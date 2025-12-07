Thời điểm chạy bộ làm tăng nguy cơ đột quỵ

Chạy bộ rất tốt cho sức khỏe, nhưng tập ngay sau khi uống rượu có thể gây rối loạn tim mạch, tăng nguy cơ đột quỵ và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Việc tập luyện trong lúc cơ thể còn men rượu có thể khiến tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng. Ảnh: Freepik.

Không ít người truyền tai nhau rằng chạy bộ sau uống rượu sẽ giúp tỉnh táo và "đào thải cồn" nhanh hơn. Tuy nhiên, việc tập luyện trong lúc cơ thể còn men rượu có thể khiến tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết rượu khiến mạch máu giãn, máu trở nên cô đặc, lỗ chân lông mở rộng nên cơ thể dễ nhiễm lạnh. Việc vận động mạnh như chạy bộ ngay trước hoặc sau uống rượu có thể làm huyết áp tăng - giảm đột ngột, kích hoạt hình thành cục máu đông, dẫn tới đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc xuất huyết não. Nguy cơ càng cao ở người tăng huyết áp hoặc từng có tiền sử đột quỵ.

Rượu bia còn gây lợi tiểu, làm mất nước và rối loạn điện giải. Khi kết hợp với chạy bộ hay các hoạt động gắng sức, cơ thể sẽ mệt mỏi hơn, mất nước nhiều hơn và suy giảm thể trạng. Trong thời tiết lạnh hoặc giai đoạn giao mùa, nguy cơ đột quỵ sau uống rượu càng tăng, do đó tuyệt đối không tập ngoài trời trong thời điểm này.

Theo vị chuyên gia, sau khi uống rượu, chúng ta không thể "giải mệt" bằng chạy bộ hay vận động như nhiều người lầm tưởng. Cồn khiến tim đập nhanh, phản xạ chậm, hành vi khó kiểm soát, dễ gây tai nạn hoặc chấn thương. Những cách giải rượu như uống thuốc, tắm đá, xông hơi cũng không làm giảm nồng độ cồn trong cơ thể.

Sau khi uống rượu, chúng ta không thể "giải mệt" bằng chạy bộ hay vận động thể dục thể thao như nhiều người lầm tưởng. Ảnh: Freepik.

Giải pháp an toàn nhất là để cơ thể đào thải cồn tự nhiên. Sau uống rượu, nên nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, bổ sung nước lọc, nước khoáng, điện giải hoặc nước trái cây. Không tự ý dùng thuốc giảm đau hay thuốc giải rượu để tránh gây hại cho gan.

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cơ sở 3) cũng cho rằng các triệu chứng khó chịu sau say rượu thường tự giảm mà không cần can thiệp. Tuy vậy, một số kinh nghiệm từ y học cổ truyền có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn.

Sau khi uống rượu bia, bạn hãy ăn một vài trái quýt hoặc ép trái quýt lấy nước uống sẽ giúp thanh nhiệt, giải độc, giải bia rượu, giảm say rất hay. Ảnh: Freepik.

Giải rượu với trái cây: Sau khi uống rượu bia, bạn hãy ăn một vài trái quýt hoặc ép trái quýt lấy nước uống sẽ giúp thanh nhiệt, giải độc, giải bia rượu, giảm say rất hay. Bạn cũng có thể ăn dưa hấu hoặc dùng vỏ quả dưa hấu xay lấy nước uống sẽ giúp giải rượu rất nhanh. Uống 10-15 g nước ép vỏ dưa hấu sau khi uống rượu làm giảm nôn nao, chóng mặt, đau đầu, nôn ra nước chua sau uống, lợi tiểu tiện, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa rượu.

Giải rượu với rau má: Rau má tươi 100 g, 2 trai chanh, 1 g muối ăn. Rau má tươi rửa sạch, giã nhỏ, ép lấy nước cốt, vắt thêm nước chanh trộn đều thêm muối, uống 1-2 cốc (150 - 300 ml). Bạn cũng có thể chỉ dùng rau má, rửa sạch, giã nhỏ ép lấy nước cốt, hoà thêm nước chín nguội, uống 2-3 cốc (200 - 300 ml).

Một cách được khá nhiều người áp dụng là giải rượu với chanh tươi. Chanh tươi cả quả, bạn có thể vắt lấy nước cho uống hoặc thái mỏng cho ăn luôn cả quả càng tốt.

Nguyên liệu dễ tìm và luôn luôn có ở mỗi cuộc nhậu là nước lọc. Rượu khiến cơ thể tăng bài tiết nước tiểu dẫn đến tình trạng mất nước. Do đó, uống nhiều nước là biện pháp đơn giản nhưng khiến bạn cảm thấy dễ chịu và đỡ mệt mỏi hơn.

Đặc biệt lưu ý là bạn không sử dụng đồng thời cả rượu và caffeine. Rượu làm giảm hoạt động của não, giảm huyết áp, giảm khả năng phán đoán. Caffeine gây kích thích tăng huyết áp, và nhịp tim. Khi kết hợp cả 2, không có sự trung hòa giữa chất gây ức chế và chất kích thích, có thể làm tăng nguy cơ tử vong do bị ngộ độc.