như BCM (+2,2%), BMP (+4,7%), KBC (+1,7%), VGC (+2,4%), HAH (+2,8%), PVD (+1,9%), CII (+1,7%), HDG (+1,6%) và VSC (+1,9%) cũng ghi nhận diễn biến tích cực, dù đà tăng còn khá khiêm tốn.

Khối ngoại trong phiên hôm nay tiếp tục giao dịch dè chừng, thể hiện qua việc thu hẹp hoạt động mua bán trên cả 2 chiều. Tuy nhiên, giá trị giao dịch ròng vẫn duy trì ở mức khá lớn, đạt khoảng 1.200 tỷ đồng . Lực bán tập trung mạnh ở các cổ phiếu ngân hàng và thép như STB (- 180 tỷ đồng ), VPB (-102 tỷ đồng) và HPG (- 89 tỷ đồng ).

Ngược lại, một số mã lại được khối ngoại tranh thủ gom hàng khi giá điều chỉnh về vùng hấp dẫn. MWG dẫn đầu chiều mua ròng với hơn 182 tỷ đồng , VIC (- 72 tỷ đồng ).