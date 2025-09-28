Son Heung-min làm nên lịch sử

Sáng 28/9, Son Heung-min lập cú đúp giúp Los Angeles FC (LAFC) đánh bại St. Louis City với tỷ số 3-0 ở vòng 32 MLS.

Son Heung-min đang đạt đỉnh cao phong độ tại MLS.

Với cú đúp trong chiến thắng của LAFC, Son Heung-min tiếp tục kéo dài chuỗi trận liên tiếp ghi bàn tại MLS lên con số 4. Tiền đạo người Hàn Quốc chạm mốc 8 bàn chỉ sau 8 trận kể từ khi gia nhập LAFC vào tháng trước.

Trong đó, 7 bàn được anh ghi trong 4 trận gần nhất, cho thấy phong độ bùng nổ của "Sonny". Ngoài ra, cựu sao Tottenham còn có thêm 2 kiến tạo.

Bàn mở tỷ số thuộc về Denis Bouanga ở phút 15, khởi đầu cho màn trình diễn ấn tượng của LAFC. 17 bàn thắng gần nhất của LAFC được ghi bởi Son hoặc Bouanga, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Nhờ thế, Son Heung-min và Denis Bouanga đi vào lịch sử khi trở thành bộ đôi đầu tiên của MLS ghi ít nhất 17 bàn thắng liên tiếp cho một câu lạc bộ trong mùa giải. Đáng chú ý, bộ đôi này thay phiên nhau lập 3 hat-trick trong 3 trận trước đó.

Tốc độ và khả năng dứt điểm của "Sonny" đang khiến các hàng thủ tại MLS run rẩy. Hàng phòng ngự của St. Louis City gần như không thể cản nổi chân sút người Hàn Quốc. Kể từ khi Son cập bến LAFC, đội bóng này trở thành hiện tượng MLS khi sở hữu sức công phá đáng nể.

Với chiến thắng trước St. Louis City, LAFC xây chắc vị trí thứ 4 trên BXH MLS miền Tây với 53 điểm. CLB này kém đội đầu bảng San Diego 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận.

