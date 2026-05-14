Sở Công Thương TP.HCM nói gì về giá điện nhà trọ 5.000 đồng/kWh?

Chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định khi mua điện theo giá bán lẻ sinh hoạt sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng, theo Nghị định 133/2026/NĐ-CP ngày 6/4.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 14/5, ông Trần Minh Hóa - Phó trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM - đã cung cấp thông tin liên quan nhiều khu nhà trọ thu tiền điện theo mức “cào bằng” khoảng 3.800-4.000 đồng/kWh, thậm chí có nơi 4.500-5.000 đồng/kWh.

Không cộng dồn vào giá điện để bù đắp phần hao hụt điện năng và chi phí vận hành

Theo đại diện Sở Công Thương thành phố, đối với trường hợp thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú đầy đủ, người thuê hoặc đại diện có thể ký hợp đồng mua điện trực tiếp với ngành điện. Nếu chủ nhà không kê khai đầy đủ số người sử dụng, toàn bộ lượng điện tiêu thụ sẽ được tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3, mức giá 2.380 đồng/kWh chưa bao gồm VAT.

Ngược lại, thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 (101-200 kWh) tương đương 2.380 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT, cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Trường hợp kê khai đầy đủ, định mức được tính theo số người tạm trú, cứ 4 người tương đương một hộ sử dụng điện, mỗi người được tính 1/4 định mức. Khi số lượng người thuê thay đổi, chủ nhà phải thông báo để điều chỉnh.

Ngày 6/4 trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5. Theo đó, nghị định đã nâng mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ để phục vụ mục đích sinh hoạt.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 24, mức xử phạt này thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã (Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với tổ chức).

Trước việc các chủ nhà trọ tính mức giá điện 3.500-5.000 đồng/kWh cho người thuê để bù đắp phần hao hụt điện năng và chi phí vận hành (thang máy, đèn hành lang, camera, máy giặt chung…), Sở Công Thương TP.HCM nhấn mạnh là không phù hợp dựa trên quy định tại Thông tư số 60/2025/TT-BCT.

Cụ thể, trường hợp người thuê nhà không giao kết hợp đồng trực tiếp với bên bán điện, tổng tiền điện chủ nhà cho thuê thu của người thuê nhà không được vượt quá tiền điện trong hóa đơn tiền điện hàng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành.

Đại diện Sở Công Thương thành phố nhấn mạnh giá điện do Nhà nước quy định, chủ nhà trọ phải thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng biểu giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.

"Các chi phí như điện bơm nước, chiếu sáng hành lang, camera cần phải được tách riêng, đưa vào phí dịch vụ hoặc phí quản lý theo thỏa thuận của chủ nhà và người thuê nhà, không được cộng dồn vào giá điện. Việc thu tiền điện cao hơn giá quy định để hưởng chênh lệch là hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt 20-30 triệu đồng như đã nêu trên", ông Hóa cho hay.

Về công tác kiểm tra các nhà trọ, Sở Công Thương TP.HCM đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã và đặc khu Côn Đảo chỉ đạo cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp xã phối hợp với Tổng công ty Điện lực TP.HCM tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về giá bán điện cho người thuê nhà để ở thuộc địa bàn quản lý và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, các đơn vị có nhiệm vụ gửi báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng trước ngày 15/6 và hàng năm trước ngày 15/12 về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM và Bộ Công Thương.

Gần 110.000 chủ nhà trọ tại TP.HCM cam kết bán điện đúng giá

Ông Hóa cho biết hiện nay trên địa bàn TP.HCM, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã cấp định mức cho gần 1,94 triệu sinh viên và người lao động thuê nhà tại 110.322 khu nhà trọ. Theo đó, doanh nghiệp đã chỉ đạo các công ty điện lực khu vực công khai giá điện áp dụng cho sinh viên, người lao động thuê nhà và yêu cầu các chủ nhà trọ cho thuê nhà cam kết bán đúng giá theo quy định.

Đến nay, đã có 109.717 chủ nhà trọ ký cam kết bán đúng giá cho sinh viên và người lao động thuê nhà. Tính đến tháng 4, EVNHCMC đã thực hiện kiểm tra giá nhà trọ 145.974 lượt. Về số liệu xử phạt, ông Hóa cho biết khi nhận được báo cáo của UBND xã, phường, đặc khu, Sở Công Thương sẽ cung cấp sau.

Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM, khi phát hiện các trường hợp chủ nhà trọ tính tiền điện giá cao, ngoài việc báo đến UBND phường, xã trên địa bàn để xử lý theo thẩm quyền, người thuê nhà có thể thông báo cho EVNHCMC để phối hợp với địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đối với hành vi không thông báo cho bên bán điện khi giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ, hoặc giảm định mức sử dụng điện sinh hoạt, hoặc kê khai không đúng số người sử dụng điện để được cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt nhiều hơn thực tế, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, mức xử phạt vi phạm hành chính từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Để đảm bảo cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn TP.HCM được sử dụng điện theo đúng giá bán lẻ điện quy định, EVNHCMC đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn quy định về việc tính định mức điện cho đối tượng là công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp yêu cầu công khai giá điện tại nhà trọ, hướng dẫn chủ trọ tính tiền điện đúng bậc thang, áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 cho toàn bộ sản lượng đo đếm được tại công tơ đối với các trường hợp chủ nhà cho thuê xuất trình sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú (thông tin cư trú) của cơ quan công an quản lý địa bàn nhưng không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện...