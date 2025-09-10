Brazil thua ở sân đấu nguy hiểm nhất thế giới

Sáng 10/9, trên sân Municipal de El Alto, Brazil để thua 0-1 trên sân của Bolivia ở lượt đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Sân Municipal de El Alto là cơn ác mộng mới với Brazil.

Trước trận đấu, nhiều lo ngại về việc dàn sao đắt giá của Brazil sẽ gặp khó với điều kiện không khí loãng trên sân Municipal de El Alto. Và kịch bản của trận đấu đã diễn ra đúng như những gì người ta lo sợ.

Nếu sân vận động Hernando Siles, với độ cao 3.640 m, ở thủ đô La Paz của Bolivia từng được mệnh danh là địa điểm thi đấu nguy hiểm nhất thế giới, thì tại vòng loại World Cup 2026, Bolivia đã đổi địa điểm thi đấu từ sân Hernando Siles sang Municipal de El Alto, nơi có độ cao lớn hơn.

El Pais thậm chí gọi Municipal de El Alto giờ là "sân bóng đáng sợ nhất thế giới", với độ cao lên tới 4.100 m, và khiến nhiều cầu thủ Brazil thở dốc, nôn khan ngay trong trận. Cả trận, Selecao gần như thua thiệt hoàn toàn trong các pha bứt tốc hay tranh chấp tay đôi.

Bolivia giành vé play-off World Cup 2026 Nam Mỹ.

Bolivia (23 cú sút, trúng đích 10) thậm áp đảo Brazil (10 cú sút, 3 trúng đích) về chỉ số dứt điểm, khi sút nhiều gấp đôi. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 45+4, khi trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền vì cầu thủ của Brazil, Bruno Guimarães, phạm lỗi trong vùng cấm.

Từ chấm 11 m, Miguel Terceros không mắc sai lầm nào, ấn định tỷ số thắng 1-0 cho Bolivia. Chiến thắng này cũng giúp Bolivia giành vé dự play-off liên lục địa, với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng chung cuộc. Có thể nói, địa điểm thi đấu mới đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp Bolivia gây bất ngờ ở vòng loại World Cup 2026.