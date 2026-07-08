Người dân sốc nặng vì tiền điện tăng dựng đứng: Có bất thường?

Dù được cảnh báo trước là tiền điện sẽ tăng do nắng nóng nhưng nhiều hộ gia đình vẫn “sốc” khi hóa đơn tăng nhiều lần, có người còn nghi ngành điện tính sai.

Hóa đơn tiền điện đang là chủ đề “nóng” trên các diễn đàn, trong câu chuyện từng gia đình vì tăng cao đột biến. Tại nhiều địa phương trong cả nước, các hộ dân phải trả thêm vài trăm nghìn, thậm chí là gấp 2, 3 lần tháng trước.

“Cao chưa từng thấy”

Nhận được thông báo tiền điện tháng 5, tháng 6, chị Tô Thị Mai Hương (ngõ Trung Tả, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) rất bất ngờ vì hóa đơn tăng mạnh. Theo bảng thống kê lượng điện tiêu thụ trong tháng 4 của gia đình chị là 549 kWh, số tiền phải nộp 1,717 triệu đồng; tháng 5 là 786 kWh, số tiền nộp 2,602 triệu đồng và tháng 6 là 1.016 kWh, số tiền phải nộp tăng vọt lên 3,462 triệu đồng.

Như vậy, so với những tháng trước, số tiền điện trong tháng 5 chị Hương phải nộp tăng hơn 900.000 đồng, và trong tháng 6 tăng gấp đôi. Trước nữa, trong mùa hè năm 2025, mức chi trả tiền điện của gia đình chị chỉ dao động 1,2-2,2 triệu đồng/tháng.

“Số tiền điện so với năm trước và cả những tháng 4 đổ về trước mà nhà tôi phải trả đều tăng rất mạnh. Đây là số tiền điện cao nhất từ trước đến nay của gia đình tôi”, chị Hương nói.

Nhiều người dân bất ngờ vì hóa đơn điện tăng cao đột biến. Ảnh: Nguyễn Liến.

Tương tự, chị Đỗ Thu Hà (Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) cũng cho biết, gia đình chị sử dụng bình quân mỗi tháng hơn 3 triệu đồng tiền điện. Riêng tháng 6 sử dụng hết 5,7 triệu đồng. “Vẫn biết là mùa hè, lại vừa qua đợt nắng nóng cao điểm nên tiền điện sẽ tăng hơn nhưng tôi vẫn không nghĩ là lại cao đến thế”, chị Hà nói.

Còn ông Nguyễn Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Huệ ở phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: Do hoàn cảnh nên đã gia đình ông tách thành 2 công tơ điện. “Tháng 5, số tiền đóng cho cả 2 công tơ là 2,543 triệu đồng. Nhưng sang tháng 6 tăng vọt lên hơn 4,1 triệu đồng. Tuy thời gian sử dụng điều hòa có kéo dài hơn nhưng số vật dụng tiêu thụ điện và thói quen sinh hoạt vẫn như cũ. Không hiểu sao lại tốn nhiều đến vậy”, bà Huệ băn khoăn.

Tại TP.HCM, những ngày đầu tháng 7, khi hóa đơn tiền điện được gửi về điện thoại, không ít hộ dân đã giật mình. Điều khiến nhiều người băn khoăn không chỉ là số tiền phải thanh toán tăng thêm vài trăm nghìn, thậm chí hơn 1 triệu đồng, mà còn bởi thời điểm hiện nay thành phố đã bước vào mùa mưa, thời tiết không còn gay gắt như những tháng cao điểm nắng nóng.

Bà Thủy, tiểu thương chợ Đo Đạc (phường Bình Trưng, TP.HCM), cho biết 2 tháng gần đây gia đình liên tục phải trả số tiền điện cao hơn bình thường. Cụ thể, tháng vừa qua hóa đơn điện tăng thêm khoảng 500.000 đồng so với tháng trước, trong khi tháng trước đó cũng đã tăng hơn 200.000 đồng. Nếu trước đây tiền điện của gia đình chỉ khoảng 1,8-1,9 triệu đồng/tháng thì nay hóa đơn đã tăng lên 2,3-2,5 triệu đồng.

“Nhà cũng chỉ có hai cái máy lạnh. Ban ngày cả nhà đi làm nên đâu có ở nhà nhiều. Nhưng tiền điện đang tăng rõ luôn”, bà Thủy chia sẻ.

Chị Trương Thị Ninh, cũng sinh sống tại phường Bình Trưng và kinh doanh thịt heo tại chợ cho biết gia đình vừa nhận hóa đơn điện cao nhất từ trước đến nay. Gia đình chị sử dụng hai máy lạnh, một tủ đông phục vụ việc bảo quản thịt, một tủ lạnh cùng các thiết bị sinh hoạt khác. “Năm trước cao nhất chỉ khoảng 4 triệu đồng là đã thấy kỷ lục rồi. Vậy mà hai tháng gần đây tự nhiên tăng lên hơn 5 triệu đồng, tháng vừa rồi gần 5,4 triệu đồng”, chị Ninh nói.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, hóa đơn điện của gia đình chị Ninh đã tăng khoảng 1,4 triệu đồng so với mức cao nhất trước đây.

Điều khiến chị khó lý giải là hiện TP.HCM đã bắt đầu bước vào mùa mưa, thời tiết có nhiều ngày mát hơn, trong khi cách sử dụng các thiết bị điện của gia đình vẫn giữ nguyên. “Hai cái máy lạnh vẫn dùng như trước giờ, đâu có mở nhiều hơn. Tủ đông thì vẫn vậy. Tăng cả triệu bạc nên tôi cũng không hiểu nổi”, chị bày tỏ.

Theo chị Ninh, không chỉ gia đình mình mà nhiều người quen, khách hàng đến mua thịt tại chợ cũng than phiền về việc tiền điện tăng. “Ai cũng kêu hết. Người thì tăng vài trăm nghìn, còn nhà chị tăng hơn cả triệu nên mới giật mình. Giờ biết hỏi ai, ai cũng nói tiền điện tăng như vậy”, chị băn khoăn.

Khảo sát tại một số khu dân cư cho thấy, phần lớn người dân đều chấp nhận việc tiền điện có thể tăng theo nhu cầu sử dụng thực tế trong giai đoạn nắng nóng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người đặt câu hỏi là mức tăng của một số hộ được cho là vượt xa dự đoán, nhất là trong bối cảnh TP.HCM đã xuất hiện mưa thường xuyên trong thời gian gần đây nên nhu cầu sử dụng điện chắc chắn cũng giảm.

Ngành điện lý giải do nhu cầu sử dụng điện cao đột biến trong mùa nắng nóng nên hóa đơn cũng tăng mạnh. Ảnh minh họa: EVN.

Tại tỉnh Ninh Bình, chị Đào Thị Thanh (phường Phủ Lý) cho biết nhà chỉ có mình chị sinh sống, thứ Bảy hàng tuần chồng con mới về, sáng sớm thứ Hai lại đi công tác và đi học trên Hà Nội. Trong tháng 4, gia đình chị nộp 402.905 đồng tiền điện; tháng 5 nộp 588.200 đồng và bất ngờ sang tháng 6, số tiền phải nộp là 1,392 triệu đồng, tăng gần gấp 3 so với các tháng trước đó.

“Tháng 6 gia đình tôi còn có 6 ngày đi du lịch, không có ai ở nhà. Vậy mà số tiền điện cả tháng vẫn quá cao”, chị Thanh bày tỏ.

Cũng sống một mình và hàng tháng thường chỉ phải trả vài trăm nghìn tiền điện nhưng đến tháng 7, bà Đỗ Minh Hương (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) lại phải nộp hơn 1,1 triệu đồng.

Tại Thanh Hóa, gia đình ông Hoàng Văn Thanh nhận được hóa đơn trong tháng 6 là hơn 14 triệu đồng, tăng 4,5 triệu đồng so với tháng 4 và tháng 5. “Do gia đình sản xuất nước lọc đóng chai nên trung bình mỗi tháng hết khoảng 9- 9,5 triệu đồng. Tuy nhiên, tháng 6 số tiền điện đã tăng lên gấp rưỡi”, ông Thanh nói.

Quá bất ngờ về số tiền điện cao ngất phải nộp, nhiều người có tâm lý thắc mắc, nghi ngờ về cách tính tiền điện của EVN. Nhiều ý kiến cho biết họ mong muốn có thêm thông tin giải thích rõ về lượng điện tiêu thụ, cách tính hóa đơn và nguyên nhân dẫn đến mức tăng, để có thể chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện cũng như yên tâm hơn khi nhận hóa đơn hàng tháng.

EVN, Bộ Công Thương nói gì?

Trả lời Báo Điện tử VTC News về thực trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến tại nhiều địa phương, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, trong tháng 5 và 6, miền Bắc liên tiếp ghi nhận các đợt nắng nóng kéo dài. Phụ tải hệ thống điện nhiều ngày duy trì trên 20.000 MW và liên tục lập nhiều kỷ lục mới, cao nhất đạt 21.142 MW vào ngày 24/6. Sản lượng điện ngày cao nhất đạt 447,6 triệu kWh vào ngày 25/6.

Biểu đồ sản lượng điện nhuận - công suất từ 7/6 đến 7/7. Nguồn: Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Điều này chứng tỏ nhu cầu sử dụng điện trên toàn khu vực tăng rất cao trong thời gian nắng nóng. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm học sinh nghỉ hè nên thời gian sinh hoạt tại gia đình nhiều hơn, kéo theo nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt điện, các thiết bị gia dụng và nấu nướng tăng so với nhiều tháng trước

“Khi sản lượng điện tiêu thụ tăng, hóa đơn tiền điện sẽ tăng tương ứng. Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt theo biểu giá bậc thang, phần sản lượng tăng thêm có thể được tính ở các bậc giá cao hơn theo quy định hiện hành. Đây cũng là lý do khiến nhiều hộ gia đình có mức chi trả tăng nhanh hơn tốc độ tăng của sản lượng điện sử dụng”, đại diện EVNNPC lý giải.

EVNNPC cho biết đã chủ động cảnh báo người dân từ trước mùa nắng nóng nhằm hướng dẫn khách hàng theo dõi sản lượng điện tiêu thụ, sử dụng điện tiết kiệm và giải thích những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hóa đơn điện.

“Trường hợp khách hàng vẫn còn băn khoăn hoặc có đề nghị kiểm tra, yêu cầu sẽ được chuyển tới đơn vị điện lực quản lý để kiểm tra hệ thống đo đếm, chỉ số công tơ và xác minh thực tế. EVNNPC khẳng định mọi kiến nghị đều được tiếp nhận và xử lý trên cơ sở dữ liệu sử dụng điện thực tế của khách hàng”, đại diện EVNNPC nhấn mạnh.

Trong khi đó, đại diện Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, một trong những nguyên nhân khiến nhiều khách hàng bất ngờ với hóa đơn tiền điện là vẫn duy trì thói quen chỉ kiểm tra sản lượng điện khi nhận thông báo thanh toán cuối kỳ. Việc không theo dõi thường xuyên khiến khách hàng khó nhận biết mức tiêu thụ điện tăng đột biến trong những ngày nắng nóng để kịp thời điều chỉnh hành vi sử dụng.

EVNHANOI cũng khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn trong mùa hè như cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát...

Còn theo ông Bùi Quốc Hùng, Phó cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng mạnh chủ yếu là nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh trong các đợt nắng nóng, đặc biệt đối với điện sinh hoạt.

“Bên cạnh đó, giá điện sinh hoạt được tính theo biểu giá lũy tiến. Khi sản lượng điện tăng và chuyển sang các bậc thang cao hơn, đơn giá điện cũng tăng tương ứng. Việc sử dụng nhiều điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát trong mùa nắng nóng khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng mạnh, dẫn đến hóa đơn tiền điện cao hơn.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế tiêu thụ điện trong các khung giờ có giá cao, đồng thời kiểm soát sản lượng điện sử dụng để tránh vượt lên các bậc giá điện cao, qua đó giảm chi phí tiền điện hàng tháng”, ông Hùng nói.