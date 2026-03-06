Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách

Cuốn "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển" của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành, ra mắt chiều 6/3.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại lễ ra mắt sách. Ảnh: TTXVN.

Chiều 6/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển.

Sách Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển tuyển chọn hơn 50 bài phát biểu, bài viết và trả lời phỏng vấn tiêu biểu của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong thời gian giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Sách dày hơn 900 trang, nội dung cuốn sách tập trung vào những trụ cột cốt lõi: đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới; kiến tạo và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng; bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng trong sạch, mạnh mẽ.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, cuốn sách không chỉ ghi lại dấu ấn của một giai đoạn lịch sử quan trọng mà còn gợi mở nhiều vấn đề có giá trị trong hiện tại và tương lai, là yếu tố cốt lõi để Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các bài viết đã làm nổi bật vai trò của Chính phủ trong việc điều hành linh hoạt, quyết liệt trước những biến động phức tạp của tình hình kinh tế - chính trị thế giới, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - cho biết nội dung cuốn sách có giá trị lý luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về các cơ hội, thách thức của công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt là định hướng phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Tiến sĩ, Thiếu tướng Trần Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân - khẳng định việc giới thiệu cuốn sách góp phần lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn, cung cấp tài liệu giá trị cho công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Hà Nội tháng 12/2025.

Báo Người Lao động cho biết, năm 2024, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản bộ Nguyễn Tấn Dũng tuyển tập gồm 6 tập với gần 6.000 trang, hệ thống hóa các bài viết, phát biểu và hoạt động điều hành của ông trong giai đoạn 1997-2015.

Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng ông Nguyễn Tấn Dũng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước".