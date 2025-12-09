Người đàn ông nhập viện với ngón tay đứt lìa bỏ trong bình giữ nhiệt

Bị đứt ngón tay khi tàu chao đảo giữa bão, một thủy thủ vượt hàng trăm km ra Hà Nội với phần chi thể được giữ lạnh 25 giờ và được bác sĩ hồi sinh ngoạn mục.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công với ngón tay được nối liền sau 25 giờ. Ảnh: BVCC.

Khi đang làm nhiệm vụ trên tàu viễn dương đi qua vùng biển miền Trung, anh D. (thủy thủ) gặp tai nạn nghiêm trọng giữa lúc bão số 12 khiến con tàu chao đảo dữ dội. Đúng thời điểm sửa chữa thiết bị, cú va đập mạnh làm anh bị đứt rời ngón trỏ tay phải.

Các thuyền viên lập tức sơ cứu, bảo quản phần chi thể trong bình giữ nhiệt và phối hợp lực lượng cứu nạn đưa anh vào bờ trong điều kiện gió bão khắc nghiệt. Trong tình huống khẩn cấp, sau khi được nhân viên y tế hỗ trợ xử trí cấp cứu, anh D. mong muốn được nối lại phần chi thể đứt rời.

Chính vì vậy, anh và gia đình quyết định đón chuyến bay sớm nhất từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngay rạng sáng hôm sau đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tổng thời gian thiếu máu lên tới 25 giờ.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các chuyên gia ghi nhận phần ngón được bảo quản đúng cách, khớp còn mềm, mô và cấu trúc bên trong được giữ tốt. Bệnh viện lập tức hội chẩn đa chuyên khoa (phẫu thuật tạo hình, gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình) và quyết định vi phẫu nối lại ngón tay.

Trong phòng mổ, hai kíp phẫu thuật được triển khai song song: một kíp làm sạch và chuẩn bị phần ngón đứt rời, kíp còn lại xử lý mỏm cụt. Xương được cố định bằng kim chuyên dụng, hệ thống gân - dây chằng được phục hồi.

Đặc biệt, các mạch máu và dây thần kinh chỉ 0,8 - 1 mm được nối dưới kính hiển vi với độ chính xác tuyệt đối nhằm tái lập tuần hoàn cho phần chi.

Đây là kỹ thuật tinh vi bậc cao, chỉ cần một mối nối mạch máu không thông, phần ngón có thể hoại tử. Với trường hợp thiếu máu lên tới 25 giờ, ê-kíp phải kiểm soát nghiêm ngặt nhiệt độ, lưu lượng máu, nguy cơ co thắt mạch và tuần hoàn ngoại vi sau mổ.

Ê-kíp mổ thực hiện vi phẫu nối lại ngón tay cho người bệnh với kính hiển vi. Ảnh: BVCC.

TS.BS Vũ Trung Trực, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết đây là ca bệnh rất đặc biệt. Ngón tay có khả năng chịu thiếu máu tốt hơn các phần chi nhiều cơ, kết hợp với việc được bảo quản đúng kỹ thuật nên dù thiếu máu kéo dài vẫn có thể nối thành công. Yếu tố quyết định khác là kinh nghiệm của ê-kíp và sự phối hợp đa chuyên khoa tại bệnh viện.

Sau phẫu thuật, vết thương liền tốt, ngón tay hồng và sống hoàn toàn. Bệnh nhân được cắt chỉ, rút kim cố định và đang tập phục hồi chức năng để lấy lại vận động, cảm giác.

Các chuyên gia cảnh báo tai nạn đứt rời ngón tay, bàn tay hay chi thể có thể xảy ra ở mọi môi trường làm việc, đặc biệt trong lao động sản xuất hay trên biển. Sơ cứu và bảo quản đúng cách quyết định trực tiếp khả năng cứu sống chi thể:

Không rửa hoặc ngâm phần chi thể trong dung dịch; chỉ rửa nhẹ bằng nước sạch nếu dính nhiều dị vật.

Bọc phần đứt rời bằng gạc hoặc khăn sạch, cho vào túi nylon buộc kín; đặt túi này vào một túi khác có đá lạnh (không để tiếp xúc trực tiếp với đá).

Giữ phần chi thể trong môi trường sạch, nhiệt độ ổn định và chuyển đến cơ sở y tế nhanh nhất.

Không tự ý dùng thuốc hoặc hóa chất sát trùng lên phần chi đứt rời.

Việc sơ cứu đúng ngay tại hiện trường giúp tăng đáng kể cơ hội phục hồi chức năng và thẩm mỹ, giảm nguy cơ tàn tật cho người bị tai nạn.