Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng vọt, công ty điện lực nói gì?

Theo công ty điện lực, khi sản lượng tiêu thụ vượt lên các bậc giá cao hơn trong biểu giá điện sinh hoạt, tốc độ tăng của hóa đơn có thể lớn hơn mức tăng của lượng điện sử dụng.

Giật mình vì hóa đơn tiền điện tăng vọt

Nhận hóa đơn tiền điện tháng 6, chị Hoàng Thị Hòa (TP Hà Nội) không giấu được sự bất ngờ vì bình thường gia đình ba người của chị chỉ phải trả khoảng 1 triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Tuy nhiên, sau đợt nắng nóng vừa qua, khoản chi này đã tăng lên hơn 2,2 triệu đồng.

“Gia đình tôi sử dụng hai điều hòa vào buổi trưa và buổi tối cùng nhiều thiết bị sinh hoạt thông thường như tủ lạnh, quạt điện, ấm đun nước. Dù không dùng bếp điện mà nấu ăn bằng bếp gas, nhưng với mức tăng tiền điện trong tháng 6, gia đình cũng khá bất ngờ”, chị Hòa chia sẻ.

Chị Đinh Thu Hằng (Phú Thọ) cho biết hóa đơn điện tháng 6 của gia đình lên tới hơn 4,3 triệu đồng, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

“Khoảng 5 năm nay tiền điện nhà tôi chưa từng vượt mốc 3 triệu đồng mỗi tháng. Tháng này tăng mạnh nên cả nhà đều rất ngạc nhiên”, chị Hằng cho hay.

Chị Nguyễn Thanh Huyền, chủ một cửa hàng tại Hà Nội, cho biết tiền điện của cơ sở kinh doanh tăng liên tục trong những tháng gần đây. Nếu như tháng 3 chỉ khoảng 1,2 triệu đồng thì sang tháng 4 tăng lên 1,8 triệu đồng, tháng 5 đạt 2,6 triệu đồng và đến tháng 6 đã vượt 3,3 triệu đồng.

Hóa đơn tiền điện tháng 6 của nhiều hộ dân ở miền Bắc tăng mạnh.

Theo chị Huyền, cửa hàng phải duy trì điều hòa và hệ thống chiếu sáng gần như liên tục từ sáng đến tối để phục vụ khách hàng. Trong bối cảnh nhiều chi phí đầu vào khác cùng gia tăng, hóa đơn điện tăng nhanh đang tạo thêm áp lực lên hoạt động kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, không phải hộ gia đình nào cũng ghi nhận mức tăng đột biến. Anh Đức Nguyễn (Phú Thọ) cho biết, hóa đơn điện tháng 6 của gia đình với hai công tơ điện lần lượt khoảng 481.000 đồng và 507.000 đồng, không chênh lệch đáng kể so với nhiều tháng trước.

“Tôi có sử dụng điều hòa nhưng không thường xuyên, đồng thời gia đình cũng chủ động tiết kiệm điện nên hóa đơn tháng này gần như không thay đổi nhiều”, anh Đức cho biết.

Anh Lê Xuân Hùng (Bắc Ninh) chia sẻ hoá đơn tiền điện tháng 6 với lượng tiêu thụ đạt gần 1.800 kWh, tương ứng số tiền phải thanh toán hơn 6,3 triệu đồng. Trong tổng sản lượng điện sử dụng có tới 1.376 kWh được tính ở bậc 6 - mức giá cao nhất trong biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện hành. Riêng phần điện năng ở bậc giá này đã chiếm gần 4,8 triệu đồng, tương đương khoảng 76% tổng hóa đơn.

Tuy vậy, anh Hùng cho rằng mức chi trả cao phần nào phản ánh đúng thực trạng sử dụng điện của gia đình trong giai đoạn nắng nóng cao điểm. “Tháng vừa rồi thời tiết rất nóng, gia đình sử dụng điều hòa gần như cả ngày nên tôi cũng dự liệu hoá đơn tiền điện sẽ tăng đáng kể”, anh Hùng nói.

Theo dõi điện hàng ngày để tránh bất ngờ cuối tháng

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) - đơn vị phân phối điện tại 17 tỉnh phía Bắc (trừ TP Hà Nội) - cho biết trong tháng 5 và tháng 6 khu vực miền Bắc liên tiếp ghi nhận các đợt nắng nóng kéo dài. Phụ tải hệ thống điện nhiều ngày duy trì trên 20.000 MW và liên tục lập nhiều mức kỷ lục mới, cao nhất đạt 21.142 MW vào ngày 24/6. Sản lượng điện ngày cao nhất đạt 447,6 triệu kWh vào ngày 25/6.

Theo đại diện EVNNPC, đây là minh chứng cho thấy nhu cầu sử dụng điện trên toàn khu vực tăng rất cao trong thời gian nắng nóng. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm học sinh nghỉ hè nên thời gian sinh hoạt tại gia đình nhiều hơn, kéo theo nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt điện, các thiết bị gia dụng và nấu nướng tăng so với nhiều tháng trước

“Khi sản lượng điện tiêu thụ tăng, hóa đơn tiền điện sẽ tăng tương ứng. Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt theo biểu giá bậc thang, phần sản lượng tăng thêm có thể được tính ở các bậc giá cao hơn theo quy định hiện hành. Đây cũng là lý do khiến nhiều hộ gia đình có mức chi trả tăng nhanh hơn tốc độ tăng của sản lượng điện sử dụng”, đại diện EVNNPC lý giải.

Công ty điện lực khuyến cáo cần theo dõi mức tiêu thụ điện tăng đột biến trong những ngày nắng nóng để kịp thời điều chỉnh hành vi sử dụng.

EVNNPC cho biết đã chủ động triển khai truyền thông từ trước mùa nắng nóng nhằm hướng dẫn khách hàng theo dõi sản lượng điện tiêu thụ, sử dụng điện tiết kiệm và giải thích những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hóa đơn điện.

"Trường hợp khách hàng vẫn còn băn khoăn hoặc có đề nghị kiểm tra, yêu cầu sẽ được chuyển tới đơn vị điện lực quản lý để kiểm tra hệ thống đo đếm, chỉ số công tơ và xác minh thực tế. EVNNPC khẳng định mọi kiến nghị đều được tiếp nhận và xử lý trên cơ sở dữ liệu sử dụng điện thực tế của khách hàng", đại diện EVNNPC cho hay.

Đại diện Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết một trong những nguyên nhân khiến nhiều khách hàng bất ngờ với hóa đơn tiền điện là vẫn duy trì thói quen chỉ kiểm tra sản lượng điện khi nhận thông báo thanh toán cuối kỳ.

Theo EVNHANOI, việc không theo dõi thường xuyên khiến khách hàng khó nhận biết mức tiêu thụ điện tăng đột biến trong những ngày nắng nóng để kịp thời điều chỉnh hành vi sử dụng.

EVNHANOI cũng khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn trong mùa hè như cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát...