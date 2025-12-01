NXB Chính trị quốc gia Sự thật nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

PGS.TS Vũ Trọng Lâm công bố thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống NXB. Trong thư, Tổng Bí thư đánh giá: “NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã khẳng định và phát huy xứng đáng vai trò là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước. Các bộ sách, cuốn sách do NXB ấn hành đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Nhiều ấn phẩm có tầm vóc lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, đổi mới, hội nhập và phát triển”.