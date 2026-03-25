Trung Quốc viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Iran

Theo Tân Hoa xã, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 24/3 đã điện đàm với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi để trao đổi về tình hình xung đột Trung Đông hiện nay.

Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị cho rằng các vấn đề nóng cần phải được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán, thay vì sử dụng vũ lực, đồng thời kêu gọi các bên nắm bắt mọi cơ hội hòa bình để khởi động tiến trình hòa đàm một cách sớm nhất có thể.

Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vững lập trường khách quan và công bằng, phản đối việc xâm phạm chủ quyền của các nước khác, tích cực thúc đẩy hòa bình và ngừng bắn, nỗ lực vì hòa bình và ổn định khu vực.

Về phần mình, Bộ trưởng Araghchi đã thông báo cho ông Vương Nghị về những diễn biến mới nhất trong tình hình khu vực.

Ông cảm ơn Trung Quốc đã cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, đồng thời nhấn mạnh rằng nhân dân Iran đang đoàn kết hơn trong việc chống lại sự xâm lược của nước ngoài và bảo vệ chủ quyền, độc lập của đất nước.

Bộ trưởng Araghchi cũng khẳng định Eo biển Hormuz luôn mở cửa cho tất cả các bên và tàu thuyền có thể đi qua vùng biển này một cách an toàn. Tuy nhiên, chính sách đó không được áp dụng cho các quốc gia đang có chiến tranh với Iran.