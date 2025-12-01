NXB Chính trị quốc gia Sự thật nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

|
Sáng 1/12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (5/12/1945 - 5/12/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan không gian trưng bày các ấn phẩm của Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật.
Đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới chúc mừng NXB Chính trị quốc gia Sự thật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Manh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân…
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (5/12/1945 - 5/12/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
PGS.TS Vũ Trọng Lâm công bố thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống NXB. Trong thư, Tổng Bí thư đánh giá: “NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã khẳng định và phát huy xứng đáng vai trò là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước. Các bộ sách, cuốn sách do NXB ấn hành đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Nhiều ấn phẩm có tầm vóc lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, đổi mới, hội nhập và phát triển”.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương cho NXB Chính trị quốc gia Sự thật. Trước đó, những nỗ lực, cống hiến của NXB trong suốt 80 năm qua đã được ghi nhận qua nhiều huân chương, danh hiệu: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Sao Vàng; hai lần trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh; Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, “Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, NXB Chính trị quốc gia Sự thật ngày càng phát triển, xứng đáng là địa chỉ tin cậy, là cơ quan xuất bản sách lý luận, chính trị nòng cốt của Đảng và Nhà nước; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhà xuất bản luôn khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng".
Ôn lại lịch sử 80 năm qua, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật - nhấn mạnh NXB không chỉ ghi dấu trong lịch sử xuất bản cách mạng Việt Nam, mà còn trở thành một phần không thể tách rời trong lịch sử tư tưởng của Đảng và dân tộc, góp phần quan trọng vào việc hình thành nền tảng tư tưởng, lý luận, định hình hệ giá trị tinh thần và củng cố niềm tin xã hội vào con đường phát triển đất nước mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
Phát biểu của đồng chí nguyên Lãnh đạo Nhà xuất bản.
Trong 80 năm qua, Nhà xuất bản đã biên tập, xuất bản nhiều ấn phẩm quan trọng, có giá trị, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiều ấn phẩm có tầm vóc lý luận và thực tiễn sâu sắc, đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức xuất bản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sách lý luận, chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao trình độ, nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
