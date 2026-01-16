Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

'Avatar' 4 và 5 ra mắt khi nào?

  • Thứ sáu, 16/1/2026 13:17 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Hai phần phim tiếp theo của vũ trụ "Avatar" sẽ lần lượt ra mắt vào cuối năm 2029 và 2031. James Cameron hé lộ Dương Tử Quỳnh sẽ tham gia loạt phim này.

Theo IGN, Disney hiện đã ấn định ngày phát hành cho Avatar 4 vào ngày 21/12/2029, còn Avatar 5 vào ngày 19/12/2031. Đồng nghĩa với việc khi phần 5 Avatar ra mắt, James Cameron đã gần bước sang tuổi 80.

Lên tiếng về việc thực hiện Avatar 4Avatar 5, James Cameron cho biết ông phải tìm ra cách sản xuất các phần phim này với chi phí thấp hơn. Theo dự kiến, hai phần phim sẽ được quay cùng lúc để cắt giảm chi phí. Ngoài ra, James Cameron cũng hé lộ về việc ngôi sao gốc Á Dương Tử Quỳnh sẽ xuất hiện trong các phần sắp tới.

"Nếu tiếp tục và làm phần 4, thì chúng tôi sẽ làm luôn phần 4 và 5 cùng nhau. Giống như việc chúng tôi làm phần 2 và 3 cùng lúc. Phần 4 và 5 cũng sẽ là một câu chuyện lớn khác. Và Dương Tử Quỳnh sẽ có mặt trong cả hai phần tiếp theo. Cô ấy sẽ vào vai Paktu’eylat, một người Na’vi", cha đẻ Avatar cho hay.

Avatar anh 1

Avatar 3 được cho là sẽ khép lại hành trình phòng vé trong ngưỡng doanh thu khoảng 1,8 tỷ USD. Ảnh: Disney.

Trước đó, James Cameron từng thừa nhận cảm thấy lo lắng về thành tích phòng vé của Avatar 3.

"Mọi người thường có xu hướng xem nhẹ các phần phim hậu truyện. Trong suy nghĩ của tôi, bộ phim này cũng như vậy - nó là sự hoàn tất của một vòng cung câu chuyện, nhưng có thể công chúng không nhìn nhận theo cách đó", Cameron nói. Bên cạnh đó, ông cho rằng ảnh hưởng từ thói quen khán giả sau đại dịch khiến khả năng bán vé phim hiện nay giảm mạnh, chỉ còn khoảng 75% so với năm 2019.

Khi được hỏi Avatar: Fire and Ash tốn bao nhiêu tiền để sản xuất, Cameron từ chối tiết lộ con số cụ thể, chỉ nói rằng đó là một khoản rất lớn, và vì vậy bộ phim cần phải kiếm được rất nhiều tiền mới có thể có lãi.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Khi gia đình không còn là mái ấm Tiến sĩ Tâm lý học Sherrie Campbell bóc trần sự thật về gia đình độc hại và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển tâm sinh lý của những đứa trẻ. Nếu sinh ra trong một gia đình độc hại, bạn cần phải biết cách điều chỉnh tâm lý, loại bỏ những điều tiêu cực mà bản thân bị ảnh hưởng bởi các thành viên khác trong gia đình.

‘Thiên đường máu’ có Hoài Lâm - chủ đề hấp dẫn nhưng nhiều hạn chế

“Thiên đường máu” chỉ sau ít ngày chiếu đã dắt túi 50 tỷ đồng. Phim có chủ đề hấp dẫn, nhưng chất lượng kịch bản không như kỳ vọng.

06:00 5/1/2026

Phim Việt 13+ 'Nhà hai chủ' - có điểm sáng nhưng kịch bản còn vụng về

“Nhà hai chủ” đánh dấu màn chào sân của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Phim có một số điểm sáng đáng khích lệ, nhưng vẫn còn không ít hạn chế ở kịch bản.

17:52 1/1/2026

Phim 'bom tấn', concert tiếp đà bùng nổ 2026

Sự bùng nổ của loạt phim bom tấn, cùng các concert quy mô lớn được kỳ vọng trở thành bản lề đầy uy lực cho thị trường giải trí 2026 có thêm những thành tích đột phá mới.

10:59 22/12/2025

Hoàng Nhi

Avatar James Cameron

Đọc tiếp

Uyen An o tuoi 26 hinh anh

Uyển Ân ở tuổi 26

2 giờ trước 17:55 16/1/2026

0

Em gái Trấn Thành vừa bước sang tuổi 26. Thời gian qua, Uyển Ân hoạt động tích cực, ở lĩnh vực phim ảnh, thời trang lẫn game show truyền hình.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý