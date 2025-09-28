Tottenham suýt thua đội bét bảng

Rạng sáng 28/9, Joao Palhinha trở thành người hùng của Tottenham khi tung cú sút xa đẹp mắt ở phút bù giờ thứ 4, giúp "Gà trống" giành lại một điểm trong trận hòa 1-1 trước Wolverhampton Wanderers.

Bàn thắng muộn của Joao Palhinha chỉ cứu Tottenham khỏi thất bại.

Tại sân Tottenham Hotspur, ở vòng 6 Ngoại hạng Anh, Tottenham tiếp đón Wolves, đội vẫn chưa thắng trận nào tại Premier League mùa này và đang xếp cuối bảng xếp hạng. Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, nhưng chủ nhà lại gây thất vọng.

Thậm chí, "Bầy sói" tưởng chừng như giành trọn ba điểm nhờ bàn mở tỷ số của Santiago Bueno ở phút 54. Tuy nhiên, pha xử lý xuất thần ở phút 90+4 của Palhinha đã cứu vãn buổi tối đầy khó khăn cho Tottenham.

Từ ngoài vùng cấm, tiền vệ tuyển Bồ Đào Nha tung cú sút hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Thực tế, đội chủ nhà chơi không hay trận này. Lịch thi đấu dày đặc cùng sự quyết tâm từ Wolves khiến Tottenham gặp khó.

Với lối chơi gọn gàng và kỷ luật, "Bầy sói" thậm chí có thể vượt lên dẫn trước ngay từ hiệp một. Để Tottenham gỡ hòa phút bù giờ, Wolves có quyền tiếc nuối bởi họ vẫn chưa thắng trận nào tại Ngoại hạng Anh mùa này, và vẫn đứng ở vị trí bét bảng với 1 điểm.

Trong khi đó, Tottenham không thể tiếp tục chuỗi trận ấn tượng của mình, khi để Wolves cầm hòa. Họ tạm xếp thứ 3 với 11 điểm sau 6 vòng, kém đội dẫn đầu Liverpool 4 điểm.