Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Người đứng sau sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Kimmese

  • Thứ sáu, 16/1/2026 15:47 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Cường Tống gây chú ý khi là producer đứng sau sản phẩm comeback của Kimmese. Anh trước đó tham gia sản xuất âm nhạc cho một số phim ăn khách tại Trung Quốc.

Kimmese vừa trình làng mini album For My People, gồm 4 ca khúc: Trong lòng thủ đô, Lost Child, Pull UpTuyến Tính. Mỗi ca khúc là một câu chuyện cá nhân, xoay quanh hành trình buông bỏ lo âu, đối diện với chính mình để tìm thấy hy vọng từ những điều rất đời thường. Thay vì khai thác rap theo hướng mạnh mẽ quen thuộc, nữ ca sĩ đưa rap và R&B hòa quyện cùng âm nhạc giao hưởng.

Kimmese anh 1

Cường Tống gây chú ý khi bắt tay Kimmese.

Bên cạnh sự tái hợp của Kimmese với Suboi và Tuimi, màn trở lại của nữ rapper lần này còn gây chú ý với MV “Trong lòng thủ đô” có sự góp mặt của Lil’ Kani và JustaTee. Riêng sản phẩm này do Cường Tống làm producer.

Cường Tống chia sẻ mối duyên kết hợp với Kimmese là nhờ sự giới thiệu của nhạc sĩ Dương Thụ. Điều anh đánh giá cao ở cô là tinh thần làm việc, sáng tạo.

“Quá trình làm việc giữa tôi và Kimmese giống như một cuộc đối thoại hơn là một quy trình sản xuất. Kim mang đến tinh thần hip-hop rất trực diện, rất đời. Còn tôi tìm cách mở rộng không gian âm nhạc để những câu chuyện ấy có thêm chiều sâu, thông qua cấu trúc, hòa âm và cách đặt rap trong một tổng thể mang hơi hướng giao hưởng, kết hợp với chất liệu dân ca. Có nhiều thử nghiệm, khó nhất là làm sao để mọi thứ không trở nên phô diễn, để âm nhạc luôn phục vụ câu chuyện và cảm xúc của Kim”, anh bày tỏ.

Cường Tống sinh năm 1987 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con trai của cố nhạc sĩ Đức Minh - tác giả Em là hoa Pơ-lang, Trên biển quê hương, Đất mỏ quê ta… Anh tốt nghiệp tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó du học và tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn piano tại Học viện âm nhạc Bắc Kinh. Cường Tống đã làm nhạc cho một số tác phẩm phim ảnh. Cuối năm 2025, anh chính thức gia nhập đường đua nhạc Việt khi phát hành mini album khí nhạc Hồi ảnh âm nhạc.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Khi gia đình không còn là mái ấm Tiến sĩ Tâm lý học Sherrie Campbell bóc trần sự thật về gia đình độc hại và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển tâm sinh lý của những đứa trẻ. Nếu sinh ra trong một gia đình độc hại, bạn cần phải biết cách điều chỉnh tâm lý, loại bỏ những điều tiêu cực mà bản thân bị ảnh hưởng bởi các thành viên khác trong gia đình.

Mỹ nhân '50 sắc thái' có bạn trai mới?

Dakota Johnson được cho là đang hẹn hò nam ca sĩ, rapper Role Model, kém cô 8 tuổi.

6 giờ trước

'Avatar' 4 và 5 ra mắt khi nào?

Hai phần phim tiếp theo của vũ trụ "Avatar" sẽ lần lượt ra mắt vào cuối năm 2029 và 2031. James Cameron hé lộ Dương Tử Quỳnh sẽ tham gia loạt phim này.

7 giờ trước

‘Thiên đường máu’ có Hoài Lâm - chủ đề hấp dẫn nhưng nhiều hạn chế

“Thiên đường máu” chỉ sau ít ngày chiếu đã dắt túi 50 tỷ đồng. Phim có chủ đề hấp dẫn, nhưng chất lượng kịch bản không như kỳ vọng.

06:00 5/1/2026

Tống Khang

Kimmese Suboi Suboi Cường Tống

  • Hàng Lâm Trang Anh

    Hàng Lâm Trang Anh

    Hàng Lâm Trang Anh, được biết đến với nghệ danh Suboi, là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ được xem là một trong những rapper tiên phong cho dòng nhạc hip hop tại Việt Nam. Suboi tiếp cận dòng nhạc hip hop từ khi cô chỉ mới 14 tuổi và bắt đầu trình diễn rap lúc 15 tuổi. Tên tuổi Suboi thật sự được nhiều khán giả biết đến khi hợp tác với ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong ca khúc "Xin hãy thứ tha" và "Girls' night".

    • Ngày sinh: 14/01/1990
    • Album: Siêu Trộm OST, Em Chẳng Phải Đồ Ngốc, Bye Bye Label Together, Kệ (Single), Suboi Collection, Walk

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Uyen An o tuoi 26 hinh anh

Uyển Ân ở tuổi 26

2 giờ trước 17:55 16/1/2026

0

Em gái Trấn Thành vừa bước sang tuổi 26. Thời gian qua, Uyển Ân hoạt động tích cực, ở lĩnh vực phim ảnh, thời trang lẫn game show truyền hình.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý