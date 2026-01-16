'Avatar' 4 và 5 ra mắt khi nào?

Hai phần phim tiếp theo của vũ trụ "Avatar" sẽ lần lượt ra mắt vào cuối năm 2029 và 2031. James Cameron hé lộ Dương Tử Quỳnh sẽ tham gia loạt phim này.

Theo IGN, Disney hiện đã ấn định ngày phát hành cho Avatar 4 vào ngày 21/12/2029, còn Avatar 5 vào ngày 19/12/2031. Đồng nghĩa với việc khi phần 5 Avatar ra mắt, James Cameron đã gần bước sang tuổi 80.

Lên tiếng về việc thực hiện Avatar 4 và Avatar 5, James Cameron cho biết ông phải tìm ra cách sản xuất các phần phim này với chi phí thấp hơn. Theo dự kiến, hai phần phim sẽ được quay cùng lúc để cắt giảm chi phí. Ngoài ra, James Cameron cũng hé lộ về việc ngôi sao gốc Á Dương Tử Quỳnh sẽ xuất hiện trong các phần sắp tới.

"Nếu tiếp tục và làm phần 4, thì chúng tôi sẽ làm luôn phần 4 và 5 cùng nhau. Giống như việc chúng tôi làm phần 2 và 3 cùng lúc. Phần 4 và 5 cũng sẽ là một câu chuyện lớn khác. Và Dương Tử Quỳnh sẽ có mặt trong cả hai phần tiếp theo. Cô ấy sẽ vào vai Paktu’eylat, một người Na’vi", cha đẻ Avatar cho hay.

Avatar 3 được cho là sẽ khép lại hành trình phòng vé trong ngưỡng doanh thu khoảng 1,8 tỷ USD . Ảnh: Disney.

Trước đó, James Cameron từng thừa nhận cảm thấy lo lắng về thành tích phòng vé của Avatar 3.

"Mọi người thường có xu hướng xem nhẹ các phần phim hậu truyện. Trong suy nghĩ của tôi, bộ phim này cũng như vậy - nó là sự hoàn tất của một vòng cung câu chuyện, nhưng có thể công chúng không nhìn nhận theo cách đó", Cameron nói. Bên cạnh đó, ông cho rằng ảnh hưởng từ thói quen khán giả sau đại dịch khiến khả năng bán vé phim hiện nay giảm mạnh, chỉ còn khoảng 75% so với năm 2019.

Khi được hỏi Avatar: Fire and Ash tốn bao nhiêu tiền để sản xuất, Cameron từ chối tiết lộ con số cụ thể, chỉ nói rằng đó là một khoản rất lớn, và vì vậy bộ phim cần phải kiếm được rất nhiều tiền mới có thể có lãi.