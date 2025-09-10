Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Argentina bại trận khi vắng Messi

  • Thứ tư, 10/9/2025 08:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 10/9, Argentina trận trái đắng ở lượt đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, khi để thua 0-1 trên sân của Ecuador.

Nicolas Otamendi thành tội đồ với tấm thẻ đỏ tai hại.

Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ gần như khép lại sau lượt đấu thứ 17 khi 6 suất trực tiếp đã được xác định gồm Argentina, Ecuador, Brazil, Uruguay, Colombia và Paraguay. Tuy nhiên, Argentina vẫn muốn khép lại lượt đấu cuối cùng với một kết quả tốt.

Dẫu vậy, đối thủ của họ, Ecuador, lại là đội có hàng thủ tốt nhất từ đầu vòng loại World Cup 2026. Lối chơi chặt chẽ của chủ nhà khiến Argentina gặp khó, nhất là khi họ không có Messi trong đội hình.

Siêu sao của Inter Miami được HLV Scaloni cho nghỉ ngơi sau trận đấu trước đó. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 31, khi Nicolas Otamendi pha phạm lỗi thô bạo khiến trọng tài chính Wilmar Roldan rút thẻ đỏ cho cầu thủ.

Argentina chỉ còn chơi với 10 người và đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp một, trọng tài cho Ecuador hưởng penalty, sau khi xác định cầu thủ Argentina phạm lỗi trong vùng cấm. Trên chấm phạt đền, Enner Valencia thực hiện thành công, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sang hiệp hai, Moises Caicedo cũng nhận chiếc thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân, nhưng hàng chủ chắc chắn của Ecuador giúp họ bảo toàn tỷ số 1-0. Dẫu vậy, Argentina cũng khép lại hành trình vòng loại với ngôi đầu bảng.

Lý do U23 Indonesia bị loại khỏi giải châu Á

HLV trưởng U23 Indonesia, Gerald Vanenburg, thừa nhận tình trạng thể lực kém cỏi của các cầu thủ là nguyên nhân lớn khiến đội tuyển xứ vạn đảo bị loại.

3 giờ trước

Toàn cảnh cuộc đua giành vé dự World Cup 2026

Ai Cập chạm một tay vào tấm vé dự FIFA World Cup 2026 sau trận hòa 0-0 đầy căng thẳng trước Burkina Faso vào rạng sáng 10/9.

3 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Argentina Lionel Messi Valencia Ecuador

  • Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

    Facebook

  • Valencia

    Valencia

    Valencia là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Tây Ban Nha, thuộc thành phố Valencia. Hiện câu lạc bộ đang thi đấu tại giải vô địch bóng đá La Liga và là một trong những câu lạc bộ bóng đá giàu thành tích nhất Tây Ban Nha. Valencia CF đã giành được 6 chức vô địch La Liga, 7 cúp Nhà vua Tây Ban Nha, 3 cúp UEFA, 1 cúp C2 và 2 Siêu cúp bóng đá châu Âu.

    • Thành lập: 1919
    • Sân vận động: Mestalla, Valencia, Tây Ban Nha

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý