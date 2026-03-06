Bốn người phụ nữ, bốn cách yêu

Cách yêu dịu dàng, ẩn nhẫn, hay yêu theo kiểu ngọt ngào, nữ tính, hay yêu bi kịch của tình yêu, hay yêu theo một cách "bạo liệt" - 4 góc nhìn của phụ nữ về tình yêu có trong "Thi phẩm Tứ nữ họ Đoàn".

Trong lời mở đầu của Thi phẩm Tứ nữ họ Đoàn, 4 nữ thi sĩ tự giới thiệu về mình: "Một Đoàn Thị Tảo dịu dàng, ẩn nhẫn những đắng đót để yêu thương, một Đoàn Thị Ký dung dị ngọt ngào nữ tính, ấm áp và bao dung trong từng câu chữ, một Đoàn Thị Lam Luyến với cảm xúc trữ tình mạnh mẽ, khai thác bi kịch tình yêu, thân phận phụ nữ qua lăng kính hiện đại, được ví như 'bà chúa thơ thất tình' và một Đoàn Ngọc Thu bạo liệt trong ngôn từ, tỉnh táo trong tư duy và bền bỉ trong tình yêu..."

Tác phẩm của 4 nữ thi sĩ được giới thiệu tới bạn đọc mới đây, từ Nhà xuất bản Hội Nhà Văn.

Theo chia sẻ từ nhóm tác giả, 4 người bước vào con đường thơ theo cách khác nhau, rồi vì mến mộ thơ nhau mà biết nhau, rồi lại nhận ra mình cùng mang họ Đoàn, là con cháu của Hồng Hà Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Nhờ cơ duyên này, họ cùng tụ họp thành nhóm Nữ sĩ họ Đoàn, tạo ra ấn phẩm hội tụ sáng tạo của cả nhóm.

3 trong 4 tác giả của cuốn sách tại buổi ra mắt sách. Ảnh: BTC.

Cuốn sách có 146 bài, mỗi người 36 bài thơ. Theo lời bình từ nhà phê bình Nguyễn Văn Hòa, 4 tác giả có điểm chung là đều có nhiều bài thơ về tình yêu, "những bất trắc, hẫng hụt, day dứt, nuối tiếc và cả những mơ ước, khao khát đầy nữ tính nhưng cũng không kém phần dữ dội và bạo liệt".

Ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - nhận định 4 tác giả như "bốn ngọn lửa" của thi ca. "Bốn nhà thơ khi đứng cạnh nhau, giống như bốn con đường gặp nhau để tạo thành một đại lộ. Đại lộ của thi ca", ông Nguyễn Quang Thiều nói.

Ông cũng nhắc tới từng nhà thơ với những dấu ấn sáng tạo riêng. Nhà thơ Đoàn Thị Tảo là người đã đi qua những năm tháng đất nước gian lao. Những trải nghiệm ấy đã đi vào thơ bà như một nỗi ám ảnh nhân sinh.

Đoàn Thị Ký lại là một giọng thơ lặng lẽ, nhưng đó là một sự bền bỉ, âm thầm nuôi dưỡng thơ ca. Đoàn Thị Lam Luyến đối với ông Thiều giống như một cơn gió mạnh với năng lượng của cảm xúc. Với Đoàn Ngọc Thu, ông cảm nhận trong thơ chị một vẻ đẹp của những suy tư về nhân tình thế thái, về đời sống con người.

Cuốn sách "Thi phẩm Tứ nữ họ Đoàn". Ảnh: Thụy An.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng chia sẻ những kỷ niệm, cảm nhận riêng về thơ của mỗi người trong nhóm 4 nữ thi sĩ. "Mỗi người một phong cách, một giọng điệu khác nhau. Các chị đứng cạnh nhau nhưng không hề bị che khuất, không bị nhoè vào nhau. Trái lại, mỗi người làm nổi bật thêm vẻ đẹp của người kia. Theo tôi, đó chính là thành công lớn nhất của cuốn sách này", ông nhận định.