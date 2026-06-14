Giải mã độ giàu 'không tưởng' của Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk hiện có tài sản hơn 1.000 tỷ USD , khối tài sản ấy sẽ còn tiếp tục tăng. Tài sản của người Mỹ cách xa tỷ phú Elon Musk đến đâu? Hãy thử quy đổi các khối tài sản ra thành các tờ 1 USD , rồi đem phủ lên mặt đất, để hình dung sự chênh lệch giàu nghèo lớn đến cỡ nào.

25% người dân Mỹ thuộc vào nhóm có thu nhập thấp. Các cá nhân tiêu biểu của nhóm này sở hữu giá trị tài sản ròng khoảng 3.470 USD /người. Nếu trải 3.470 tờ 1 USD ra sàn, chúng sẽ phủ kín một phòng khách lớn. Con số trên phản ánh tài sản ròng, tức tổng giá trị nhà cửa, khoản đầu tư, tiền tiết kiệm và các tài sản khác sau khi trừ toàn bộ các khoản nợ. Với nhiều người Mỹ, nợ học phí, nợ mua nhà, nợ thẻ tín dụng và các khoản vay tiêu dùng là rào cản lớn khiến việc tích lũy tài sản trở nên khó khăn.

Một người thuộc nhóm trung lưu mới nổi sở hữu khoảng 93.400 USD . Khối tài sản này có thể phủ kín một lô đất rộng khoảng 1.000 m2 bằng các tờ 1 USD .

Tầng lớp trung lưu tại Mỹ sở hữu khoảng 192.700 USD /người. Nếu trải thành các tờ 1 USD , số tiền này đủ phủ kín hai lô đất nhà ở.

Một người thuộc nhóm trung lưu khá giả sở hữu khoảng 356.900 USD . Khối tài sản này tương đương diện tích của 4 căn nhà trong một khu dân cư trung lưu ở Los Angeles.

Nhóm thượng lưu tại Mỹ có khối tài sản trung bình ở mức 1.455.138 USD /người. Số tài sản này nếu quy ra các tờ 1 USD có thể phủ kín một khu dân cư nhỏ. Thực tế, bất chấp những lo ngại về khả năng chi trả của người dân và tình kinh tế của nước Mỹ, tổng tài sản của người Mỹ vẫn tiếp tục tăng. Chẳng hạn, năm 2022, giá trị tài sản ròng bình quân của người Mỹ đã tăng 23% so với thời điểm trước đại dịch Covid-19.

Một người thuộc nhóm 10% giàu nhất nước Mỹ sở hữu khoảng 3.795.000 USD . Khối tài sản này có thể phủ kín toàn bộ các lô nhà trên một con phố.

Top 1% người giàu nhất nhất nước Mỹ có khối tài sản trung bình ở mức 20.149.352 USD . Tài sản của một triệu phú thuộc nhóm này có thể phủ khắp một khu dân cư cỡ vừa. Thị trường chứng khoán ngày càng trở thành lĩnh vực được người giàu tại Mỹ lựa chọn để tích lũy tài sản. Nhóm 1% giàu nhất nước Mỹ hiện nắm giữ một nửa tổng lượng cổ phiếu trên thị trường tài chính Mỹ.

Top 0,1% giàu nhất nước Mỹ có khối tài sản trung bình ở mức 97,4 triệu USD /người. Tài sản của mỗi cá nhân thuộc nhóm này có thể phủ khắp một khu dân cư lớn. Trong bối cảnh tài sản tiếp tục tập trung vào nhóm giàu nhất, các nhà kinh tế học cho rằng tầng lớp siêu giàu đang gia tăng khoảng cách với phần còn lại của xã hội nhanh hơn trước.

Ngưỡng để trở thành tỷ phú tại Mỹ là 1 tỷ USD . Nếu quy đổi thành các tờ 1 USD , số tiền này đủ phủ kín hơn một nửa diện tích Công viên Griffith ở Los Angeles - một trong những công viên đô thị lớn nhất nước Mỹ. Hiện có khoảng 1.000 tỷ phú tại Mỹ, với tổng tài sản tương đương khoảng 1/5 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ.

Tỷ phú "nghìn tỷ" có khối tài sản từ mức 1.000 tỷ USD trở lên. Khối tài sản 1.000 tỷ USD có thể phủ kín toàn bộ diện tích đất của Los Angeles. Tài sản của tỷ phú Elon Musk hiện ở mốc này và vẫn đang tiếp tục gia tăng. Sau đợt IPO của SpaceX, ông Musk sở hữu khối tài sản trị giá ít nhất 1.100 tỷ USD .

Elon Musk "theo đuổi đồng đôla Trung Quốc"?

Vị tỷ phú giàu nhất thế giới vừa có khoảng thời gian đầy tranh cãi khi tham gia vào chính trị với vai trò đồng sáng lập Ban Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) - cơ quan được lập ra nhằm cắt giảm chi tiêu của chính phủ Mỹ.

Ngay cả trong đội ngũ đồng minh với Tổng thống Trump, Musk cũng không được lòng nhiều người. Trong cuốn Seven Things You Can't Say About China ra mắt hồi tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Tom Cotton cho rằng Elon Musk có mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc. Cotton cũng đưa Musk vào nhóm "ông trùm công nghệ" người Mỹ, những người ông cho rằng "đang đuổi theo đồng đôla Trung Quốc".