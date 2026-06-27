Cô gái 'gây ám ảnh' toàn cầu

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Obsession (Ám ảnh) đang trở thành một hiện tượng đáng chú ý tại thị trường quốc tế lẫn rạp Việt. Xuất phát từ một dự án độc lập, bộ phim kinh dị tâm lý của đạo diễn trẻ Curry Barker có kinh phí chỉ khoảng 750.000 USD nhưng lại tạo hiệu ứng phòng vé vượt xa kỳ vọng. Đến giữa tháng 6, tác phẩm đã thu về khoảng 286 triệu USD trên toàn cầu, gấp hàng trăm lần chi phí sản xuất. Tại Việt Nam, phim cũng bỏ túi 20 tỷ đồng, con số đáng kể với một dự án kinh phí nhỏ vốn không được đặt quá nhiều kỳ vọng. Ảnh: Focus Features.
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Obsession theo chân Bear (Michael Johnston), một cậu trai tốt bụng, rụt rè, luôn cố gắng che giấu tình cảm mãnh liệt dành cho Nikki (Inde Navarrette). Nhờ một món đồ có khả năng thực hiện điều ước, Bear mong Nikki yêu mình hơn bất kỳ ai. Thế nhưng, khát khao tưởng chừng lãng mạn ấy nhanh chóng biến thành cơn ác mộng, khi Nikki dần trở nên cuồng nhiệt, bất thường và mất kiểm soát. Ảnh: Focus Features.
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Trong thành công của bộ phim, Inde Navarrette là nhân tố quan trọng giúp Obsession trở nên ám ảnh với khán giả. Ban đầu, cô hiện lên như một cô gái trẻ bình thường, gần gũi và có phần vô tư. Tuy nhiên, sau điều ước méo mó của nam chính, Nikki dần đánh mất quyền kiểm soát cảm xúc lẫn ý chí, trở thành một cô gái đáng sợ và đầy bất ổn. Điểm đáng chú ý trong diễn xuất của Inde Navarrette là cô không xây dựng Nikki bằng một tông cảm xúc duy nhất. Nhân vật thay đổi liên tục: khi dịu dàng, gần gũi; khi bám víu đến nghẹt thở; có lúc trẻ con, có lúc lại bất ổn và đầy đe dọa. Ảnh: Focus Features.
Sự đáng sợ của Nikki vì thế không đến từ những cú la hét đơn giản, mà nằm ở cảm giác khó đoán. Khán giả không biết sau một nụ cười, một ánh nhìn hay một khoảng lặng, nhân vật sẽ bật ra phản ứng gì. Chính trạng thái chông chênh ấy tạo cho Nikki sức ám ảnh riêng. Dù vậy, ngay cả khi nhân vật có những hành vi cực đoan, Inde Navarrette vẫn giữ lại trong đó sự hoảng loạn và bất lực của một người không còn làm chủ chính mình. Ảnh: cosmopolitan.
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Thực chất, sự nghiệp của Inde Navarrette (25 tuổi) không hề bằng phẳng. Sau khi hoàn tất bộ phim, nữ diễn viên từng trải qua khoảng một năm rưỡi không nhận được vai diễn mới, dù vẫn miệt mài thử vai. Để trang trải cuộc sống, cô livestream game và làm nhiều công việc khác nhằm trả tiền thuê nhà. Chỉ đến khi tác phẩm của Curry Barker gây sốt toàn cầu, sự nghiệp của Inde Navarrette mới có bước tiến rõ rệt. Ảnh: cosmopolitan.
Cô vừa góp mặt trong MV My Body Isn’t Ready của ca sĩ Sombr. Bên cạnh đó, Navarrette tiếp tục gắn với dòng phim căng thẳng, giật gân qua Invertigo - dự án sinh tồn xoay quanh nhóm thiếu niên mắc kẹt trên một tàu lượn siêu tốc bị lỗi. Ảnh: @Navarrette.
Trong cuộc phỏng vấn với The Cut, cô cho biết rất coi trọng “me time”: thích xem các video vẽ ngắn trên YouTube, chơi game, làm gốm và lái xe một mình. Nữ diễn viên cũng đặt ra ranh giới với mạng xã hội sau khi Obsession gây sốt, chỉ tương tác với những nội dung vui do bạn bè gửi và chủ động giữ khoảng cách với các bình luận tiêu cực. Ảnh: @rejectness.
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Ngoài đời, Inde Navarrette theo đuổi phong cách thời trang khá tự nhiên, cá tính và có chút nổi loạn nhẹ của một gương mặt trẻ Hollywood. Cô thường ưu tiên những trang phục có phom dáng tối giản, ôm vừa phải hoặc tôn đường nét cơ thể một cách tinh tế, thay vì gợi cảm quá đà. Phong cách ấy giúp Navarrette giữ được vẻ hiện đại, phóng khoáng nhưng không đánh mất sự gần gũi và tự nhiên.
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