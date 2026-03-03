Người Mỹ chia rẽ vì ôtô Trung Quốc

Ôtô Trung Quốc đang tạo ra sự chia rẽ khá sâu sắc tại Mỹ. Gần 40% khách hàng Mỹ quan tâm xe Trung Quốc, nhưng đại lý kinh doanh lại tỏ ra không mấy hào hứng.

Theo Carscoops, ôtô Trung Quốc đang trở thành hiện tượng trên các diễn đàn ôtô tại Mỹ. Nhiều ý kiến đánh giá ngành công nghiệp xe điện xứ tỷ dân đang sở hữu nhiều sản phẩm nổi bật, vượt trội hơn bất kỳ mẫu xe nào đang có mặt trên thị trường Mỹ. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ, ôtô Trung Quốc chưa thực sự đặt chân vào thị trường xe ở xứ cờ hoa.

Gen Z Mỹ thích ôtô Trung Quốc

Kết quả một nghiên cứu gần đây do Cox Automotive thực hiện cho thấy khách hàng Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc vì ôtô Trung Quốc.

Khảo sát chỉ ra có khoảng 38% khách hàng cho biết có khả năng rất cao sẽ cân nhắc đến một thương hiệu ôtô Trung Quốc trong tương lai. Khoảng 39% khác trả lời ngược lại, rằng hoàn toàn không có khả năng làm vậy.

Trong số nhóm khách hàng Gen Z tại Mỹ, sự cởi mở với ôtô Trung Quốc thậm chí ghi nhận ở mức khá cao 69%. Đây có thể là tham khảo hữu ích dành cho các thương hiệu ôtô Trung Quốc trong trường hợp có thể chính thức đặt chân vào thị trường Mỹ.

Gen Z ở Mỹ bày tỏ sự cởi mở dành cho ôtô Trung Quốc. Ảnh minh họa: InsideEVs.

Sự chia rẽ này cho thấy bất kỳ sự thu hút ban đầu nào từ các hãng xe Trung Quốc cũng có thể sẽ chỉ tập trung vào từng nhóm khách hàng cụ thể, thay vì trên quy mô toàn thị trường. Đây là yếu tố tạo ra cơ hội lẫn rủi ro cho các hãng xe có tên tuổi ở thời điểm hiện tại.

Dù vậy, mức độ nhận diện của ôtô Trung Quốc tại Mỹ nhìn chung vẫn còn khá hạn chế. Vẫn có gần 50% số người được hỏi cho biết quen thuộc với các thương hiệu Trung Quốc, nhưng hiểu biết thực tế về thương hiệu lại khá thấp.

BYD là hãng xe được nhiều người Mỹ biết đến nhất, chiếm hơn một phần 3 số lượng trả lời. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 17% cho biết có sự hiểu biết sâu về thương hiệu này - một khoảng cách khá lớn theo đánh giá của Carscoops.

Mức độ am hiểu của các đại lý thậm chí còn thấp hơn, khi chỉ khoảng 25% ghi nhận có hiểu biết sâu sắc về BYD.

Đại lý Mỹ không hào hứng với xe Trung Quốc

Chuyên trang Carscoops lưu ý trong khảo sát của Cox Automotive, có gần 40% khách hàng Mỹ bày tỏ sự quan tâm đến các thương hiệu Trung Quốc nhưng đổi lại, các đại lý lại tỏ ra không mấy mặn mà.

Chỉ khoảng 15% đại lý ôtô tại Mỹ thể hiện mong muốn các hãng xe Trung Quốc tham gia thị trường Mỹ. Số này viện dẫn nhiều lý do, từ độ tin cậy, an toàn đến khả năng tồn tại và gắn bó lâu dài tại Mỹ.

Sự do dự của hệ thống đại lý, theo Carscoops, còn quan trọng hơn số lượng khoảng 60% khách hàng Mỹ phản hồi không quan tâm ôtô các thương hiệu Trung Quốc.

Đại lý ôtô ở Mỹ không quá hào hứng với ôtô Trung Quốc. Ảnh minh họa: Nucar Nissan.

Nghiên cứu cũng cho thấy khoảng 70% đại lý sẽ điều chỉnh chiến lược kinh doanh trong trường hợp các thương hiệu ôtô Trung Quốc đặt chân vào Mỹ. Điều này cho thấy bất chấp sự hoài nghi, đại lý ôtô ở Mỹ vẫn sẽ có những chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh xe Trung Quốc.

Với các hãng xe Trung Quốc, liên kết với một hãng nội địa Mỹ có thể là chiến lược hiệu quả. Trong khảo sát của Cox Automotive, tỷ lệ cân nhắc tăng lên đến 76% khi người tham gia được hỏi liệu có sẵn sàng mua ôtô từ liên doanh giữa một nhà sản xuất ôtô Trung Quốc với một thương hiệu Mỹ có tên tuổi hay không.

Giá bán quan trọng nhất

Kết quả khảo sát của Cox Automotive cho thấy độ quan tâm của khách hàng Mỹ với xe Trung Quốc hầu như nằm ở yếu tố giá bán, không phụ thuộc vào công nghệ, kiểu dáng hay tính thực dụng.

Gần 50% khách Mỹ đánh giá tích cực dành cho giá bán hợp túi tiền của ôtô thương hiệu Trung Quốc, bên cạnh 35% khác đánh giá cao về mặt hiệu suất.

Giá bán của xe Trung Quốc thấp hơn hầu hết mọi thương hiệu khác. Tuy nhiên, các yếu tố khác bao gồm độ bền, tính an toàn, chất lượng và độ tin cậy đôi khi vẫn chưa đạt kỳ vọng. Theo Carscoops, đây là những yếu tố nền tảng thúc đẩy quyết định mua hàng của nhóm khách hàng phổ thông.

Lợi thế cạnh tranh về giá giúp ôtô Trung Quốc được đánh giá cao. Ảnh minh họa: Polestar.

Khi phải so sánh trực tiếp các mẫu xe cụ thể, Tesla Model Y là mẫu xe số một đối với nhóm khách hàng sở hữu ôtô điện. Ở nhóm xe động cơ đốt trong, việc Chevrolet Equinox dẫn đầu phản ánh vị thế bền bỉ của những dòng xe đã khẳng định được tên tuổi.

Tuy nhiên, khi mức giảm giá sâu được đưa vào các câu hỏi so sánh trực tiếp, một bộ phận đáng kể khách hàng Mỹ cho biết họ sẽ thay đổi lựa chọn, đặc biệt ở những nhóm có thu nhập thấp và tỏ ra nhạy cảm hơn về giá.

Các thương hiệu Mỹ đã khẳng định được vị thế vẫn nắm giữ lợi thế nhờ vào sự tin cậy và tính quen thuộc. Giá bán có thể thu hẹp khoảng cách này, đặc biệt ở nhóm khách hàng nhạy cảm về chi phí, nhưng sẽ không thể xóa nhòa hoàn toàn khoảng cách giữa xe Trung Quốc và sản phẩm của các hãng Mỹ.