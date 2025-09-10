Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Brazil thua ở sân đấu nguy hiểm nhất thế giới

  • Thứ tư, 10/9/2025 08:51 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Sáng 10/9, trên sân Municipal de El Alto, Brazil để thua 0-1 trên sân của Bolivia ở lượt đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Sân Municipal de El Alto là cơn ác mộng mới với Brazil.

Trước trận đấu, nhiều lo ngại về việc dàn sao đắt giá của Brazil sẽ gặp khó với điều kiện không khí loãng trên sân Municipal de El Alto. Và kịch bản của trận đấu đã diễn ra đúng như những gì người ta lo sợ.

Nếu sân vận động Hernando Siles, với độ cao 3.640 m, ở thủ đô La Paz của Bolivia từng được mệnh danh là địa điểm thi đấu nguy hiểm nhất thế giới, thì tại vòng loại World Cup 2026, Bolivia đã đổi địa điểm thi đấu từ sân Hernando Siles sang Municipal de El Alto, nơi có độ cao lớn hơn.

El Pais thậm chí gọi Municipal de El Alto giờ là "sân bóng đáng sợ nhất thế giới", với độ cao lên tới 4.100 m, và khiến nhiều cầu thủ Brazil thở dốc, nôn khan ngay trong trận. Cả trận, Selecao gần như thua thiệt hoàn toàn trong các pha bứt tốc hay tranh chấp tay đôi.

Brazil anh 1

Bolivia giành vé play-off World Cup 2026 Nam Mỹ.

Bolivia (23 cú sút, trúng đích 10) thậm áp đảo Brazil (10 cú sút, 3 trúng đích) về chỉ số dứt điểm, khi sút nhiều gấp đôi. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 45+4, khi trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền vì cầu thủ của Brazil, Bruno Guimarães, phạm lỗi trong vùng cấm.

Từ chấm 11 m, Miguel Terceros không mắc sai lầm nào, ấn định tỷ số thắng 1-0 cho Bolivia. Chiến thắng này cũng giúp Bolivia giành vé dự play-off liên lục địa, với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng chung cuộc. Có thể nói, địa điểm thi đấu mới đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp Bolivia gây bất ngờ ở vòng loại World Cup 2026.

Argentina bại trận khi vắng Messi

Sáng 10/9, Argentina trận trái đắng ở lượt đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, khi để thua 0-1 trên sân của Ecuador.

2 giờ trước

Lý do U23 Indonesia bị loại khỏi giải châu Á

HLV trưởng U23 Indonesia, Gerald Vanenburg, thừa nhận tình trạng thể lực kém cỏi của các cầu thủ là nguyên nhân lớn khiến đội tuyển xứ vạn đảo bị loại.

3 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Brazil Bolivia

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý