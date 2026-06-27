Victoria Beckham ở tuổi 52

Victoria Beckham gây chú ý khi để mặt mộc rời salon làm đẹp ở London. Ở tuổi 52, cô vẫn giữ vóc dáng săn chắc với phong cách thể thao tối giản.

Theo Daily Mail, Victoria Beckham vừa được bắt gặp rời một salon làm đẹp ở Notting Hill, London sau buổi chăm sóc da cùng chuyên gia nổi tiếng Keren Bartov. Sau buổi trị liệu, nhà thiết kế 52 tuổi được chính Keren tiễn ra cửa. Đây là một trong những địa chỉ làm đẹp được nhiều ngôi sao quốc tế tin tưởng, với danh sách khách hàng từng có Beyoncé, Julia Roberts và Kim Kardashian.

Trong lần xuất hiện này, Victoria ghi điểm với phong cách đời thường gọn gàng. Cô diện áo ba lỗ đen ôm sát cùng quần legging đồng màu, kết hợp mũ bóng chày và giày thể thao trắng. Tổng thể trang phục không cầu kỳ, phù hợp với thời tiết nắng nóng, đồng thời giúp cô khoe vóc dáng mảnh mai, săn chắc. Victoria cho thấy vẫn duy trì chế độ tập luyện đều đặn ở tuổi ngoài 50.

Hình ảnh đời thường của Victoria Beckham. Ảnh: Goffphoto.

Sự xuất hiện của Victoria diễn ra trong thời điểm gia đình Beckham tiếp tục nhận được sự quan tâm từ truyền thông. Hiện cô ở London cùng con gái Harper, trong khi David Beckham có mặt tại Mỹ để theo dõi các trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup. Trước đó, cựu danh thủ được bắt gặp trên khán đài trận Anh hòa Ghana 0-0 tại Boston, sau đó tới Miami xem trận Scotland gặp Brazil.

Trong trận đấu giữa Scotland và Brazil, David xuất hiện cùng con trai Cruz và bạn gái của Cruz là Jackie Apostel.

Trái ngược với không khí này, mối quan hệ giữa David và con trai cả Brooklyn Beckham vẫn là chủ đề gây chú ý. Theo truyền thông Anh, Brooklyn đã xa cách gia đình Beckham hơn một năm. Mới đây, anh đăng lời chúc mừng sinh nhật đầy tình cảm dành cho bố vợ Nelson Peltz. Brooklyn chia sẻ ảnh chụp cùng Nelson tại một bữa tiệc gia đình.

Động thái này tiếp tục khiến dư luận bàn tán, bởi Brooklyn được cho là không công khai chúc mừng sinh nhật hay nhắc đến các cột mốc quan trọng của cha mẹ ruột kể từ khi mâu thuẫn gia đình bắt đầu. Anh cũng không đăng bài nhân Ngày của Cha trong tuần trước. Một số nguồn tin cho rằng Brooklyn không hài lòng khi cha mẹ vẫn đưa hình ảnh anh vào bài đăng mừng Ngày của Cha và muốn được “để yên”.

Dù vậy, Victoria Beckham không lên tiếng về những ồn ào xoay quanh gia đình.