Canh bạc lịch sử

Trước thềm lễ trao giải Grammy lần thứ 68, Kpop có nhiều gương mặt có tên ở các hạng mục quan trọng. "Golden" từ bộ phim hoạt hình "Kpop Demon Hunters" đang có nhiều ưu thế để viết nên kỳ tích cho Kpop.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 68 sẽ diễn ra vào sáng 2/2 (giờ Việt Nam) tại Arena (Los Angeles, Mỹ). Năm nay, các nghệ sĩ và dự án liên quan đến Kpop góp mặt ở nhiều hạng mục quan trọng.

Kỳ vọng lớn cho thị trường Kpop

Dẫn đầu là ca khúc Golden, bản hit từ bộ phim hoạt hình đình đám của Netflix Kpop Demon Hunters. Tác phẩm này được đề cử ở ba hạng mục: Ca khúc của năm, Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc và Ca khúc viết cho phim ảnh - truyền hình xuất sắc.

Bản remix Golden do DJ người Pháp David Guetta thực hiện cũng nhận đề cử Bản thu remix xuất sắc, trong khi toàn bộ nhạc phim Kpop Demon Hunters được gọi tên ở hạng mục Album nhạc phim tổng hợp xuất sắc. Tổng cộng, dự án này mang về năm đề cử Grammy.

Rosé - thành viên nhóm BlackPink - cũng là cái tên nổi bật với ca khúc APT., hợp tác cùng ngôi sao pop Bruno Mars. Bài hát nhận ba đề cử gồm Ca khúc của năm, Bản thu của năm và Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc, trực tiếp cạnh tranh với Golden ở hai hạng mục lớn.

Rosé hợp tác cùng ngôi sao pop Bruno Mars (trái).

Ngoài ra, nhóm nữ KATSEYE trực thuộc HYBE Labels được đề cử ở hai hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc và Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc. Đáng chú ý, Nghệ sĩ mới xuất sắc là một trong bốn hạng mục quan trọng nhất của Grammy (Big Four), bên cạnh Ca khúc của năm, Bản thu của năm và Album của năm. Điều này giúp KATSEYE trở thành một trong số ít nghệ sĩ Kpop từng được đề cử ở hạng mục tổng danh giá.

Nếu giành chiến thắng ở bất kỳ hạng mục nào, đây sẽ là chiến thắng Grammy đầu tiên trong lịch sử Kpop.

Cơ hội nào cho Kpop?

Hành trình của Kpop tại Grammy bắt đầu từ năm 2012, khi Gangnam Style của Psy được đề cử Video ca nhạc xuất sắc. Sau đó, BTS liên tiếp nhận đề cử Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc trong giai đoạn 2021-2023 nhưng chưa một lần chiến thắng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những đề cử năm nay cho thấy sự thay đổi.

Cả Golden lẫn APT. đều được đánh giá là đã củng cố vị thế của Kpop trong thị trường âm nhạc Mỹ. Golden đứng đầu Billboard Hot 100 suốt tám tuần và gần đây giành giải Ca khúc gốc xuất sắc tại Quả cầu vàng và Critics Choice Awards. Trong khi đó, APT. đạt vị trí số 3 Billboard Hot 100 và thắng Ca khúc của năm tại MTV Video Music Awards 2025.

Audrey Nuna, EJAE và Rei Ami - chủ nhân bản hit Golden từ phim Kpop Demon Hunters (trái) và Rosé (BlackPink) được kỳ vọng ở Grammy 2025.

Giới quan sát cũng chỉ ra những thay đổi trong cơ cấu của Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ - đơn vị tổ chức và bỏ phiếu Grammy. Trong tổng số khoảng 15.000 thành viên, năm nay viện kết nạp thêm 3.800 nhà sáng tạo và chuyên gia âm nhạc, trong đó 50% dưới 39 tuổi, 58% là người da màu và 35% là phụ nữ.

Danh sách thành viên hiện bao gồm Chủ tịch HYBE Bang Si-hyuk, toàn bộ bảy thành viên BTS, các nhà sản xuất Kpop như Pdogg, Zico, Bumzu, hai thành viên Seventeen, một thành viên TXT và cả sáu thành viên KATSEYE.

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Lim Hee Yun cho rằng sự hậu thuẫn từ ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ cũng là yếu tố quan trọng.

Golden, APT. và các sản phẩm của KATSEYE đều được phát hành tại Mỹ thông qua những hãng đĩa lớn như Atlantic Records, Republic Records và Geffen Records, các tên tuổi có ảnh hưởng lâu năm.

Theo Lim, phong cách âm nhạc và ngôn ngữ của các ca khúc này cũng phù hợp với thị hiếu Mỹ. “Ngoài một phần nhỏ lời tiếng Hàn, phần lớn bài hát sử dụng tiếng Anh và tuân theo chuẩn pop Mỹ, khiến Grammy dễ xem chúng như sản phẩm của thị trường nội địa".

Nhóm nữ KATSEYE.

Nhà phê bình âm nhạc Kim Do Heon nhận định hạng mục Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc là cơ hội lớn nhất cho Kpop. “Có ba ca khúc Kpop được đề cử, trong khi các đối thủ còn lại không quá nổi bật trên bảng xếp hạng. Golden đặc biệt đáng chú ý khi từng đứng đầu Billboard Hot 100", ông nói với The Korea Times.

Ông cũng lưu ý rằng các ca khúc nhạc phim hiếm khi giành giải lớn tại Grammy. APT. dù tạo hiệu ứng toàn cầu nhờ lồng ghép lời từ trò chơi uống rượu phổ biến của Hàn Quốc, nhưng phát hành từ tháng 10/2024 nên có thể đã giảm nhiệt so với các đối thủ mới hơn.

Theo thị trường dự đoán Polymarket (Mỹ), Golden có 70% khả năng thắng Ca khúc của năm và 57% khả năng giành Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc. APT. đứng sau với xác suất 41% ở hạng mục thứ hai.

Ở các hạng mục khác, giới chuyên môn tỏ ra thận trọng hơn. Nhà phê bình văn hóa Jung Min Jae nhận định những hạng mục này vẫn chịu ảnh hưởng nặng bởi truyền thống và thói quen bỏ phiếu lâu năm.

Ông cho rằng một chiến thắng cá nhân tại Grammy chưa đồng nghĩa với việc Kpop đã được công nhận hoàn toàn trong dòng chảy chính thống của âm nhạc phương Tây.

“Grammy phản ánh giá trị nghệ thuật và tầm ảnh hưởng của từng ca khúc, từng nghệ sĩ cụ thể. Quá trình để Kpop đứng ngang hàng với pop Mỹ vẫn đang tiếp diễn", chuyên gia cho hay.