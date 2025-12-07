3 loại đồ uống rất tốt cho sức khỏe tim mạch

Cách bạn lựa chọn đồ uống hàng ngày có thể ảnh hưởng tích cực hoặc âm thầm gây hại tới tim mạch.

Uống 1-2 cốc trà xanh mỗi ngày giúp cải thiện nhịp tim, giảm căng thẳng. Ảnh: Healthy Women.

Hầu hết chúng ta đều lo lắng về những gì mình ăn, nhưng hiếm khi lại chú ý đến đồ mình uống. Đồ uống mang lại cảm giác vô hại, nhanh chóng, sảng khoái và dễ chịu. Nhưng sự thật là những gì bạn uống mỗi ngày một là có thể hỗ trợ tim mạch hoặc là dần dần gây áp lực lên tim.

Dưới đây là ba loại đồ uống tốt cho tim mà bạn nên thử và hai loại trông có vẻ vô hại nhưng lại là "kẻ thù" của trái tim.

Nước chanh ấm

Theo India Times, đây là đồ uống đơn giản, truyền thống nhưng lại rất hiệu quả. Nước chanh giúp đào thải độc tố và cải thiện tiêu hóa, cả hai đều gián tiếp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nước chanh cũng giàu vitamin C, giúp giảm viêm và duy trì sự linh hoạt của mạch máu.

Bắt đầu buổi sáng bằng cốc nước chanh ấm thay vì trà hoặc cà phê có thể giảm đầy hơi, ổn định quá trình trao đổi chất và tốt cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, đừng lạm dụng nếu bạn bị ợ nóng hoặc răng nhạy cảm, tốt nhất là uống có chừng mực.

Nước ép củ dền

Củ dền tăng cường oxit nitric trong cơ thể, giúp thư giãn mạch máu và cải thiện lưu lượng máu. Điều này có thể giúp hạ huyết áp tự nhiên - lợi ích lớn cho sức khỏe tim mạch. Các vận động viên thường xuyên sử dụng nước ép củ dền để tăng cường sức bền, nhưng nó cũng có lợi ích không kém cho những người bình thường muốn có nhiều năng lượng, tuần hoàn máu tốt và huyết áp khỏe mạnh hơn.

Trà xanh

Trà xanh được coi là "vệ sĩ riêng" của trái tim. Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa gọi là catechin, giúp giảm cholesterol xấu, hỗ trợ cholesterol tốt và ngăn ngừa mảng bám tích tụ trong động mạch.

Uống 1-2 tách trà xanh mỗi ngày có thể giúp cải thiện nhịp tim, giảm căng thẳng và thậm chí hỗ trợ quản lý cân nặng lành mạnh. Lưu ý là bạn nên uống trà xanh không đường và tránh uống vào buổi tối muộn nếu nhạy cảm với caffeine.

Uống quá nhiều đồ uống tăng lực gây nhịp tim không đều, huyết áp tăng vọt. Ảnh: MultiSport.

Loại thức uống nên tránh để có 1 trái tim khỏe

Đồ uống tăng lực

Những lon nước tăng lực hào nhoáng này hứa hẹn cung cấp năng lượng tức thì cho cơ thể. Tuy nhiên, chúng đi kèm với cái giá đắt đỏ: lượng caffeine cao ngất ngưởng, chất kích thích nhân tạo và rất nhiều đường. Nước tăng lực có thể gây ra nhịp tim không đều, lo lắng, huyết áp tăng vọt, và thậm chí là các vấn đề nhịp tim nguy hiểm. Chúng đặc biệt nguy hiểm cho thanh thiếu niên và người trẻ tuổi nếu uống trước khi tập luyện hoặc thi cử.

Nước ép trái cây đóng gói

Hầu hết loại nước ép trái cây đóng gói đều có ghi nhãn là "100% trái cây thật", nhưng sự thật là chúng đều chứa nhiều đường bổ sung và hầu như không có chất xơ. Lượng đường dư thừa này có thể làm tăng đường huyết, tăng triglyceride và gây áp lực lên tim. Về cơ bản, bạn đang sử dụng đồ uống trá hình là tốt cho sức khỏe. Nếu muốn uống nước ép trái cây, hãy xay nhuyễn hoặc ăn cả quả.