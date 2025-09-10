Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử

Sáng 10/9, tuyển Brazil khép lại chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với thành tích thấp nhất mọi thời sau thất bại 0-1 trước Bolivia.

HLV Carlo Ancelotti không thể giúp Brazil tránh khỏi thất bại trước Bolivia.

Tuyển Brazil giành 28 điểm với 8 chiến thắng, 4 trận hòa và 6 thất bại, đạt tỷ lệ thắng 51,85% tại vòng loại World Cup 2026. Lần đầu tiên trong lịch sử vòng loại Nam Mỹ, kể từ khi áp dụng thể thức vòng tròn 10 đội, Brazil không đạt được 30 điểm.

Với chỉ 28 điểm, Brazil chỉ xếp trên một đội duy nhất là Paraguay trong nhóm các đội giành vé trực tiếp tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là thành tích yếu kém nhất của đội bóng xứ Samba từ trước đến nay.

Trước đó, chiến dịch tệ nhất của Brazil là vào năm 2002, kết thúc ở vị trí thứ 3 với 30 điểm, gồm 9 thắng, 3 hòa và 6 thất bại, đạt tỷ lệ thắng 55,6%. Tuy nhiên, lần này, "Selecao" gặp khó khăn khi có ít chiến thắng (8 trong số 18 trận), nhiều thất bại (6) và số bàn thua cao (17 bàn trong 18 trận).

Brazil đứng sau Argentina (38 điểm), Ecuador (29 điểm), và Colombia và Uruguay, đều có 28 điểm nhưng với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. May cho Brazil là kỳ World Cup 2026 tại Mỹ được nâng lên thành 48 đội. Nếu giới hạn số lượng 32 đội giành vé như các kỳ World Cup trước, Brazil sẽ phải tham gia vòng play-off liên lục địa.

Rõ ràng Brazil đối mặt với nhiều câu hỏi về tương lai và sự chuẩn bị cho giải đấu lớn tiếp theo. Lần cuối cùng Brazil giành một danh hiệu lớn là ở Copa America 2019. Bóng đá Brazil mất dần vị thế kể từ sau chức vô địch World Cup 2002.