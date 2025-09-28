Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tottenham suýt thua đội bét bảng

  • Chủ nhật, 28/9/2025 06:48 (GMT+7)
Rạng sáng 28/9, Joao Palhinha trở thành người hùng của Tottenham khi tung cú sút xa đẹp mắt ở phút bù giờ thứ 4, giúp "Gà trống" giành lại một điểm trong trận hòa 1-1 trước Wolverhampton Wanderers.

Bàn thắng muộn của Joao Palhinha chỉ cứu Tottenham khỏi thất bại.

Tại sân Tottenham Hotspur, ở vòng 6 Ngoại hạng Anh, Tottenham tiếp đón Wolves, đội vẫn chưa thắng trận nào tại Premier League mùa này và đang xếp cuối bảng xếp hạng. Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, nhưng chủ nhà lại gây thất vọng.

Thậm chí, "Bầy sói" tưởng chừng như giành trọn ba điểm nhờ bàn mở tỷ số của Santiago Bueno ở phút 54. Tuy nhiên, pha xử lý xuất thần ở phút 90+4 của Palhinha đã cứu vãn buổi tối đầy khó khăn cho Tottenham.

Từ ngoài vùng cấm, tiền vệ tuyển Bồ Đào Nha tung cú sút hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Thực tế, đội chủ nhà chơi không hay trận này. Lịch thi đấu dày đặc cùng sự quyết tâm từ Wolves khiến Tottenham gặp khó.

Với lối chơi gọn gàng và kỷ luật, "Bầy sói" thậm chí có thể vượt lên dẫn trước ngay từ hiệp một. Để Tottenham gỡ hòa phút bù giờ, Wolves có quyền tiếc nuối bởi họ vẫn chưa thắng trận nào tại Ngoại hạng Anh mùa này, và vẫn đứng ở vị trí bét bảng với 1 điểm.

Trong khi đó, Tottenham không thể tiếp tục chuỗi trận ấn tượng của mình, khi để Wolves cầm hòa. Họ tạm xếp thứ 3 với 11 điểm sau 6 vòng, kém đội dẫn đầu Liverpool 4 điểm.

Chelsea thua liên tiếp

Sau trận thua MU, "The Blues" bị Brighton lội ngược dòng thắng 3-1 ngay trên sân nhà ở vòng 6 Premier League vào đêm 27/9.

12 giờ trước

Tường Linh

    CLB bóng đá Tottenham Hotspur, thường được gọi là Tottenham hoặc Spurs, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Tottenham, London, nước Anh, thi đấu tại Premier League. Tottenham lần đầu tiên vô địch FA Cup vào năm 1901. Tottenham là câu lạc bộ đầu tiên trong thế kỷ 20 đạt được Liên đoàn và FA Cup Double, chiến thắng cả hai cuộc thi trong mùa 1960-61.

    • Thành lập: 5/9/1882
    • Biệt danh: Spurs, Lilywhites, Yids
    • Sân vận động: Wembley

