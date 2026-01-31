Nhà Beckham vẫn kiếm tiền khủng?

Giữa ồn ào rạn nứt với con trai Brooklyn, David Beckham được cho là vừa ký hợp đồng trị giá khoảng 400 triệu USD với hãng nước hoa.

Bất chấp những ồn ào xoay quanh mâu thuẫn với con trai Brooklyn Beckham, thương hiệu Beckham vẫn đang "ăn nên làm ra", và mới nhất là đạt được một thỏa thuận thương mại khổng lồ với Interparfums, Inc.

Theo Mirror, David Beckham đã ký hợp đồng nước hoa mới kéo dài 20 năm, với tổng giá trị ước tính 400 triệu USD (khoảng 292 triệu bảng Anh), tương đương 20 triệu USD mỗi năm. Báo chí Anh nhận định thỏa thuận này cho thấy thương hiệu Beckham không bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi gia đình gần đây.

“Thương hiệu Beckham đang thực sự bùng nổ. Việc ký hợp đồng kéo dài 20 năm cho thấy mức độ tin tưởng cực lớn vào giá trị thương hiệu, và nó chỉ có thể ngày càng mạnh hơn”, nguồn tin cho biết.

Trong hơn 20 năm qua, các dòng nước hoa gắn với tên tuổi David Beckham đã bán ra rất tốt, mang về tổng doanh thu vượt 1 tỷ USD . Ở thỏa thuận mới, anh hợp tác độc quyền với công ty Interparfums để tiếp tục sản xuất và phát triển nước hoa mang thương hiệu David Beckham.

Gia đình David Beckham gây bàn tán suốt những ngày qua. Ảnh: GC.

Thỏa thuận được xúc tiến bởi Authentic Brands Group, tập đoàn hiện quản lý bản quyền tên tuổi David Beckham trên toàn cầu. David Beckham đồng thời là cổ đông của công ty này.

Nguồn tin thân cận cho biết, dù gia đình Beckham trải qua giai đoạn nhạy cảm sau phát ngôn gây tranh cãi của Brooklyn Beckham, các thành viên vẫn giữ thái độ kín tiếng và tập trung vào công việc.

“Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Ngoài hợp đồng của David, tour diễn của Cruz đang bán hết vé, đĩa đơn mới của Victoria Beckham vươn lên vị trí số một, trong khi mảng thời trang và mỹ phẩm của cô ghi nhận doanh số tích cực trong một tháng vốn trầm lắng của ngành", nguồn tin cho hay.

Trong khi đó, ông Jean Madar - Chủ tịch kiêm CEO Interparfums - cam kết sẽ mở rộng sự hiện diện toàn cầu của các dòng nước hoa Beckham và dự kiến ra mắt một mùi hương đặc trưng mới vào cuối năm 2029. Công ty kỳ vọng doanh thu có thể đạt 50 triệu USD ngay trong năm đầu tiên.

Thông tin về hợp đồng lớn được công bố cùng thời điểm gia đình Beckham có lần xuất hiện chung đầu tiên trước công chúng kể từ khi nổ ra tranh cãi. Đầu tuần này, David và Victoria Beckham cùng ba người con là Romeo, Cruz và Harper đã tham dự Tuần lễ Thời trang Haute Couture tại Paris.

Cũng trong dịp này, Victoria Beckham được trao tặng Huân chương Nghệ thuật và Văn chương Pháp bởi Bộ Văn hóa Pháp, đánh dấu thêm một cột mốc trong sự nghiệp thời trang của cô.