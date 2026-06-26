Ảnh đời thường của Phạm Băng Băng

Hình ảnh Phạm Băng Băng để mặt mộc, ngồi chờ bàn tại một nhà hàng ở Bangkok đang thu hút sự quan tâm. Nhiều người nhận xét cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 44.

Theo HK01, mới đây, Phạm Băng Băng đã xuất hiện tại một nhà hàng trong trung tâm thương mại Siam Paragon, Bangkok, Thái Lan.

Trong những hình ảnh được lan truyền, Phạm Băng Băng buộc tóc gọn, mặc váy dài dáng rộng, ngồi ở một góc nhà hàng và chăm chú sử dụng điện thoại. Theo mô tả của người đăng, nữ diễn viên dường như đang chờ đến lượt vào bàn như các thực khách khác.

Gương mặt ít son phấn của Phạm Băng Băng cũng trở thành chủ đề bàn luận. Ở tuổi 44, nữ diễn viên được nhận xét vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, làn da sáng. Nhiều khán giả cho rằng việc cô thoải mái xuất hiện giữa trung tâm thương mại đông người với gương mặt không trang điểm cho thấy sự tự tin về ngoại hình.

Hình ảnh mới đây của Phạm Băng Băng. Ảnh: @HK01.

Trước đó, Phạm Băng Băng có mặt tại Bangkok để tham gia hoạt động quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm cá nhân. Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ, cho thấy sức hút của nữ diễn viên tại thị trường Đông Nam Á vẫn đáng kể.

Phạm Băng Băng là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Cô nổi tiếng qua rất nhiều bộ phim như Phong thần bảng, Lạc lối ở Bắc Kinh, Iron Man 3, Hoàn châu cách cách, Võ Mỵ Nương truyền kỳ…

Sau bê bối thuế năm 2018, cô giảm hoạt động tại thị trường nội địa và chuyển hướng phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Những năm gần đây, nữ diễn viên phát triển thương hiệu làm đẹp riêng.

Về sự nghiệp điện ảnh, Phạm Băng Băng thời gian qua tìm kiếm cơ hội thông qua các dự án ngoài đại lục. Cô từng trở lại màn ảnh với phim Green Night và sau đó gây chú ý khi tham gia phim Malaysia Địa Mẫu. Vai diễn này giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Mã (2025), đánh dấu một bước tiến đáng kể trong quá trình xây dựng lại sự nghiệp.