Hóa đơn điện mùa hè tăng cao, lúc nào nên lắp điện mặt trời mái nhà?

Vào cao điểm mùa hè, hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình thường tăng mạnh và lắp điện mặt trời mái nhà được coi là "cứu cánh" để tiết kiệm chi phí.

Vậy những hộ gia đình nào nên lắp điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ (BESS)?

Dùng dưới 300 kWh/tháng chưa cần đầu tư

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), với các hộ gia đình có mức tiêu thụ điện dưới 300 kWh/tháng thì việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà là chưa thực sự cần thiết. Nguyên nhân là lượng điện tiêu thụ chưa đủ lớn để tạo ra hiệu quả tiết kiệm rõ rệt so với chi phí đầu tư ban đầu.

Hộ gia đình tiêu thụ điện dưới 300 kWh/tháng chưa cần thiết lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Ảnh: EVN.

Trong khi đó, những hộ sử dụng 300-500 kWh/tháng có thể bắt đầu cân nhắc lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất khoảng 2-3 kWp. Hệ thống này có khả năng tạo ra khoảng 250-350 kWh điện mỗi tháng, thời gian hoàn vốn dao động 5-6 năm.

Đáng chú ý, sản lượng điện mặt trời tạo ra giúp giảm lượng điện mua từ lưới quốc gia xuống dưới 200 kWh/tháng. Điều này đồng nghĩa với việc hộ gia đình có thể tránh phải trả tiền điện ở các bậc giá cao như bậc 4, 5 và 6.

Tiêu thụ điện càng cao, lắp điện mặt trời càng có lợi

Đối với nhóm hộ sử dụng từ 500-800 kWh/tháng, EVNNPC khuyến nghị lắp đặt hệ thống điện mặt trời công suất 3-5 kWp. Sản lượng điện tạo ra đạt khoảng 400-650 kWh/tháng, thời gian hoàn vốn khoảng 4-5 năm.

Nhờ nguồn điện tự sản xuất, các hộ gia đình trong nhóm này có thể giảm đáng kể lượng điện phải thanh toán ở bậc 5 và bậc 6 - những mức giá điện cao nhất hiện nay.

Với các hộ tiêu thụ 800-1.200 kWh/tháng, điện mặt trời mái nhà được đánh giá là giải pháp đặc biệt hiệu quả. Công suất phù hợp được khuyến nghị ở mức 5-7 kWp, tạo ra khoảng 650-900 kWh điện mỗi tháng. Thời gian thu hồi vốn khoảng 3,5-4,5 năm.

Theo EVNNPC, sản lượng điện từ hệ thống này có thể giúp nhiều hộ không còn phải sử dụng điện ở bậc 6 (3.460 đồng/kWh), từ đó tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Đối với nhóm hộ tiêu thụ điện trên 1.200 kWh/tháng, EVNNPC cho rằng việc đầu tư điện mặt trời mái nhà là lựa chọn đáng cân nhắc.

Mức công suất phù hợp được đề xuất 7-10 kWp, cho sản lượng điện khoảng 900-1.300 kWh/tháng. Với mức sử dụng điện lớn, thời gian hoàn vốn có thể rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 3-4 năm.

Theo tính toán, suất đầu tư điện mặt trời mái nhà hiện dao động khoảng 13-16 triệu đồng/kWp. Trong khi đó, tuổi thọ của pin năng lượng mặt trời có thể kéo dài 15-20 năm.

Với thời gian hoàn vốn chỉ 3,5-6 năm tùy mức tiêu thụ điện, nhiều chuyên gia đánh giá đây là khoản đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế bền vững trong dài hạn.

Theo các chuyên gia năng lượng, khi thiết kế hệ thống điện mặt trời mái nhà, điều quan trọng là phải xác định đúng nhu cầu sử dụng điện của từng hộ gia đình để tính toán công suất phù hợp.

Các hộ gia đình không nhất thiết phải đầu tư hệ thống có công suất đủ để đáp ứng 100% nhu cầu điện. Thay vào đó, chỉ cần lắp đặt ở mức vừa đủ để giảm lượng điện tiêu thụ xuống dưới các bậc giá cao như bậc 5 và 6 là có thể tiết kiệm đáng kể chi phí hàng tháng, đồng thời tối ưu vốn đầu tư ban đầu.

Quy trình lắp điện mặt trời mái nhà

Theo Tập đoàn Điện lực EVN, nếu người dân muốn lắp điện mặt trời mái nhà để phục vụ nhu cầu sử dụng điện riêng mà không kết nối với lưới điện quốc gia thì thủ tục rất đơn giản, chỉ cần thông báo với cơ sở điện lực và sau khi được xác nhận thông báo sẽ hoàn thành quy trình.

Trong khi đó, nếu muốn kết nối điện mặt trời mái nhà của mình với hệ thống điện quốc gia nhưng không bán điện dư cho công ty điện lực thì sẽ cần cung cấp hồ sơ cho đơn vị điện lực, đợi được kiểm tra hồ sơ và nghiệm thu hệ thống. Sau đó, hồ sơ của người dân sẽ được lưu trữ.

Còn nếu người dân muốn bán điện dư cho đơn vị điện lực thì phải cung cấp hồ sơ đề nghị bán điện. Đơn vị điện lực sẽ kiểm tra hồ sơ, nghiệm thu hệ thống đo đếm và điều khiển. Sau đó hai bên sẽ ký hợp đồng mua điện. Sau khi hoàn tất các công đoạn, hồ sơ của người dân, doanh nghiệp sẽ được lưu trữ.