Cô gái 'gây ám ảnh' toàn cầu

Sự đáng sợ của Nikki vì thế không đến từ những cú la hét đơn giản, mà nằm ở cảm giác khó đoán. Khán giả không biết sau một nụ cười, một ánh nhìn hay một khoảng lặng, nhân vật sẽ bật ra phản ứng gì. Chính trạng thái chông chênh ấy tạo cho Nikki sức ám ảnh riêng. Dù vậy, ngay cả khi nhân vật có những hành vi cực đoan, Inde Navarrette vẫn giữ lại trong đó sự hoảng loạn và bất lực của một người không còn làm chủ chính mình. Ảnh: cosmopolitan.