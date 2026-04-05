Hóa đơn tiền điện tháng 3 tại TP.HCM tăng vọt

Nhiều hộ gia đình tại TP.HCM ghi nhận hóa đơn tiền điện tháng 3 tăng gấp đôi tháng trước. Dự kiến tiền điện sẽ tiếp tục tăng mạnh khi bước sang tháng 4 - cao điểm nắng nóng.

Hóa đơn tiền điện tại TP.HCM tăng vọt từ tháng 3. Ảnh: EVN.

Gần 1,5 triệu đồng là số tiền điện mà chị Thanh Nhi (25 tuổi) phải thanh toán trong tháng 3. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, số tiền này tăng 67% so với tháng 2 và trở thành mức cao kỷ lục trong hai năm qua. Hiện, chị Nhi sống một mình tại chung cư ở phường An Khánh, TP.HCM.

“Tháng 1 khoảng 751.000 đồng, tháng 2 tăng lên 858.000 đồng. Sang tháng 3, tiền điện bằng luôn hai tháng trước cộng lại”, chị nói.

Tiền điện tháng 3 lập kỷ lục mới tại nhiều gia đình

Theo chị Nhi, kể từ lúc duy trì thói quen tiết kiệm điện như ngắt cầu dao máy lạnh, ngắt điện bếp và máy nước nóng trước khi ra khỏi nhà, hóa đơn tiền điện hàng tháng hiếm khi vượt 900.000 đồng.

Điều khiến chị băn khoăn là tiền điện tháng 3 tăng đáng kể, dù thói quen sử dụng điện gần như không có nhiều thay đổi, khung giờ vắng nhà vẫn từ 9h đến 16h mỗi ngày, duy chỉ có khoảng một tuần ở nhà nhiều hơn.

Trong khi đó, gia đình 4 người của ông Minh Dũng (60 tuổi), sống tại phường Hạnh Thông, cũng vừa thanh toán hóa đơn tiền điện lên tới 4 triệu đồng - mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo ông Dũng, tiền điện cao nhất mà gia đình phải thanh toán là hơn 3,8 triệu đồng vào kỳ đóng tiền điện tháng 12 năm ngoái. Phần lớn các tháng chỉ dao động từ 2,8 đến 3,2 triệu đồng, thấp điểm khoảng 2,5 triệu đồng.

Tiền điện quý IV/2025 của gia đình ông Dũng, tháng cao điểm nhất tiền điện lên hơn 3,8 triệu đồng vì quán ăn hoạt động nhiều. Ảnh: NVCC.

Gia đình ông có kinh doanh quán ăn nên sử dụng nhiều thiết bị điện như 2-3 tủ lạnh, bếp nấu ăn… khiến mức tiêu thụ điện vốn đã cao hơn mặt bằng chung. Tuy vậy, ông cho biết thói quen sinh hoạt không thay đổi, máy lạnh vẫn chỉ sử dụng vài tiếng vào ban đêm như các tháng trước.

Một nhà trọ tại phường Tân Bình với 44 phòng, khoảng 73 người thuê ghi nhận tiền điện tháng 3 cũng tăng thêm 2-3 triệu đồng so với tháng trước. Theo quản lý ở đây, dù có một phòng tạm ngưng cho thuê để sửa chữa, chi phí điện vẫn đi lên.

"Phần lớn các phòng đều tăng tiền điện, trong đó những phòng sử dụng máy lạnh ghi nhận mức tăng phổ biến từ 200.000 đến 300.000 đồng", quản lý này nói thêm.

Nói về nguyên nhân hóa đơn tiền điện tháng 3 của nhiều hộ gia đình TP.HCM tăng so với tháng 2, ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết do tháng 2 chỉ có 28 ngày và trùng kỳ nghỉ Tết - thời điểm nhu cầu sử dụng điện thấp; trong khi đó, tháng 3 có 31 ngày. Đồng thời, dù tháng 3 năm nay mát hơn các năm trước nhưng nhiệt độ cũng đã bắt đầu tăng cao so với tháng 2.

Tiền điện tháng 4 dự báo tăng mạnh

Dự báo tháng 4, đại diện EVNHCMC cho biết trong nửa đầu tháng đến ngày 24/4, nhu cầu tiêu thụ điện và công suất cực đại dự kiến tăng trưởng mạnh so với tháng 3, do nền nhiệt đạt đỉnh gây nắng nóng gay gắt và các hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì đà phục hồi tích cực (GRDP quý I đạt trên 7%). Tuy nhiên, đến nửa cuối tháng, phụ tải sẽ có xu hướng sụt giảm mạnh và đột ngột do ảnh hưởng của chuỗi ngày nghỉ lễ kéo dài.

Sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày trong tháng 4 toàn TP.HCM dự kiến đạt 173,53 triệu kWh/ngày, cao hơn 2,92% (tương đương 4,92 triệu kWh/ngày) so với tháng trước và cao hơn 3,39% (tương đương 5,69 triệu kWh/ngày) so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Kiên cho biết thêm bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5 tại TP.HCM nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung, nhiệt độ tại nhiều thời điểm lên hơn 37-40 độ C, số giờ nắng nóng trong ngày cũng nhiều hơn, thậm chí cả thời gian ban đêm. Khi ấy, người dân có nhu cầu sử dụng điện để làm mát nhiều hơn.

Trong đó, việc sử dụng máy lạnh là nguyên nhân chính làm cho tiền điện tăng cao, vì thường chiếm tỷ trọng 40-60% tổng lượng điện tiêu thụ. Khi nắng nóng, các hộ gia đình có xu hướng bật máy lạnh trong thời gian dài hơn, liên tục trong ngày, kể cả ban đêm, hoặc cài đặt nhiệt độ thấp hơn mức khuyến cáo (26 độ C), sử dụng đồng thời nhiều máy lạnh trong các phòng khác nhau.

Ngoài ra, nhiệt độ môi trường bên ngoài cao cũng làm giảm hiệu suất hoạt động của máy lạnh, buộc máy nén phải vận hành liên tục và tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

EVNHCM khuyến nghị các hộ gia đình sử dụng máy lạnh từ 26 độ C trở lên. Ảnh: Showmetech.

Chưa kể, khi lượng điện tiêu thụ tăng cao, phần điện năng vượt ngưỡng sẽ được tính với đơn giá cao hơn tương ứng, dẫn đến chi phí tiền điện tăng nhanh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã áp dụng mức giá bán lẻ điện bình quân 2.204,06 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT) từ ngày 9/5/2025.

Đối với giá bán lẻ điện cho sinh hoạt, với 6 bậc thang, bậc thấp nhất là 1.984 đồng/kWh và cao nhất là 3.460 đồng/kWh, số tiền chênh lệch mà người dân phải trả mỗi tháng tăng lên tối thiểu 4.550 đồng và tối đa 64.950 đồng.