Nhà đầu tư cá nhân đổ lượng tiền kỷ lục để mua bạc

Các nhà đầu tư cá nhân đang ồ ạt mua bạc, đưa kim loại này trở thành loại hàng hóa được giao dịch nhiều nhất nhất trên thị trường.

Chỉ trong 30 ngày qua, nhà đầu tư cá nhân đã rót 921,8 triệu USD vào các quỹ ETF liên quan đến bạc. Ảnh: Reuters.

Theo một báo cáo do Vanda Research công bố hôm 15/1, chỉ trong 30 ngày gần nhất, nhà đầu tư cá nhân đã rót 921,8 triệu USD vào các quỹ ETF liên quan đến bạc, như iShares Silver Trust (SLV). Riêng trong ngày 14/1, quỹ iShares đã ghi nhận 69,2 triệu USD dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân và đây cũng là mức cao nhất trong một ngày kể từ năm 2021, thời điểm nhà đầu tư nhỏ lẻ từng đẩy giá bạc tăng vọt, theo Reuters.

Tính từ đầu năm đến nay, giá chứng chỉ quỹ ETF này đã tăng 31,3% và tăng tới 210,9% trong vòng 12 tháng qua. Đà tăng giá này ảnh hưởng từ việc giá bạc liên tục lập các đỉnh mới. Vào chiều 15/1 (giờ Mỹ), giá bạc giao dịch quanh 91,9 USD /ounce, tăng mạnh so với mức 72,62 USD trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới.

Trong khi đó, chỉ số MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Index, theo dõi giá cổ phiếu của các công ty khai thác bạc có mức độ nhạy cảm cao với biến động giá kim loại này, đã tăng khoảng 225% trong 12 tháng qua.

Đợt tăng giá mạnh của kim loại trắng năm 2021 từng là một phần của làn sóng đầu cơ của nhà đầu tư cá nhân, cùng với các cổ phiếu meme như GameStop và AMC Entertainment. Tuy nhiên, theo Vanda, việc thị trường bạc tăng tốc lần này có những yếu tố nền tảng vững chắc hơn đang hỗ trợ.

"Đây không chỉ là một cú bùng nổ cổ phiếu kiểu meme. Chúng ta đang chứng kiến một quá trình tích lũy mang tính cấu trúc, thậm chí đã vượt qua đỉnh cao của cơn sốt bạc năm 2021", Vanda nhận định.

Điều này đồng nghĩa với việc đã đến lúc thị trường coi bạc là một tài sản giao dịch vĩ mô cốt lõi, chứ không chỉ là một khoản đầu tư mang tính đầu cơ. Vanda lưu ý nhà đầu tư cá nhân hiện là người chơi lớn trong ProShares UltraShort Silver ETF. Đây là một quỹ ETF đòn bẩy ngược, giúp mang lại mức lợi nhuận gấp đôi mức giảm giá hàng ngày của bạc.

"Chúng tôi đã phải chờ 45 năm để bạc vượt mốc 50 USD /ounce, vậy mà giờ đây giá đã vượt 80 USD chỉ trong chưa đầy 3 tháng", bà Kathy Kriskey, Trưởng bộ phận chiến lược ETF thay thế tại Invesco, cho biết.