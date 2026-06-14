Tướng Iran tuyên bố thẳng về những điều Tehran sẽ không bao giờ thỏa hiệp

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya tuyên bố dân tộc Iran đã chứng minh họ sẽ không bao giờ đem an ninh, độc lập hay phẩm giá của mình ra mặc cả với bất kỳ quốc gia nào.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vùng Vịnh, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn bán chính thức Merh của Iran tối 13/6, theo giờ địa phương, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, Thiếu tướng Ali Abdollahi, đã đưa ra tuyên bố nêu trên trong một thông điệp công bố cùng ngày nhằm tưởng niệm một năm ngày hy sinh của Thiếu tướng Ali Shadmani, cựu Tư lệnh của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, trong cuộc Chiến tranh 12 ngày.

Cuộc chiến này bắt đầu vào ngày 13/6/2025 bằng các cuộc không kích của Israel mà Iran mô tả là vô cớ và theo Press TV, đã khiến nhiều chỉ huy quân sự cấp cao, quan chức cùng các nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng.

Theo Tướng Abdollahi, ngày 13/6 là lời nhắc nhở về sự khởi đầu của cuộc Phòng vệ Thiêng liêng của dân tộc Iran trước chiến tranh, sự gây hấn… kéo dài 12 ngày của liên minh Israel - Mỹ; đồng thời là “biểu tượng cho sức kiên cường của một dân tộc đã một lần nữa chứng minh rằng họ sẽ không đánh đổi an ninh, độc lập và phẩm giá của mình với bất kỳ thế lực nào”.

Ngày 13/6, Israel đã phát động cuộc chiến nhằm vào Iran, ám sát nhiều nhân vật cấp cao của nước này, bao gồm các chỉ huy quân sự, các nhà khoa học hạt nhân và gây ra cái chết cho cả dân thường.

Hơn một tuần sau đó, Mỹ cũng tham gia cuộc chiến khi tiến hành ném bom ba cơ sở hạt nhân của Iran, hành động mà Tehran cho là vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT).

Đáp trả, các lực lượng vũ trang Iran đã tấn công những địa điểm chiến lược trên các vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát, đồng thời nhắm vào căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Tây Á.

Ở phần khác trong thông điệp, theo Merh, Tướng Abdollahi đề cập đến cuộc chiến mà ông mô tả là sự gây hấn của Mỹ và Israel nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, bắt đầu từ ngày 28/2 vừa qua.

Tướng Abdollahi cho rằng dân tộc Iran đã thức tỉnh và thành công trong việc tạo ra một “cuộc nổi dậy kỳ diệu” để ủng hộ các lực lượng vũ trang, đồng thời tuyên thệ trung thành với Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Mojtaba Khamenei và kêu gọi báo thù cho sự hy sinh của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã hi sinh.

Theo Merh, vị chỉ huy cấp cao này nói thêm rằng máu của các liệt sĩ đang gửi đi một thông điệp “rõ ràng và hiển nhiên” tới cả người dân Iran lẫn các đối thủ của nước này.

Tướng Abdollahi nhấn mạnh rằng Iran sẽ tiếp tục con đường gìn giữ phẩm giá, an ninh, sức mạnh và tiến bộ với quyết tâm lớn hơn bao giờ hết, dựa trên đức tin tôn giáo, nguồn nhân lực trung thành, năng lực quốc phòng tự chủ trong nước và sự đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Tướng Abdollahi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục con đường vẻ vang của những người đã hy sinh trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, nâng cao năng lực răn đe và bảo vệ các lý tưởng của Cách mạng Hồi giáo.

Người dân Iran tập trung bày tỏ niềm thương tiếc lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tại Tehran, ngày 1/3/2026. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Trong một diễn biến khác cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran đưa tin tang lễ của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei sẽ diễn ra tại thủ đô Tehran từ ngày 4/7.

Theo nguồn tin trên, lễ an táng sẽ diễn ra tại thành phố quê nhà của ông ở Mashhad, miền Đông Bắc Iran, vào ngày 9/7.

Cố Đại giáo chủ Ali Khamenei tại nhiệm gần 37 năm trước khi thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28/2 năm nay. Lễ an táng ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 3 nhưng phải hoãn lại vì xung đột.

Cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2 đã khiến nhiều quan chức cấp cao khác của Iran thiệt mạng.

Vào tháng 3, Iran đã bầu Đại giáo chủ mới là ông Mojtaba Khamenei, con trai cố Đại giáo chủ Ali Khamenei.