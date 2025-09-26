Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chuyện lương thưởng ít biết của Son Heung-min ở Tottenham

  • Thứ sáu, 26/9/2025 18:38 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Son Heung-min khẳng định cầu thủ Tottenham thực tế nhận lương theo tháng, không phải hàng tuần như nhiều người vẫn nghĩ.

Theo Son, cầu thủ Tottenham không được thưởng cho danh hiệu cá nhân. Ảnh: Reuters.

Xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình "The Only Knee Doctor" phát sóng trên kênh Hana TV cách đây ít ngày, Son nhắc lại quãng thời gian chơi bóng tại Premier League trong màu áo Tottenham.

Đáng chú ý, Son tiết lộ không có khoản thưởng riêng cho danh hiệu cá nhân. "Tiền thưởng chỉ được trao nếu CLB vô địch hoặc giành vé Champions League. Còn giải Chiếc giày vàng thì không có", anh giải thích.

Về lương bổng, Son cũng làm rõ: "Nhiều người tưởng cầu thủ ở Anh được trả lương hàng tuần, nhưng thực tế chúng tôi nhận lương theo tháng, như những nhân viên bình thường".

Theo Capology, Son nhận khoảng 13,4 triệu USD mỗi mùa khi khoác áo Tottenham, trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất đội. Khi gia nhập LAFC, chân sút này vẫn bỏ túi khoảng 13 triệu USD/năm, chiếm gần một nửa quỹ lương của toàn đội.

Son chứng tỏ anh xứng đáng với mức lương cao ở LAFC khi ghi 6 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo sau 7 trận đầu tiên tại MLS, trung bình hơn một lần góp dấu giày vào bàn thắng mỗi trận.

Cựu danh thủ Jamie Redknapp khen ngợi tầm ảnh hưởng của Son tại MLS: "Cậu ấy là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử MLS, và đang chứng minh giá trị vượt xa số tiền đầu tư".

Khoảnh khắc tỏa sáng của Son Heung-min trước Salt Lake Son Heung-min góp 1 bàn trong chiến thắng 4-1 của Los Angeles FC trước Real Salt Lake ở vòng 31 MLS sáng 22/9.

Thành tích bán kết World Cup 2002, sự phát triển của hệ thống K League vẫn là chưa đủ để bóng đá Hàn Quốc tự nuôi sống chính mình. Câu chuyện của nền bóng đá xứ kim chi được khắc họa trong Organizational Culture, Image, Identity in Professional South Korean Club Football của tác giả người Đức Nikolas Sonneborn.

Duy Luân

