Người mẫu Brazil qua đời ở tuổi 44

Người mẫu Vanessa Zacarias da Silva qua đời ở tuổi 44 sau loạt động đất tại Venezuela. Sự việc khiến gia đình, bạn bè và công chúng Brazil thương tiếc.

Theo CNN Brasil, người mẫu Brazil Vanessa Zacarias da Silva qua đời ở tuổi 44 sau loạt động đất mạnh xảy ra tại Venezuela.

Trong hai tháng vừa qua, Vanessa sống tại La Guaira, thành phố ven biển nằm cách thủ đô Caracas khoảng 30 km. Cô chuyển đến đây sống cùng bạn trai người Venezuela. Cả hai được cho là quen biết thông qua công việc người mẫu của Vanessa.

Vanessa Zacarias da Silva qua đời trong trận động đất ở Venezuela. Ảnh: Instagram.

Thông tin Vanessa qua đời được anh trai cô, Thiago Nogueira, chia sẻ trên mạng xã hội. Trong bài đăng tưởng nhớ em gái, Thiago cho biết: “Em đã ra đi để sống cuộc đời của mình, như em vẫn luôn làm, nhưng thật không may, một biến cố do các trận động đất ở Venezuela gây ra đã cướp đi người tuyệt vời ấy khỏi chúng tôi”.

Trong những dòng chia sẻ khác, anh trai Vanessa bày tỏ nỗi đau trước sự ra đi đột ngột của em gái: "Em gái của anh, anh yêu em rất nhiều. Anh đã muốn được ôm em thêm một lần nữa, thật ra anh chỉ muốn có em bên cạnh, bằng bất cứ cách nào”.

Bộ Ngoại giao Brazil sau đó xác nhận có hai công dân Brazil thiệt mạng do hậu quả của các trận động đất tại Venezuela, gồm một nam và một nữ. Cơ quan này cho biết đang hỗ trợ lãnh sự cho gia đình các nạn nhân.

Sự ra đi của Vanessa khiến nhiều người bàng hoàng. Người mẫu Brazil được cho là có một con gái.

Thảm họa xảy ra hôm 24/6, khi bờ biển phía bắc Venezuela hứng chịu hai trận động đất mạnh liên tiếp. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất mạnh 7,2 độ xảy ra cách Caracas khoảng 160 km về phía tây, sau đó chưa đầy một phút là trận động đất khác mạnh 7,5 độ.

Các rung chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực của Venezuela, nước láng giềng Colombia và cả Brazil. Nhiều hình ảnh, video được truyền thông quốc tế ghi nhận cho thấy các tòa nhà, hạ tầng và khu dân cư ở Venezuela bị hư hại nặng, trong đó có thủ đô Caracas và bang ven biển La Guaira.