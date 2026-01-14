Bạc trở thành tài sản lớn thứ 2 thế giới

Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến bước ngoặt khi bạc thành một trong những tài sản tăng trưởng mạnh nhất năm, vươn từ vị trí thứ 6 lên thứ 2 thế giới về vốn hóa.

Vốn hóa thị trường bạc đạt gần 5.000 tỷ USD, vượt hàng loạt "ông lớn" công nghệ Nvidia, Google, Apple, Microsoft… Ảnh: Reuters.

Vào tháng 10/2025, giá trị vốn hóa thị trường của bạc ước đạt khoảng 2.999 tỷ USD , với giá giao dịch quanh mức 53,29 USD /ounce. Tuy nhiên, đến ngày 13/1, vốn hóa thị trường của kim loại này đã tăng vọt lên khoảng 4.776 tỷ USD , trong bối cảnh giá bạc leo lên gần 84,84 USD /ounce, theo dữ liệu từ CompaniesMarketCap.

Tài sản lớn thứ 2 toàn cầu

Theo bảng xếp hạng, vàng hiện vẫn giữ vị trí số một với giá trị thị trường khoảng 31.917 tỷ USD trong bối cảnh giá vàng thế giới hiện đã vượt mốc 4.600 USD /ounce.

Tuy nhiên với việc tăng trưởng vượt trội trong năm qua, vốn hóa của thị trường bạc hiện đã vượt qua hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn để xếp ở vị trí thứ hai toàn cầu.

Cụ thể, kim loại quý này bỏ xa NVIDIA với mức vốn hóa 4.502 tỷ USD và Alphabet với khoảng 4.016 tỷ USD . Vốn hóa thị trường bạc cũng đang lớn gấp 2,6 lần Bitcoin - đồng tiền số hàng đầu thế giới.

Đà tăng giá mạnh mẽ của bạc đang tạo ra những biến động đáng chú ý trên thị trường bán lẻ tại Mỹ. Chuỗi bán lẻ Costco hiện áp dụng giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 thỏi bạc PAMP Lady of Liberty trọng lượng 10 ounce trong vòng 24 giờ. Các thỏi bạc 1 ounce cũng chịu hạn mức tương tự.

Trên mạng xã hội, nhiều người tiêu dùng cho biết một số cửa hàng còn siết chặt hơn khi chỉ cho phép mỗi khách hàng mua một thỏi bạc. Những biện pháp này được xem là dấu hiệu cho thấy nhu cầu bất thường đối với bạc vật chất trên thị trường.

Tình trạng khan hiếm cũng lan sang các xưởng đúc tiền của chính phủ. Xưởng đúc tiền của Mỹ đã quyết định hoãn phát hành đồng xu bạc American Silver Eagle năm 2026 từ tháng Giêng sang ngày 26/2. Phiên bản đồng xu 1 ounce đặc biệt này được phát hành với số lượng hạn chế và các đợt đặt mua trước đã nhanh chóng bán hết.

Trên thị trường, các nhà giao dịch cho biết mức chênh lệch giá đối với bạc vật chất đã lên tới gần 82 USD /ounce, cao hơn đáng kể so với giá giao ngay trên sàn. Khoảng cách này phản ánh áp lực ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng bạc vật chất, dù các nhà sản xuất và cơ quan quản lý chưa đưa ra cảnh báo chính thức.

Top 10 tài sản lớn nhất thế giới. Nguồn: CompaniesMarketCap.

Động lực công nghiệp thúc đẩy giá bạc

Theo các chuyên gia, đà tăng của bạc không chỉ đến từ dòng tiền đầu tư mà còn được hỗ trợ mạnh mẽ bởi nhu cầu công nghiệp ngày càng gia tăng. Bạc hiện đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ và năng lượng xanh, đặc biệt là sản xuất pin mặt trời, xe điện và hạ tầng mạng 5G. Lượng bạc tiêu thụ hàng năm trong các ngành này đã vượt qua toàn bộ nhu cầu của thị trường trang sức toàn cầu.

Lịch sử cũng cho thấy các chu kỳ tăng giá mạnh của bạc thường song hành với những bước tiến công nghệ lớn. Nếu như thập niên 1970 gắn liền với sự phát triển của ngành điện tử, những năm 2000 là sự bùng nổ của thiết bị kỹ thuật số, thì hiện nay trí tuệ nhân tạo và robot được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tiếp theo, khi bạc là vật liệu thiết yếu trong các linh kiện điện tử có độ chính xác cao.

Chia sẻ thêm với Tri thức - Znews, các chuyên gia phân tích của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý khẳng định thêm rằng nhu cầu gia tăng từ các ngành công nghiệp hiện đại, đặc biệt là năng lượng tái tạo và điện mặt trời, đang trở thành yếu tố then chốt thúc đẩy đà tăng của giá bạc trong những năm gần đây.

Về triển vọng giá, các chuyên gia tại Phú Quý cho rằng năm 2026, nếu tỷ lệ giá vàng/bạc (Gold/Silver Ratio - GSR) quay trở lại mức trung bình của 25 năm qua, giá bạc sẽ đứng trước cơ hội tăng trưởng đáng kể khi xu hướng giảm của tỷ lệ này tiếp diễn.

Trong kịch bản GSR giảm về mức 50, với giả định giá vàng đạt khoảng 4.500 USD /ounce, giá bạc có thể giao dịch quanh mốc 90 USD /ounce. Trường hợp GSR giảm sâu hơn về mức 30 - tương tự giai đoạn năm 2011 - giá bạc thậm chí có thể đạt khoảng 160 USD /ounce nếu giá vàng duy trì quanh ngưỡng 5.000 USD /ounce.

Tính chung cả năm 2025, giá bạc thế giới đã tăng gần 160%, cao hơn gấp đôi mức tăng hơn 71% của vàng.

Trong nước, Công ty Phú Quý hiện niêm yết giá bạc miếng tại 3,38 - 3,48 triệu đồng mỗi lượng (mua - bán), tương đương tăng gần 5% so với cuối ngày hôm qua. Công ty Sacombank - SBJ mua bán mặt hàng này quanh 3,38 - 3,46 triệu đồng. Như vậy chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, giá bạc miếng đã tăng khoảng 26%.

Đáng chú ý trong năm ngoái, mỗi miếng bạc loại 1 lượng của Phú Quý khởi đầu quanh mức 1,1 triệu đồng/lượng, thì tới cuối năm đã vượt mốc 3,1 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng lên tới 182%.

Trước đà tăng quá nhanh, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng, khi bạc cũng đang đối mặt với áp lực chốt lời và nguy cơ điều chỉnh, dù đây vẫn là một trong những tài sản có hiệu suất đầu tư tốt nhất một năm qua.