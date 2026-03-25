Người Iran hoang mang về 'đàm phán bí ẩn' với Mỹ

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đàm phán khiến Tehran rơi vào mơ hồ: chính quyền phủ nhận, quân đội leo thang tấn công, dư luận hoang mang chưa rõ ai đại diện.

Trái ngược với sự rõ ràng trong các phát biểu của ông Trump, tình hình tại Iran lại bị bao phủ bởi sự mơ hồ và rối loạn thông tin. Người dân không biết điều gì thực sự đang diễn ra, cũng không rõ ai đang đại diện cho họ trong các cuộc đàm phán được cho là đang tồn tại.

Những luồng tin trái chiều

Danh tính nhân vật mà ông Trump mô tả là “rất được tôn trọng” tại Iran - người được cho là đang tiếp xúc với phía Mỹ - vẫn là một ẩn số. Tương tự, những thông tin về “đề xuất” liên quan đến dầu khí mà ông Trump nói Iran đã chuyển tới Mỹ cũng chưa được làm sáng tỏ.

Các quan chức và chính trị gia Iran lại liên tục đưa ra thông điệp trái ngược với Mỹ, khẳng định không tồn tại bất kỳ cuộc đàm phán nào, kể cả dưới hình thức trực tiếp hay gián tiếp. Giới lãnh đạo quân sự cũng chỉ tập trung vào các tuyên bố về không kích, tên lửa, máy bay không người lái và quyết tâm tiếp tục chiến sự nhằm bảo vệ đất nước.

Thậm chí, người phát ngôn Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya, Trung tá Ebrahim Zolfaghari, còn chỉ trích chính quyền Trump “bịa thỏa thuận”.

“Phải chăng mức độ mâu thuẫn nội bộ của các ông đã đến mức tự đàm phán với chính mình. Đừng gọi thất bại của các ông là một thỏa thuận”, ông Zolfaghari mỉa mai.

Trong khi đó, từ phía Mỹ liên tục xuất hiện các thông tin “rò rỉ” không chính thức liên quan đến tiến trình đàm phán. Nhiều nguồn tin cho biết chính quyền Donald Trump đang cân nhắc Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf như một đối tác đối thoại tiềm năng, thậm chí là nhân vật có thể đóng vai trò lãnh đạo trong tương lai với sự hậu thuẫn từ Washington.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đang trở thành tâm điểm chú ý tại Iran. Ảnh: Reuters.

Song, ông Ghalibaf đã bác bỏ hoàn toàn mọi thông tin về việc có tiếp xúc với phía Mỹ. Dù vậy, các nguồn tin từ Washington cho rằng động thái phủ nhận này có thể nhằm phục vụ mục tiêu đối nội, hơn là phản ánh đầy đủ thực tế.

Chưa dừng lại, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Iran và nguồn tin từ các nước Arab cho biết giới chức Tehran đang đặc biệt lo ngại nguy cơ các cuộc đàm phán trực tiếp bị lợi dụng làm “bẫy an ninh”. Cụ thể, họ e ngại đây có thể là cái cớ để tiến hành ám sát ông Ghalibaf - một trong số ít quan chức cấp cao Iran còn tránh được các đòn tấn công của Israel.

Trong một diễn biến khác, nguồn tin thân cận với Iran tiết lộ với CNN ngày 24/3 rằng Washington đã chủ động mở kênh liên lạc nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Tehran được cho là sẵn sàng đưa ra các cam kết cần thiết để chứng minh không theo đuổi vũ khí hạt nhân, song vẫn kiên quyết bảo vệ quyền phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Theo CNN, Iran không chủ động đề xuất đàm phán trực tiếp, nhưng để ngỏ khả năng đối thoại nếu nhận được một lộ trình rõ ràng, có tính ràng buộc pháp lý và bảo đảm lợi ích quốc gia. Một điều kiện then chốt mà Tehran nhấn mạnh là mọi đề xuất phải bao gồm việc dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt đang áp đặt.

Đáng chú ý, các nguồn tin khu vực cho biết Iran đã thông qua các kênh hậu trường gửi thông điệp tới Washington rằng họ không muốn nối lại đàm phán với Đặc phái viên Steve Witkoff hay ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump. Thay vào đó, Tehran ưu tiên tiếp xúc với Phó Tổng thống JD Vance.

Cho đến thời điểm hiện tại, cả dư luận lẫn giới quan sát vẫn đang cố gắng lý giải tình hình. Sự mơ hồ bao trùm đã tạo nên một trạng thái vừa khó hiểu, vừa bất thường trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Không ai ở Iran “nói về ngoại giao”

Tại Iran, người dân đang liên tục đặt câu hỏi với nhau về tuyên bố của ông Trump liên quan đến các cuộc đàm phán với lãnh đạo Tehran, nhưng không ai có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng, theo Al Jazeera.

Người Iran rối loạn trước tuyên bố trái chiều về cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ảnh: Reuters.

Hôm qua, các quan chức Iran đã bác bỏ hoàn toàn khả năng tồn tại đàm phán, và lập trường này vẫn không thay đổi cho đến hôm nay. Thay vào đó, các thông báo chính thức chủ yếu đến từ quân đội, với việc công bố các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và các mục tiêu khác.

Chiến sự hiện đang chiếm ưu tiên tuyệt đối, và gần như không có bất kỳ thảo luận công khai nào về ngoại giao. Những sóng tấn công mới nhất vừa được tiến hành cách đây vài giờ nhằm vào Israel và nhiều mục tiêu trong khu vực, bao gồm cả các căn cứ quân sự của Mỹ, cho thấy một thực tế hoàn toàn khác với những gì Washington đề cập.

Dù Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi được cho là đã tiến hành các cuộc điện đàm với nhiều nước trong khu vực, nội dung các trao đổi này không được công bố. Những gì được xác nhận công khai vẫn là quan điểm cứng rắn: không có đàm phán và không có bất kỳ hình thức trung gian nào được Tehran coi là phù hợp.

Iran dội tên lửa đợt thứ 88, nhắm đến căn cứ quân sự Israel và Mỹ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố hình ảnh về đợt tấn công trả đũa thứ 80 được thực hiện trong đêm, đồng thời cho biết đã phóng đợt tên lửa thứ 88 nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực.

Iran cũng khẳng định tình hình tại eo biển Hormuz không có thay đổi, đồng thời nhấn mạnh mọi cuộc đàm phán, nếu có, phải đi kèm các điều kiện cụ thể: chiến sự phải chấm dứt hoàn toàn, không chỉ dừng ở ngừng bắn, không tái diễn trong tương lai, và Iran phải được bồi thường.

Đối với 15 điểm đề xuất mà phía Mỹ đề cập, hiện chưa rõ Iran có đưa ra danh sách yêu cầu đáp trả hay không. Địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán, nếu tồn tại, vẫn là điều chưa được xác định. Ngay cả phía Iran cũng không rõ ai đang đại diện cho họ.

Tất cả tạo nên một bức tranh đầy mơ hồ và khó đoán định tại Iran ở thời điểm hiện nay.