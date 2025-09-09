Tuyển Brazil đối diện cơn ác mộng tại Bolivia

Tuyển Brazil sẽ khép lại hành trình vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ bằng chuyến làm khách trên sân Municipal de El Alto của Bolivia vào sáng 10/9.

Brazil đã giành được vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 từ sớm.

Brazil, dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, đang lấy lại phong độ sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Chile ở lượt trận trước. Chuyến làm khách tại Bolivia là cơ hội để Brazil tiếp tục gây ấn tượng với giới chuyên môn và người hâm mộ, sau những chỉ trích thời gian qua.

Tuy nhiên, điều kiện không khí loãng trên sân Municipal de El Alto hứa hẹn mang đến cơn ác mộng cho dàn sao đắt giá của Brazil. Sân vận động Hernando Siles ở thủ đô La Paz của Bolivia từng được mệnh danh là địa điểm thi đấu nguy hiểm nhất thế giới. Tại vòng loại World Cup 2026, Bolivia đổi địa điểm thi đấu từ sân Hernando Siles sang Municipal de El Alto, nơi có độ cao lớn hơn.

Sân Municipal de El Alto là cơn ác mộng mới với các đội bóng.

Nếu sân Hernando Siles với độ cao 3.640 m so với mực nước biển từng gây ám ảnh cho nhiều đối thủ, thì Municipal de El Alto với độ cao 4.100 m còn đáng sợ hơn. Nhờ địa điểm thi đấu mới, Bolivia gây bất ngờ ở vòng loại World Cup 2026 và còn nguyên cơ hội tranh suất dự play-off liên lục địa, khi chỉ kém đội xếp trên Venezuela 1 điểm.

Ở lượt trận cuối, Venezuela sẽ gặp Colombia, trong khi Bolivia chạm trán Brazil. Với lợi thế sân nhà, Bolivia sẽ làm tất cả để tìm kiếm bất ngờ trước Brazil, nuôi hy vọng dự World Cup 2026.

Thách thức với tuyển Brazil là rất lớn, bởi nghiên cứu từ El Pais vào năm 2019 chỉ ra rằng khi các cầu thủ phải chơi ở độ cao hơn 3.000 m so với mức nước biển, họ mất đi khoảng 30% khả năng vận động và hô hấp như bình thường.

Dàn sao "Selecao" cũng rất dễ chấn thương nếu phải căng sức thi đấu ở Municipal de El Alto trong trận cầu không còn nhiều ý nghĩa. Cần nhớ rằng, ngay sau trận đấu trên, phần lớn tuyển Brazil sẽ phải bay hành trình dài để về lại châu Âu thi đấu cấp CLB vào cuối tuần.