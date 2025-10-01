Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người kế thừa di sản của Son Heung-min

  Thứ tư, 1/10/2025 19:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Oh Hyeon-gyu đang tạo dựng tên tuổi ở mùa giải thứ hai tại Bỉ, trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá Hàn Quốc tại châu Âu sau khi Son Heung-min đến MLS.

Với Oh Hyeon-gyu, Genk sở hữu một vũ khí sắc bén.

Hyeon-gyu đang là chân sút xứ kim chi có hiệu suất ấn tượng nhất từ đầu mùa tại châu Âu. Anh ghi 4 bàn và có thêm 1 kiến tạo sau 11 trận ra sân cho Genk trên mọi đấu trường, gồm 2 pha lập công ở Europa League chỉ sau 249 phút thi đấu.

Ở những giây cuối cùng trận derby với Sint-Truiden cuối tuần qua, Hyeon-gyu tỏa sáng đúng lúc giúp Genk hạ Sint-Truiden 2-1. Với CĐV Genk, đó không chỉ là một bàn thắng, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ từ Hyeon-gyu.

Sau khởi đầu chật vật tại Jupiler Pro League (giải VĐQG Bỉ) với hàng thủ lỏng lẻo và lối tấn công thiếu sắc bén, Genk giờ đây có hai chiến thắng liên tiếp ở đấu trường châu Âu và trong nước.

Nhân tố chủ chốt cho sự trỗi dậy đó là Oh Hyeon-gyu. Cách đây vài tuần, sự nghiệp của chân sút xứ kim chi tưởng chừng sang trang khi được Stuttgart tại Bundesliga bày tỏ sự quan tâm.

Oh Hyeon-gyu anh 1

Oh Hyeon-gyu được kỳ vọng tiếp bước Son.

Các cuộc đàm phán tiến triển, nhưng thương vụ đổ bể do lo ngại về ca phẫu thuật đầu gối trước đó của anh. Genk gây tranh cãi khi không chấp nhận giảm giá, và quyết định giữ chân tiền đạo người Hàn Quốc.

Quyết định ấy giờ đây cho thấy sự sáng suốt. Với phong độ ấn tượng ở giải vô địch quốc gia và đấu trường châu Âu, Hyeon-gyu đang thay đổi vận mệnh mùa giải của Genk.

Anh ghi dấu ấn ngay từ lượt đầu vòng phân hạng Europa League với bàn thắng vào lưới Rangers. Gần đây, pha lập công quyết định trước Sint-Truiden tiếp tục biến Hyeon-gyu trở thành cái tên nóng trên thị trường chuyển nhượng.

Ở tuổi 24, tương lai rộng mở với chân sút người Hàn, bất chấp việc không thể chuyển đến Stuttgart. Có nhiều tiếc nuối dành cho Hyeon-gyu khi đó, nhưng nếu cứ chơi như hiện tại, chân sút sinh năm 2001 còn nhiều cơ hội tiếp bước Son Heung-min ở giải đấu lớn hàng đầu châu Âu.

    3 bến đỗ dành cho Mainoo nếu rời MU

    Theo Daily Mail, Kobbie Mainoo có thể rời Old Trafford trong tháng 1/2026 với điểm đến là Napoli, Real Madrid hoặc Atletico Madrid.

