Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Ảnh đời thường của Phạm Băng Băng

  • Thứ sáu, 26/6/2026 18:34 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Hình ảnh Phạm Băng Băng để mặt mộc, ngồi chờ bàn tại một nhà hàng ở Bangkok đang thu hút sự quan tâm. Nhiều người nhận xét cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 44.

Theo HK01, mới đây, Phạm Băng Băng đã xuất hiện tại một nhà hàng trong trung tâm thương mại Siam Paragon, Bangkok, Thái Lan.

Trong những hình ảnh được lan truyền, Phạm Băng Băng buộc tóc gọn, mặc váy dài dáng rộng, ngồi ở một góc nhà hàng và chăm chú sử dụng điện thoại. Theo mô tả của người đăng, nữ diễn viên dường như đang chờ đến lượt vào bàn như các thực khách khác.

Gương mặt ít son phấn của Phạm Băng Băng cũng trở thành chủ đề bàn luận. Ở tuổi 44, nữ diễn viên được nhận xét vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, làn da sáng. Nhiều khán giả cho rằng việc cô thoải mái xuất hiện giữa trung tâm thương mại đông người với gương mặt không trang điểm cho thấy sự tự tin về ngoại hình.

Pham Bang Bang anh 1Pham Bang Bang anh 2

Hình ảnh mới đây của Phạm Băng Băng. Ảnh: @HK01.

Trước đó, Phạm Băng Băng có mặt tại Bangkok để tham gia hoạt động quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm cá nhân. Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ, cho thấy sức hút của nữ diễn viên tại thị trường Đông Nam Á vẫn đáng kể.

Phạm Băng Băng là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Cô nổi tiếng qua rất nhiều bộ phim như Phong thần bảng, Lạc lối ở Bắc Kinh, Iron Man 3, Hoàn châu cách cách, Võ Mỵ Nương truyền kỳ

Sau bê bối thuế năm 2018, cô giảm hoạt động tại thị trường nội địa và chuyển hướng phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Những năm gần đây, nữ diễn viên phát triển thương hiệu làm đẹp riêng.

Về sự nghiệp điện ảnh, Phạm Băng Băng thời gian qua tìm kiếm cơ hội thông qua các dự án ngoài đại lục. Cô từng trở lại màn ảnh với phim Green Night và sau đó gây chú ý khi tham gia phim Malaysia Địa Mẫu. Vai diễn này giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Mã (2025), đánh dấu một bước tiến đáng kể trong quá trình xây dựng lại sự nghiệp.

Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Thị trường ra sao sau thông báo khẩn của Cục trưởng Cục Điện ảnh

Công văn mới của Cục Điện ảnh khiến các nhà sản xuất phim kinh dị Việt đứng trước áp lực phải điều chỉnh. Trong lúc đó, phim lịch sử được dự báo sẽ phủ sóng giai đoạn tới.

25:1516 hôm qua

Tài tử 'Hoàng hậu Ki' tới Việt Nam

Tài tử “Hoàng hậu Ki” Ji Chang Wook xác nhận tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV tại Việt Nam.

16:18 17/6/2026

Hai phim Việt bất ngờ bị đánh bại

Phòng vé Việt sáng 17/6 bất ngờ đảo chiều khi phim Hàn "Colony" vươn lên dẫn đầu về doanh thu. Hai phim Việt "Ma xó" và "Lầu chú hỏa" lần lượt lùi xuống sau.

10:36 17/6/2026

Minh An

Phạm Băng Băng Phạm Băng Băng Iron Man giải trí diễn viên hiện tại

  • Phạm Băng Băng

    Phạm Băng Băng

    Phạm Băng Băng là một trong những đại hoa đán của điện ảnh Trung Quốc được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim như Hoàn châu cách cách, Mộc Quế Anh, Phong thần bảng, Võ Tắc Thiên truyền kỳ,... Năm 2017, Phạm Băng Băng được tạp chí Time bầu chọn Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới. Cô còn là thành viên Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes lần thứ 70.

    • Ngày sinh: 16/9/1981
    • Quê quán: Yên Đài, Sơn Đông, Trung Quốc
    • Phim tham gia: Hoàn châu cách cách, Đạt ma sư tổ, Tần thuỷ hoàng, Bạch phát ma nữ, Võ Tắc Thiên truyền kỳ,...

Đọc tiếp

Vo Brooklyn Beckham tao bao hinh anh

Vợ Brooklyn Beckham táo bạo

3 giờ trước 15:57 26/6/2026

0

Nicola Peltz gây chú ý khi đăng ảnh táo bạo trên trang cá nhân. Nữ diễn viên khiến fan lo lắng vì vẻ ngoài gầy gò.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý