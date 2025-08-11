Phim 'Chốt đơn' lao đao

"Chốt đơn", dù được đầu tư lớn và quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, vẫn không tránh khỏi việc bị người xem thờ ơ sau những lùm xùm xoay quanh nữ chính.

Chốt đơn tạo ra tiền lệ chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt, khi lần đầu tiên vai nữ chính được thay thế bởi AI. Tranh cãi xoay quanh việc dùng trí tuệ nhân tạo thay thế diễn viên chính, ở góc độ nào đó, lại khiến cho tác phẩm trở thành tâm điểm truyền thông theo cách không ai ngờ đến.

Thế nhưng, không ngoài dự đoán, Chốt đơn vẫn bị khán giả ngó lơ ngay từ những ngày mở màn. Cuối tuần qua, bộ phim của đạo diễn Bảo Nhân - Namcito chỉ kịp dắt túi hơn 2 tỷ đồng , với khoảng 24.000 đầu vé bán ra trên 1.700 suất chiếu. Cộng cả suất chiếu đặc biệt và các vé đặt trước, tính đến tối 10/8, tổng doanh thu Chốt đơn mới ở mức 2,6 tỷ đồng . Đây là thành tích mở màn cực kỳ "khiêm tốn" với một dự án điện ảnh được đầu tư lớn, lại quy tụ dàn cast nổi tiếng.

Với tốc độ thu tiền nhỏ giọt và tỷ lệ lấp đầy suất chiếu rất thấp như hiện tại, Chốt đơn gần như phải chật vật để chạm tay mốc doanh thu 5 tỷ đồng . Đồng nghĩa với việc đây có thể trở thành dự án điện ảnh thua lỗ bậc nhất phòng vé nội địa 2025. Để tránh viễn cảnh này xảy ra, những ngày qua, ê-kíp Chốt đơn nỗ lực quảng bá, cinetour nhằm kéo chân khán giả ra rạp.

Hình ảnh nữ chính Chốt đơn được thay thế AI.

Trong số 3 cái tên dẫn đầu bảng tổng sắp doanh thu, Mang mẹ đi bỏ vẫn ở vị trí top 1 dù đã bước sang tuần thứ 2 phát hành. Trong 3 ngày cuối tuần, bộ phim hợp tác Việt - Hàn mang về khoảng 27 tỷ đồng trên 8.900 suất chiếu. Tính tới tối 10/8, bộ phim đã chạm mốc doanh thu 135 tỷ đồng . Với tình hình phòng vé hiện tại, việc Mang mẹ đi bỏ chinh phục cột mốc 150 tỷ là hoàn toàn trong tầm tay.

Vị trí á quân phòng vé thuộc về Conan. Dù đã nhiều tuần trụ rạp, bom tấn hoạt hình về chàng thám tử lừng danh vẫn chứng minh sức hút mạnh mẽ. Conan hiện mang về 165 tỷ đồng , lọt top phim hoạt hình ăn khách nhất tại rạp Việt.

Tuần này, loạt phim quốc tế mới tiếp tục đổ bộ, nổi bật phải kể tới Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành. Trước khi tới Việt Nam, phim từng làm dậy sóng phòng vé Nhật Bản, sức nóng áp đảo cả Conan. Tuy nhiên, Thanh gươm diệt quỷ lại không phải thương hiệu quá mạnh tại thị trường Việt. Khả năng cao Mang mẹ đi bỏ vẫn tiếp tục bảo toàn ngôi vương phòng vé những ngày tới.