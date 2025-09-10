Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người dân Venezuela khóc khi đội nhà mất vé dự World Cup 2026

  • Thứ tư, 10/9/2025 13:51 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Sáng 10/9 (giờ Hà Nội), người dân Venezuela buồn bã chứng kiến thất bại 3-6 của đội nhà trước Colombia, qua đó không có suất dự World Cup 2026.

Nguoi dan Venezuela khoc anh 1

Người phụ nữ rơm rớm nước mắt khi tuyển Venezuela liên tiếp bị Colombia chọc thủng lưới trên sân nhà Monumental de Maturin.
Nguoi dan Venezuela khoc anh 2

Hai cô gái trong đám đông ngồi gần nhau với gương mặt đầy lo âu và lo lắng khi theo dõi trận đấu. Rõ ràng họ có cảm giác bất lực và thất vọng.

Nguoi dan Venezuela khoc anh 3

Hình ảnh những người dân Venezuela thất thần khi đội tuyển mất vé dự World Cup khiến tất cả phải xót xa.
Nguoi dan Venezuela khoc anh 4

Có thời điểm Venezuela nắm trong tay quyền tự quyết khi 2 lần vượt lên dẫn trước từ sớm. Đó cũng là những lần ăn mừng hiếm hoi của cổ động viên Venezuela.
Nguoi dan Venezuela khoc anh 5

Tuy nhiên, Venezuela chịu thất bại chung cuộc với tỷ số 3-6, để mất vị trí thứ 7 vào tay Bolivia và chính thức khép lại giấc mơ World Cup 2026. Họ mất cơ hội tham gia play-off liên lục địa vào tay Bolivia.
Nguoi dan Venezuela khoc anh 6

Venezuela thậm chí có thể giành vé trực tiếp nhưng 3 thất bại liên tiếp đẩy họ vào tình cảnh bi đát.

Nguoi dan Venezuela khoc anh 7

Người dân Venezuela được nhìn thấy tập trung rất đông ở khu vực công cộng để tiếp lửa cho đội nhà. Những ánh mắt tràn đầy hy vọng nhưng cũng không thiếu sự lo lắng vào thời điểm kết quả cuối cùng chưa rõ ràng.
Nguoi dan Venezuela khoc anh 8

Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt người dân Venezuela khi đội nhà bị Colombia dẫn với cách biệt khá lớn trong trận. Họ mặc những chiếc áo có màu sắc sặc sỡ, hầu hết áo đấu tuyển quốc gia, và ánh đèn từ các tòa nhà tạo nên khung cảnh cảm xúc.
Nguoi dan Venezuela khoc anh 9

Trước lượt đấu cuối, Venezuela là ứng viên sáng giá cho tấm vé play-off liên lục địa, chỉ cần hòa Colombia (đội đã giành vé) trên sân nhà là sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Nguoi dan Venezuela khoc anh 10

Tuy nhiên, trong bối cảnh Colombia thi đấu quyết liệt và không nương chân, Venezuela thua ngược 3-6 và rơi xuống vị trí thứ 8, kém Bolivia 2 điểm, nhìn đối thủ giành suất play-off tiếc nuối.

