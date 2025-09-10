Argentina bại trận khi vắng Messi

Sáng 10/9, Argentina trận trái đắng ở lượt đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, khi để thua 0-1 trên sân của Ecuador.

Nicolas Otamendi thành tội đồ với tấm thẻ đỏ tai hại.

Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ gần như khép lại sau lượt đấu thứ 17 khi 6 suất trực tiếp đã được xác định gồm Argentina, Ecuador, Brazil, Uruguay, Colombia và Paraguay. Tuy nhiên, Argentina vẫn muốn khép lại lượt đấu cuối cùng với một kết quả tốt.

Dẫu vậy, đối thủ của họ, Ecuador, lại là đội có hàng thủ tốt nhất từ đầu vòng loại World Cup 2026. Lối chơi chặt chẽ của chủ nhà khiến Argentina gặp khó, nhất là khi họ không có Messi trong đội hình.

Siêu sao của Inter Miami được HLV Scaloni cho nghỉ ngơi sau trận đấu trước đó. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 31, khi Nicolas Otamendi pha phạm lỗi thô bạo khiến trọng tài chính Wilmar Roldan rút thẻ đỏ cho cầu thủ.

Argentina chỉ còn chơi với 10 người và đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp một, trọng tài cho Ecuador hưởng penalty, sau khi xác định cầu thủ Argentina phạm lỗi trong vùng cấm. Trên chấm phạt đền, Enner Valencia thực hiện thành công, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sang hiệp hai, Moises Caicedo cũng nhận chiếc thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân, nhưng hàng chủ chắc chắn của Ecuador giúp họ bảo toàn tỷ số 1-0. Dẫu vậy, Argentina cũng khép lại hành trình vòng loại với ngôi đầu bảng.