Người đứng sau sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Kimmese

Cường Tống gây chú ý khi là producer đứng sau sản phẩm comeback của Kimmese. Anh trước đó tham gia sản xuất âm nhạc cho một số phim ăn khách tại Trung Quốc.

Kimmese vừa trình làng mini album For My People, gồm 4 ca khúc: Trong lòng thủ đô, Lost Child, Pull Up và Tuyến Tính. Mỗi ca khúc là một câu chuyện cá nhân, xoay quanh hành trình buông bỏ lo âu, đối diện với chính mình để tìm thấy hy vọng từ những điều rất đời thường. Thay vì khai thác rap theo hướng mạnh mẽ quen thuộc, nữ ca sĩ đưa rap và R&B hòa quyện cùng âm nhạc giao hưởng.

Cường Tống gây chú ý khi bắt tay Kimmese.

Bên cạnh sự tái hợp của Kimmese với Suboi và Tuimi, màn trở lại của nữ rapper lần này còn gây chú ý với MV “Trong lòng thủ đô” có sự góp mặt của Lil’ Kani và JustaTee. Riêng sản phẩm này do Cường Tống làm producer.

Cường Tống chia sẻ mối duyên kết hợp với Kimmese là nhờ sự giới thiệu của nhạc sĩ Dương Thụ. Điều anh đánh giá cao ở cô là tinh thần làm việc, sáng tạo.

“Quá trình làm việc giữa tôi và Kimmese giống như một cuộc đối thoại hơn là một quy trình sản xuất. Kim mang đến tinh thần hip-hop rất trực diện, rất đời. Còn tôi tìm cách mở rộng không gian âm nhạc để những câu chuyện ấy có thêm chiều sâu, thông qua cấu trúc, hòa âm và cách đặt rap trong một tổng thể mang hơi hướng giao hưởng, kết hợp với chất liệu dân ca. Có nhiều thử nghiệm, khó nhất là làm sao để mọi thứ không trở nên phô diễn, để âm nhạc luôn phục vụ câu chuyện và cảm xúc của Kim”, anh bày tỏ.

Cường Tống sinh năm 1987 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con trai của cố nhạc sĩ Đức Minh - tác giả Em là hoa Pơ-lang, Trên biển quê hương, Đất mỏ quê ta… Anh tốt nghiệp tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó du học và tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn piano tại Học viện âm nhạc Bắc Kinh. Cường Tống đã làm nhạc cho một số tác phẩm phim ảnh. Cuối năm 2025, anh chính thức gia nhập đường đua nhạc Việt khi phát hành mini album khí nhạc Hồi ảnh âm nhạc.