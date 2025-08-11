Người mẫu Trung Quốc Lệ Chi qua đời ở tuổi 36

Lệ Chi, người mẫu kiêm blogger làm đẹp nổi tiếng tại Trung Quốc, vừa được xác nhận đã qua đời ở tuổi 36. Nguyên nhân cái chết của cô vẫn chưa được tiết lộ.

Theo China Times, người mẫu ảnh Lệ Chi (nghệ danh Liz) khiến người hâm mộ lo lắng khi đột ngột biến mất khỏi mạng xã hội suốt 2 tháng qua. Tới đêm 10/8, chồng của Lệ Chi bất ngờ lên tiếng xác nhận cô đã qua đời ở tuổi 36. Nguyên nhân cụ thể chưa được tiết lộ.

Thông qua trang cá nhân của Lệ Chi, chồng của cô viết: "Liz luôn là cô gái với nụ cười rạng rỡ, tràn đầy ánh sáng và tình yêu, tò mò với mọi điều mới mẻ, đặc biệt dịu dàng và quan tâm tới những con vật nhỏ bé. Trên mạng xã hội, em ấy chưa bao giờ coi mình là “KOL”, mà luôn xem bản thân như một người bạn của khán giả, tận tâm trả lời từng tin nhắn vì biết ơn sự ủng hộ của mọi người".

Lệ Chi qua đời ở tuổi 36. Ảnh: IGNV.

Anh chia sẻ thêm: "Dù Liz đã lặng lẽ rời đi, nhưng những điều tốt đẹp và tình yêu mà em ấy để lại sẽ mãi ở bên chúng ta. Tôi mong bạn bè và fan có thể nhớ về hình ảnh Liz hạnh phúc và rạng rỡ".

Thông tin Lệ Chi qua đời khiến dân mạng xôn xao. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả, đồng nghiệp bày tỏ tiếc thương và chia buồn với gia đình người mẫu.

Theo nguồn tin, năm 2015, Lệ Chi từng kết hôn với người chồng đầu và có một con trai. Tới năm 2017, cô bị trầm cảm, triệu chứng nghiêm trọng đến mức không thể tiếp xúc đám đông, phải dựa vào thuốc để duy trì sinh hoạt. Ngay sau đó, cô lại chịu cú sốc vì người cha qua đời, khiến tinh thần lao dốc, từng hai lần tìm cách tự vẫn. Nhờ sự động viên của người thân, bạn bè, cô dần hồi phục và quyết định công khai tình trạng trầm cảm.

Tháng 1/2018, Lệ Chi tuyên bố ly hôn, nhấn mạnh cả hai đã thỏa thuận kết thúc trong hòa bình. Nhưng sau đó, nữ người mẫu bị bôi nhọ, công kích trên mạng. Lệ Chi đăng tải tâm thư cho biết cả gia đình cũng bị ảnh hưởng sau vụ lùm xùm. “Mọi người có thể tưởng tượng con gái hay người thân của mình bị đối xử bằng những lời lẽ tồi tệ đó không? Tôi không muốn họ tiếp tục đau lòng nên mới viết bài này”, người đẹp cho hay.

Lệ Chi sinh năm 1989, là người mẫu ảnh kiêm blogger làm đẹp nổi tiếng tại Trung Quốc. Cô thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội nhờ chia sẻ các nội dung về thẩm mỹ, làm đẹp. Lần gần nhất Lệ Chi đăng bài là hôm 3/6, khi cô chia sẻ video hướng dẫn trang điểm.