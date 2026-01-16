Mỹ nhân '50 sắc thái' có bạn trai mới?

Dakota Johnson được cho là đang hẹn hò nam ca sĩ, rapper Role Model, kém cô 8 tuổi.

Theo Page Six, Dakota Johnson và Role Model đang vướng tin hẹn hò khi họ bị bắt gặp cùng nhau ăn bữa tối lãng mạn.

Ngôi sao 50 sắc thái và nam rapper 28 tuổi sánh đôi tới nhà hàng Marvin, vốn là địa điểm quen thuộc mà các ngôi sao thường ghé thăm, ở Beverly Hills, California. Trong video của Deumoxi, cặp đôi phối đồ ton sur ton với trang phục tone đen cho buổi hẹn hò.

Tin đồn cả hai có quan hệ tình cảm từng dấy lên hồi cuối năm ngoái, khi hai ngôi sao bị chụp lại khoảnh khắc dùng bữa tối cùng bạn bè. Cả hai tỏ ra khá thân mật, nghiêng người về phía nhau khi trò chuyện. Một nguồn tin tiết lộ rằng Dakota Johnson và Role Model đã rất gần gũi trong suốt buổi tối.

Sau đó, hai người liên tục bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật, gần gũi khi xuất hiện cùng nhau.

Dakota Johnson được cho là đang hẹn hò Role Model. Ảnh: TMZ.

Hồi tháng 6/2025, Dakota gây xôn xao khi tuyên bố chia tay Chris Martin, thủ lĩnh ban nhạc Coldplay. Bộ đôi bên nhau khoảng tám năm trước khi đường ai nấy đi. Một nguồn tin nói với tờ US Sun rằng chênh lệch tuổi tác và việc nữ diễn viên muốn có con là những yếu tố khiến mối quan hệ của hai người đổ vỡ.

Dakota Johnson được xem là một trong những mỹ nhân Hollywood nóng bỏng nhất hiện tại. Sau 50 sắc thái, người đẹp được công chúng biết đến với hình tượng quyến rũ, bốc lửa. Mỹ nhân sinh năm 1989 cũng theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm.

Role Model tên thật là Tucker Harrington Pillsbury, kém Dakota 8 tuổi. Anh là một ca sĩ, nhạc sĩ và rapper người Mỹ, từng gây chú ý khi tự phát hành EP đầu tay Arizona in the Summer vào năm 2017.